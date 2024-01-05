Скучно не будет: чего ждать от курса доллара и евро 6-7 января

Первые дни января 2024 года удивили не только аналитиков, но и даже самих участников валютного рынка. Традиционного периода новогоднего затишья практически не было, взлеты котировок доллара на торгах продолжили игру на повышение на наличном рынке. Что будет с курсом на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

После 1 января с его объемами торгов по Bloomberg в пределах низких $84 млн, уже со следующего дня суммы операций на межбанке значительно выросли — до $ 221 млн 2 января, $184,5 млн 3-го числа и в пределах от $163 млн до $199 млн в последние два дня этой недели.

На фоне низкого предложения валюты со стороны экспортеров, основную часть продаж доллара закрывал НБУ. Причем, на первом этапе он не особо спешил сбивать котировки своими ценниками интервенций, давая возможность курсу постепенно расти. И, таким образом, удерживая официальный курс доллара в пределах выше психологического порога в 38 гривен за доллар. Чувствовалось, что Нацбанк это устраивало.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

А динамика курса евро относительно гривны на торгах полностью отображала движение двух пар: доллар/гривна на украинском межбанке, скорректированная на поведение пары евро/доллар на международных площадках, где наблюдалось некоторое ослабление позиций евро относительно американской валюты.

Поведение курса доллара на украинском межбанке

График пары евро/доллар

Но в итоге, за счет постоянных продаж валюты регулятором, за неделю безналичный доллар даже ситуативно просел на 11 копеек — с 38,15 / 38,18 до 38,04 / 38,07 гривен по состоянию на момент закрытия торгов пятницы с расчетами на условиях ТОД.

А курс евро на межбанке за этот же период снизился на порядка 65 копеек — с 42,1984 / 42,2164 до 41,5434 / 41,5686 гривен к закрытию сессии 5-го января в 15:00 по Киеву.

Что происходило на наличном рынке

В целом, нестабильность ситуации на межбанке и периодические взлеты котировок доллара на торгах привели к тому, что на наличном рынке в разных масштабах, но все же продолжалась игра «на повышение».

Дело в том, что финансисты при расчете «себестоимости доллара для себя» сразу закладывали максимальные котировки межбанковского рынка, да еще и «с запасом». По евровалюте они перестраховывались, выставляя широкие спреды между покупкой и продажей евро, чтобы не прогадать в условиях нестабильности курса доллара в Украине и достаточно приличных колебаниях евро на внешних площадках.

Широкие спреды между покупкой и продажей доллара и евро в большинстве обменников (до 1 гривны, а то и больше), были отличительной чертой наличного рынка в период с 1 по 5 января 2024 года.

В итоге, несмотря на активные действия Нацбанка, рост ЗВР Украины до $40,5 млрд по состоянию на 1 января 2024 года и даже формальное снижение валютных котировок доллара и евро к концу пятничных торгов, наличный рынок пока не настроен на серьезное проседание валюты относительно гривны.

И пока не будет понятно, что будет с объемами и графиком международной помощи на этот год, финансисты будут скептически относится к перспективам гривны. И продолжат закладывать в свои расчеты определенный девальвационный тренд.

А значит, и наличный рынок пока не будет готов сильно понижать свои ценники. Тем более, что спрос на валюту по сравнению с объемами ее сдачи в декабре 2023 года, оказался рекордно большим и чистая покупка составила за этот период $1,026 млрд.

Поэтому, ключевыми факторами для курсообразования на наличном рынке в ближайшее время для владельцев обменников будут:

1) тренд по курсу доллара на межбанке и активность на этом рынке Нацбанка, поведение пары евро/ доллар на международных площадках;

2) объем платежеспособного спроса и уровень конкуренции между обменниками в конкретном регионе;

3) психологические ожидания бизнеса и населения. Включая новости с фронтов, вопросов по объемам международной помощи, а также и ожидания нововведений от правительства во всех направлениях — от налоговой до мобилизации.

В условиях большого числа неизвестных, финансисты не будут спешить сейчас снижать свои ценники в обменниках. Хотя и продолжат работать в формате «с оборота», но только с широкими уровнями спреда и частой сменой курсов в течение дня. Поэтому не стоит ожидать от владельцев обменников существенного проседания котировок покупки и продажи наличной валюты на этих выходных.

Читайте также: Доллар и евро резко подорожали: как обезопасить свои сбережения и не потерять «на панике»

Прогноз наличного курса доллара и евро на 6−7 января

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах широкого коридора: прием от 38,30 до 39,20 гривен и продажа от 39,25 до 39,85 гривен.

Некоторые сети обменников при крупных объемах операций могут корректировать данные расчетные ценники еще на плюс-минус 5−10 копеек на долларе для привлечения оптовых клиентов.

А ценники наличного евро в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будут в пределах: прием от 41,70 до 42,90 гривен и продажа от 42,95 до 43,50 гривны.

Как и по доллару, некоторые сети обменников при крупных объемах операций могут корректировать данные расчетные ценники еще на плюс-минус 5−10 копеек на евро для привлечения оптовых клиентов.

Попытки финансистов удерживать рынок в «разогретом» состоянии как по курсу продажи доллара, так и по курсу продажи евро продолжатся. А вот размер спреда между покупкой/продажей этих валют будет зависеть уже от оценок курсовых рисков аналитиками отдельных сетей обменников финкомпаний и их индивидуальными задачами.

Именно поэтому на этих выходных нас ожидает очень существенный разброс котировок по покупке-продаже валюты в разных сетях обменников.