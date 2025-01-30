Сегодня нас ожидают курсовые скачки по евро: что происходит

Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки заимствований без изменений (4,25−4,5%). Причиной такого решения послужили неопределённость в отношении инфляции и экономических условий, которые будут сформированы после прихода в Белый дом нового президента. Как это решение отразится на украинском валютном рынке, рассмотрим более подробно.

ФРС сохраняет высокие ставки — Трамп против

Еще не так давно рынок делал ставку на продолжение цикла снижения ставок в США. Однако потенциальные риски для американской экономики внесли свои коррективы: инфляция в Штатах превышает целевой показатель в 2% уже 45 месяцев подряд и продолжает расти (она ускорилась с 2,7%, по результатам 2023 года, до 2,9% в 2024 году). Экономический рост остается устойчивым, а безработица — относительно низкой.

Но массовая депортация нелегальных мигрантов, которую уже начал Трамп, может оказать серьезное давление на рынок труда. Ведь образовавшийся в результате этого дефицит рабочей силы грозит очередным ростом зарплат персоналу, что спровоцирует дальнейший рост цен.

Ключевым фактором сдерживания инфляции на американском рынке являются низкие цены на энергоносители и стоимость товаров повседневного спроса, многие из которых китайские.

Для снижения цен на нефть и газ у американцев есть серьезные «козыри» — месторождения Техаса, расконсервация которых, в сочетании с периодическим выбросом на рынок запасов стратегического резерва, может удерживать внутренние цены на энергоресурсы на приемлемом уровне.

Но и на внешних рынках новый президент США Дональд Трамп пытается сыграть «на понижение», то призывая к этому страны ОПЕК, то привязывая цены на нефть к санкциям против россии из-за войны в Украине. Но пока эти действия не привели к желаемому результату. Часто цены на нефть ситуативно растут, что говорит о нестабильности рынка.

Что касается потребительских товаров, то пошлины и повышенные сборы, которые Трамп хочет ввести на китайские, канадские, европейские товары, создадут как раз проинфляционный эффект, так как увеличат цены на них для внутреннего американского рынка.

То есть у Федрезерва есть основания полагать, что надвигающиеся торговые войны могут спровоцировать очередной виток инфляции в США. А значит, понижать процентные ставки преждевременно.

«При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%», — говорится в пресс-релизе FOMC, по результатам заседания 29 января.

Аналогичные месседжи дал рынку глава ФРС США Джером Пауэлл.

«Экономика США в целом сильная, но инфляция остается несколько повышенной. Федеральной резервной системе не нужно торопиться с корректировкой нашей денежно-кредитной политики», — заявил он на пресс-конференции.

Через несколько часов после того, как ФРС объявила о своем решении, Трамп, назначивший главой ФРС Джерома Пауэлла в свой первый срок, обвинил центральный банк в неспособности «остановить проблему, которую они создали с помощью инфляции».

«Я сделаю это, выпустив на свободу американское производство энергии, сократив регулирование, восстановив баланс международной торговли и возродив американское производство», — написал Трамп в посте на Truth Social.

Он также сказал, что центральный банк «проделал ужасную работу по банковскому регулированию» и полностью передаст это направление под руководство Министерству финансов. Хотя неясно, сможет ли Трамп юридически лишить ФРС ее давних полномочий по банковскому регулированию.

Пауэлл мало что сказал о недавних комментариях Трампа в адрес ФРС.

«Я не собираюсь отвечать или комментировать то, что сказал президент», — заявил он журналистам.

Федрезерв своим решением продемонстрировал свою независимость. Но конфликт между Белым домом и ФРС, похоже, только усиливается. То есть эмоциональная составляющая при решении экономических вопросов, чем так знаменит Трамп, вступает во все большее противоречие с прагматичным подходом к экономике действующего руководства Федрезерва.

Что происходит в Европе

Ситуация в ЕС пока тоже очень далека от идеала. Европейская экономика на грани стагнации и ЕЦБ для ее оживления нужно продолжать цикл снижения ставок. Но инфляция в годовом выражении ускоряется там уже третий месяц подряд. В декабре она составила 2,4%, по сравнению с 2,2% в ноябре, что еще дальше от целевого показателя центробанка в 2%.

Напомню, что ЕЦБ 12 декабря 2024 года в четвертый раз за год снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов: ставка по депозитам сейчас составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования — 3,15%, ставка по маржинальным кредитам — 3,4%.

