3 октября 2025, 19:59

Шатдаун в США и усиление напряженности в мире: что будет с курсом доллара и евро 4-5 октября

Несмотря на активизацию агрессии россии против Украины на фронтах и массированные обстрелов нашей гражданской инфраструктуры, гривна на валютном рынке достойно выдержала давление. Участники рынка без особых проблем закрыли предыдущий месяц и третий квартал 2025 года и быстро вошли в обычный деловой ритм в новом отчетном периоде.

Несмотря на активизацию агрессии россии против Украины на фронтах и массированные обстрелов нашей гражданской инфраструктуры, гривна на валютном рынке достойно выдержала давление.

Скачки пары евро/доллар на фоне текущих мировых геополитических и экономических событий отражались и на украинском валютном рынке, однако были сглажены действиями НБУ через политику «гибкого курсообразования». Во время роста котировок евро на мировых рынках Нацбанк, чтобы не допустить чрезмерных колебаний валют, посредством своих интервенций в долларе США мягко «придавливал» рост котировок американской валюты на нашем рынке, чем не давал возможности евровалюте серьезно дорожать относительно гривны.

Читайте также: Почему НБУ боится ослабить гривну

Когда же котировки евро на внешних площадках прилично проседали относительно доллара, Нацбанк, оставаясь крупнейшим продавцом валюты, укреплял доллар (продавая его меньше на межбанке), и этим опосредованно удерживал официальный курс евро к гривне в относительно спокойном фарватере.

График доллар/евро

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

По факту, сохраняющаяся напряженность в мире и шатдаун в США не смогли особенно сильно «качнуть» украинский валютный рынок. А степень нервозности мировых инвесторов можно оценить по поведению золота с его новыми рекордными ценниками, доходившими до $3 900 за унцию.

График золота

И в итоге, за период с 29 сентября по 3 октября, если сравнивать начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке просел всего на 4 копейки — с уровня 41,37/41,40 до 41,33/41,36 гривен. А курс продажи безналичного евро за этот же период вырос на 3 копейки — с 48,4939/48,5125 до 48,5172/48,54 гривен. Хотя в последний день сентября доллар кратковременно проседал вплоть до уровней 41,08/41,11 гривен, а евро — до 48,2073/48,2302 гривен.

На наличном же рынке вечером пятницы, 3 октября, доллар США в обменниках финкомпаний и кассах банков продавался по 41,25 — 41,40 гривен, а евро — по 48,75 — 48,95 гривен.

При таком раскладе на межбанковском валютном рынке в эти выходные владельцы обменников в Украине снова проработают в формате «с оборота» со спредом как по доллару, так и по евро в пределах 15−25 копеек. А оптовые обменники продолжат выставлять спред между покупкой и продажей по доллару и евро в пределах 15−20 копеек.

Читайте также: Что ждет деньги и платежные системы в будущем

Прогноз курса наличного доллара и евро на 4−5 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,20 гривен и продажа от 41,30 до 41,60 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 48,65 гривен и продажа от 48,75 до 49,00 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
