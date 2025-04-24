Сможет ли золото заменить доллар в портфелях инвесторов

Цены на золото резко выросли на фоне недавних торговых потрясений, которые заставили инвесторов искать безопасную гавань, в то время как конкурирующие активы, такие как казначейские облигации США и доллар , упали. Почему многие аналитики прогнозируют дальнейший рост цены металла, рассказывает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Рост цены золота связан с изменениями в торговой политике США при Дональде Трампе. Золото стало надёжным активом, который заполнил образовавшийся вакуум на рынке, отметил директор по исследованиям горнодобывающей промышленности и энергетических товаров Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

«Из-за того, что доллар США и казначейские облигации теряют свою привлекательность, как активы-убежища, спрос на них снижается, а золото становится более востребованным», — добавил Дхар.

Цены на золото достигли новых максимумов в $3 500 за унцию во вторник. Многие аналитики прогнозируют дальнейший рост. JP Morgan ожидает, что средняя цена золота составит $3 675 за унцию к четвертому кварталу 2025 года и достигнет $4 000 ко второму кварталу 2026 года.

В то же время казначейские облигации США в последние недели распродавались, а доходность 30-летних облигаций достигла максимума с ноября 2023 года в начале этого месяца. Индекс доллара США снижается и ослаб на 8% в этом году, согласно данным LSEG.

Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла всего на 2 базисных пункта в этом году, но скачок в течение недели после того, как Трамп объявил о взаимных тарифах, составил более 30 базисных пунктов. Базовая доходность 10-летних облигаций также выросла на 30 базисных пунктов. Спотовые цены на золото выросли на 25% в этом году.

Хотя доходность долгосрочных казначейских облигаций США снизилась, по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале этого месяца, а доллар немного укрепился после того, как Трамп отказался от своих комментариев об увольнении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, репутация американских активов среди инвесторов уже пострадала.

«Хотя это не конец эпохи доллара США, можно сказать, что доверие к США, их экономике и их основным активам, доллару США и казначейским облигациям, снизилось», — заявил рыночный стратег Всемирного золотого совета Джон Рид.

Почему выбирают золото

Традиционная обратная зависимость между доходностью казначейских облигаций и золотом, похоже, изменилась. Обычно, когда доходность выше, слитки становятся менее привлекательными.

По словам преподавателя факультета бухгалтерского учета, финансов и экономики Университета Вайкато Майкла Райана, способность золота хеджировать риски инфляции делает его особенным.

Ожидается, что тарифы приведут к росту инфляции в США, что подразумевает более высокие процентные ставки в будущем, что, в свою очередь, окажет давление на казначейские облигации, сказал Райан.

«Однако золото исторически воспринимается, как средство хеджирования от инфляции, что может объяснять предпочтение, отдаваемое ему. Возможно, именно предполагаемые свойства золота, как средства хеджирования от инфляции, делают его особенным», — добавил он.

Аналитики сообщили CNBC, что ещё одним фактором, который повлиял на изменение взаимосвязи между золотом и казначейскими облигациями, стало снижение доверия к Америке и идее «исключительности США».

«Доверие к американским активам снижается из-за экономической и геополитической неопределённости», — считает стратег по сырьевым товарам в ANZ Сони Кумари.

Рынки рассматривают тарифную войну Трампа, как политический просчет, а предполагаемая независимость золота от какой-либо денежно-кредитной и фискальной политики повышает его привлекательность.

Ещё больше привлекательности золоту придаёт то, что доллар США теряет свою силу. Более слабый доллар обычно делает товары, оцененные в долларах, включая золото, более интересными для держателей других валют.

На пути диверсификации

Центральные банки стран с развивающейся экономикой, которые вкладывали меньше средств в золото, по сравнению с развитыми странами, теперь обращают внимание на этот металл и, вероятно, продолжат его покупать, поскольку они диверсифицируют свои резервные активы, основанные на долларах, отмечает главный инвестиционный стратег Bank of Singapore Эли Ли.

Недавняя распродажа доллара вызвала дискуссии о глобальной дедолларизации, поставив под сомнение привлекательность американской валюты, как мировой резервной валюты.

Хотя распродажа доллара положительно сказалась на стоимости золота, сложно представить будущее, в котором американская валюта перестанет быть основной, учитывая затраты на транспортировку и хранение золота, а также отсутствие у него доходности.

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Хотя статус казначейских облигаций США, как надежного актива, был переоценен, их все еще сложно заменить, поскольку это самый ликвидный рынок в мире, отметил управляющий портфелем Franklin Income Investors Тодд Брайтон.