После решений ФРС и перед заседанием ЕЦБ европейские ставки выглядят менее привлекательными для инвесторов, нежели американские. Это делает американские активы более интересными, с точки зрения доходности для инвесторов и всего рынка капиталов, чем вложения в европейские активы.

На фоне еще и достаточно высокого уровня инфляции в ЕС, близости войны рф против Украины к европейским границам, зависимости инфляции в Еврозоне от стоимости все еще дорогих энергоносителей и потенциальной угрозы введения пошлин на товары из ЕС дальнейшее снижение ставки ЕЦБ будет означать дальнейшее снижение интереса инвесторов к вложениям в европейские ценные бумаги и экономику Евросоюза.

По моему мнению, в силу всего комплекса вышеперечисленных причин ЕЦБ вряд ли сейчас решится снова снизить свои ставки более чем на 0,25% годовых, а, скорее всего, поставит «на паузу» дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. И эта тенденция сохранится, по крайней мере, до того момента, как снижать ставки опять не начнет Федрезерв или пока инфляция в Еврозоне снова не начнет стабильно снижаться.

Решение же о повышении ключевых ставок ЕЦБ 30 января, конечно, полностью исключить нельзя, но это был бы очень рискованный шаг со стороны европейского регулятора, который обычно отличается гораздо большей осторожностью, чем его американский коллега.

Что будет с долларом и евро в Украине

В любом случае, сохранится волатильность по паре евро/доллар как после решений ФРС, так и во время оглашения решений ЕЦБ по процентным ставкам.

Пара евро/доллар с января 2025 года и сразу после оглашения решения ФРС США 29 января:

Если ЕЦБ не будет «взрывать» рынки радикальными решениями, то, скорее всего, 30 января мы будем наблюдать ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 американского цента на евро (то есть до 42 копеек на евро в Украине). Особенно активно будут «скакать» котировки пары евро/доллар в тот период, когда будут звучать комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард по ставкам и ее видение перспектив европейской экономики на ближайшее время. Именно эти месседжи рынку будут главными «провокаторами» для инвесторов в этот четверг.

Если же ЕЦБ решится на радикальные меры, не заложенные рынком в свои ожидания (например, неожиданное повышение ставок на 0,25% годовых или их более радикальное снижение сразу на 0,5% годовых, вместо 0,25%), то ралли по паре евро/доллар пройдут уже в коридоре до 1−1,5 американских цента за доллар, то есть в пределах 42−63 копеек на евро для нашего рынка.

Но тогда в поведение валютных котировок на украинском межбанке очень активно вмешается Нацбанк, чтобы сгладить негативные последствия скачков пары евро/доллар на внешних рынках для курса доллара и евро относительно гривны.

«Зажатый» ограничениями Нацбанка и его же полным доминированием, как продавца доллара на торгах, украинский валютный межбанк будет готов «двигаться» в желаемом для НБУ направлении.

С учетом значительного роста цен, что во многом связано и с девальвацией гривны в конце 2024 года, Нацбанк сейчас не может позволить их нового взлета на повышенных девальвационных ожиданиях бизнеса. А так оно и получится за счет того, что бизнес будет закладывать в свои расчеты все максимально возможные высокие уровни котировок евро и доллара на межбанке, с учетом ралли пары евро/ доллар 29 и 30 января на международных рынках.

Своими интервенциями, их объемами, частотой выхода с продажами доллара и ценниками этих продаж Нацбанк будет сглаживать скачки курса доллара относительно гривны 29−31 января, чем опосредованно станет влиять и на курс евро относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.

Поэтому в последние дни января 2025 года, даже с учетом ралли по паре евро/доллар из-за заседаний ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, я бы прогнозировал следующий уровень котировок межбанка и наличного рынка по доллару и по евро:

Межбанк. На период 30−31 января я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,032 до 1,047 доллара за евро с повышенной волатильностью пары в течение обоих дней. Особенно — в момент оглашения решений ЕЦБ по процентным ставкам и комментариям по этому вопросу Кристин Лагард.

Котировки доллара на межбанке 30−31 января, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,80 до 42,05 грн, что через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна сформирует курс евро на торгах в эти дни в пределах коридора от 43,13 грн до 44,02 грн.

Наличный рынок. Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,70 до 42,50 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,80 до 42,45 грн.

А курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,40 до 44,65 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,50 до 44,55 грн.

Как всегда, период повышенной турбулентности на внешних рынках приведет к увеличению волатильности евро и на нашем рынке с широким разбросом котировок. Это позволит активно зарабатывать отдельным игрокам как на межбанковском рынке, так и на наличном.