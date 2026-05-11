11 мая 2026, 15:10 Читати українською

Компания Трампа потеряла $405 млн на криптовалютах

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, понесла убытки в $405,9 млн. Потери связанны с вложениями в криптовалюты, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет компании за первый квартал.

Убытки Трампа

Лично президент США Дональд Трамп владеет 53% компании, то есть контрольным пакетом. Из указанной в отчете суммы убытков около $370 млн пришлось на нереализованные обязательства по криптовалютам и акциям.

Убыток в основном связан с переоценкой активов на балансе Trump Media.

Летом прошлого года компания приобрела более 11 500 биткоинов по средней цене $108 500 за монету — итого на $1,37 млрд. Уже в ноябре, на фоне резкого обвала первой криптовалюты, стоимость этих криптоактивов упала более чем на 30%, до $950 млн.

В конце февраля компания продала 2000 биткоинов — тогда курс криптовалюты составлял чуть менее $70 000.

Сейчас на счетах Trump Media, согласно CoinGecko, остается около 9500 биткоинов.

Как отреагировали акции Trump Media

Медвежий тренд на криптовалютном рынке и, как его итог, финансовые потери сказались на стоимости акций Trump Media. С начала 2022 года их цена упала более чем на 90%: тогда котировки одной акции превышали $97, но сейчас — всего $8,93.

Несмотря на значительные убытки от криптовалютных инвестиций, Trump Media смогла выйти в плюс по другим показателям. Операционный денежный поток за первой квартал составил $17,9 млн, а объем финансовых активов достиг $2,1 млрд — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению основателя биржи BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), обещания Трампа поддерживать криптоиндустрию, которые политик раздавал по время избирательной кампании 2024 года, обусловлены не искренней верой в цифровые активы, а замораживанием активов семьи банками.

Такой опыт подтолкнул Трампа воспринимать криптовалюты как инструмент, находящийся вне прямого контроля государства

Роман Мирончук
Skeptik777
11 мая 2026, 15:56
Як прийшли, так і пішли.
Kanarej
11 мая 2026, 16:27
Нікуди нічого не пішло. Це нереалізовані збитки викликані лише падінням ринку, яке швидше за все тимчасове. Сьогодні крипта впала — завтра виросла. Але в нас ніхто не напише, коли все виросте, і сім'я Трампа заробить на цьому мільярди. Так само як було з акціями Тесли минулого року, всі з радістю рахували скільки мільярдів «втратив» Маск. А він нічого не втратив, тому що через півроку акції виросли ще вище ніж були до того, а Маск став ще багатшим.
