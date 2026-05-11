Компания Трампа потеряла $405 млн на криптовалютах

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, понесла убытки в $405,9 млн. Потери связанны с вложениями в криптовалюты, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет компании за первый квартал.

Убытки Трампа

Лично президент США Дональд Трамп владеет 53% компании, то есть контрольным пакетом. Из указанной в отчете суммы убытков около $370 млн пришлось на нереализованные обязательства по криптовалютам и акциям.

Убыток в основном связан с переоценкой активов на балансе Trump Media.

Летом прошлого года компания приобрела более 11 500 биткоинов по средней цене $108 500 за монету — итого на $1,37 млрд. Уже в ноябре, на фоне резкого обвала первой криптовалюты, стоимость этих криптоактивов упала более чем на 30%, до $950 млн.

В конце февраля компания продала 2000 биткоинов — тогда курс криптовалюты составлял чуть менее $70 000.

Сейчас на счетах Trump Media, согласно CoinGecko, остается около 9500 биткоинов.

Как отреагировали акции Trump Media

Медвежий тренд на криптовалютном рынке и, как его итог, финансовые потери сказались на стоимости акций Trump Media. С начала 2022 года их цена упала более чем на 90%: тогда котировки одной акции превышали $97, но сейчас — всего $8,93.

Несмотря на значительные убытки от криптовалютных инвестиций, Trump Media смогла выйти в плюс по другим показателям. Операционный денежный поток за первой квартал составил $17,9 млн, а объем финансовых активов достиг $2,1 млрд — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению основателя биржи BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), обещания Трампа поддерживать криптоиндустрию, которые политик раздавал по время избирательной кампании 2024 года, обусловлены не искренней верой в цифровые активы, а замораживанием активов семьи банками.

Такой опыт подтолкнул Трампа воспринимать криптовалюты как инструмент, находящийся вне прямого контроля государства