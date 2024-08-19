Что общего между техногигантами и динозаврами

Знаете, что общего между динозаврами и технологическими гигантами? И те, и другие могут внезапно вымереть, если не смогут приспособиться к переменам. Только вот вместо метеорита на них падают инновации, а вместо ледникового периода наступает эра новых технологий, рассказывает Founder & CEO в Investudio Андрей Масло.

Лидер теряет рынок

Еще каких-то 10 лет назад Intel был бесспорным лидером среди производителей процессоров. Компания держала около 80% рынка CPU для персональных компьютеров и серверов. Ее логотип красовался на каждом втором ноутбуке, а фраза Intel Inside была синонимом качества и производительности.

Но расслабляться нельзя, ведь где-то на горизонте всегда подстерегают андердоги — молодые волки, которые наращивают мышцы и ждут подходящего момента, чтобы бросить вызов вожаку.

Так, AMD, некогда вечно второй производитель процессоров, неожиданно выстрелил со своей архитектурой Zen. Вдруг оказалось, что можно делать процессоры не хуже, а даже лучше Intel, и в то же время значительно дешевле.

NVIDIA вообще случайно оказалась в нужном месте в нужное время. И когда весь мир вдруг сошел с ума на пункте майнинга криптовалют и машинного обучения, они вовремя сориентировались и предложили миру свои решения в нише графических процессоров.

Как Intel упустил ИИ

Intel окончательно потерял свою корону — за год его капитализация снизилась почти в три раза (с $220 до $80 млрд), и теперь, вместо того, чтобы диктовать правила игры, он вынужден подбирать крохи с пола, сокращать штат и подстраиваться под новых лидеров рынка. «А ведь могло же быть все иначе…», — периодически скулит в подушку руководитель Intel и безуспешно пытается укусить себя за локоть…

Дело в том, что в 2017 году к ним приходили какие-то ребята из малоизвестной тогда OpenAI и предлагали по дешевке приобрести долю у их компании. «Идите играйте в свои игрушки где-то в другом месте и не отвлекайте от работы», — подумали тогда важные дяди из Intel, но вслух сказали: «Хорошо, мы подумаем…»

Никто ни о чем, конечно, так и не подумал. А стоило — технология искусственного генеративного интеллекта выстрелила (о ChatGPT знает каждый) и теперь задает новые стандарты для всей технологической отрасли. Microsoft, кстати, тогда все-таки принял предложение и выкупил долю у тех ребят и сегодня у него самая убедительная позиция на рынке.

Интересно, что ровно 30 лет назад руководство того же Intel наблюдало, как компанию IBM (которая тогда покупала у них больше всего чипов) деклассировал малоизвестный Compaq. Благодаря конкурентным ценам он тогда стремительно завоевал рынок, и в 1994 году опередил IBM по объемам продаж и навсегда отправил во вторую лигу.

И таких эпизодов много. Вспомните только истории о Kodak, Yahoo и Netscape. Но дыхание на лаврах расслабляет и размягчает мозг, и никто из руководства Intel, конечно же, ничего не вспомнил… «Ибо ну его», от всех переживаний потом в животе бурчит.

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А пока мы с вами здесь сплетничаем, где-то в накуренном гараже сидит с паяльником какой-то небритый гений-самоучка и придумывает что-то совершенно новое. И все эти ваши AI, блокчейны и другие новомодные словечки в скором времени будут упоминаться через запятую с бабинами, дискетами и компакт-дисками.