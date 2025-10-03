Шатдаун в США и усиление напряженности в мире: что будет с курсом доллара и евро 4-5 октября

Несмотря на активизацию агрессии россии против Украины на фронтах и массированные обстрелов нашей гражданской инфраструктуры, гривна на валютном рынке достойно выдержала давление. Участники рынка без особых проблем закрыли предыдущий месяц и третий квартал 2025 года и быстро вошли в обычный деловой ритм в новом отчетном периоде.

Скачки пары евро/доллар на фоне текущих мировых геополитических и экономических событий отражались и на украинском валютном рынке, однако были сглажены действиями НБУ через политику «гибкого курсообразования». Во время роста котировок евро на мировых рынках Нацбанк, чтобы не допустить чрезмерных колебаний валют, посредством своих интервенций в долларе США мягко «придавливал» рост котировок американской валюты на нашем рынке, чем не давал возможности евровалюте серьезно дорожать относительно гривны.

Когда же котировки евро на внешних площадках прилично проседали относительно доллара, Нацбанк, оставаясь крупнейшим продавцом валюты, укреплял доллар (продавая его меньше на межбанке), и этим опосредованно удерживал официальный курс евро к гривне в относительно спокойном фарватере.

График доллар/евро

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

По факту, сохраняющаяся напряженность в мире и шатдаун в США не смогли особенно сильно «качнуть» украинский валютный рынок. А степень нервозности мировых инвесторов можно оценить по поведению золота с его новыми рекордными ценниками, доходившими до $3 900 за унцию.

График золота

И в итоге, за период с 29 сентября по 3 октября, если сравнивать начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке просел всего на 4 копейки — с уровня 41,37/41,40 до 41,33/41,36 гривен. А курс продажи безналичного евро за этот же период вырос на 3 копейки — с 48,4939/48,5125 до 48,5172/48,54 гривен. Хотя в последний день сентября доллар кратковременно проседал вплоть до уровней 41,08/41,11 гривен, а евро — до 48,2073/48,2302 гривен.

На наличном же рынке вечером пятницы, 3 октября, доллар США в обменниках финкомпаний и кассах банков продавался по 41,25 — 41,40 гривен, а евро — по 48,75 — 48,95 гривен.

При таком раскладе на межбанковском валютном рынке в эти выходные владельцы обменников в Украине снова проработают в формате «с оборота» со спредом как по доллару, так и по евро в пределах 15−25 копеек. А оптовые обменники продолжат выставлять спред между покупкой и продажей по доллару и евро в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 4−5 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,20 гривен и продажа от 41,30 до 41,60 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 48,65 гривен и продажа от 48,75 до 49,00 гривен.