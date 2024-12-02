Что нас ждет: основные прогнозы на 2025 год

Рост веса в мире Китая и Индии, снижение стабильности, климатические угрозы и развитие новых технологий — следующий год готовит новые вызовы и открывает возможности. Какие именно — рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Если кратко:

— Стабильности в мире будет меньше.

— Штаты продолжают терять роль глобального лидера, растет влияние региональных центров.

— Военных конфликтов будет больше.

— Усилится роль дефенса роботизированных систем с использованием искусственного интеллекта (Украина здесь и в теме, и в доле).

— Растут риски глобального экономического кризиса (уже 5-й год).

— Продолжается тренд цифровизации всего и вся (Украина здесь тоже в теме).

— Искусственный интеллект продолжает развиваться семимильными шагами, пугая всех.

— Будет усиливаться регулировка крипты.

— Растет дефицит питьевой воды.

— Высокая вероятность долгового кризиса.

— Высокая вероятность энергетического кризиса.

— Люди продолжают стареть и перебираться в города…

Ниже подробный анализ нескольких прогнозов от влиятельных организаций:

1. Геополитические тенденции

Возвращение Дональда Трампа и его влияние. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году оказывает значительное влияние на глобальную геополитику.

Его политика «Америка прежде всего», может привести к пересмотру международных альянсов и усилению протекционизма.

Это может повлечь за собой напряженность в отношениях с традиционными союзниками США и усилить торговую войну с Китаем, что приведет к дальнейшему изменению глобальных торговых маршрутов.

2. Многополярный мировой порядок

К 2025 году ожидается дальнейшее формирование многополярной системы международных отношений. Доля развивающихся стран в мировом ВВП продолжит расти.

Китай и Индия продолжат наращивать свое влияние, стремясь стать одним из полюсов нового мирового порядка. Продолжает расти роль региональных государств, таких как Индонезия, Иран и Турция.

Индия сохранит высокие темпы роста на уровне около 7%. Прогнозируется, что к 2040−2050 годам совокупный ВВП стран БРИКС сравнится с показателем «Большой семерки».

Средние государства, такие как Индия и Саудовская Аравия, продолжают укреплять свои позиции на международной арене, используя стратегические отношения с крупными государствами для достижения своих экономических интересов. Это позволяет им маневрировать в условиях геополитической напряженности и извлекать выгоду из новых экономических возможностей.

3. Соперничество США и Китая

США и Китай продолжат играть ведущие роли в мировой экономике с прогнозируемыми темпами роста 2,7% и 4,5% соответственно. Противостояние между США и Китаем останется ключевым фактором, определяющим глобальную геополитическую динамику.

Возможно усиление конфронтации в торговой, технологической и военной сферах. При этом полная экономическая «расстыковка» маловероятна — китайские компании продолжат экспансию за границу для обхода торговых барьеров.

4. Ослабление западных альянсов

Традиционные западные альянсы, такие как НАТО, могут ослабнуть из-за разногласий между союзниками. Возможен рост скептицизма США по поводу зарубежных обязательств, что может привести к геополитическим перестановкам.

5. Региональные конфликты

Сохранится риск эскалации региональных конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевыми очагами напряженности могут стать Тайваньский пролив, Корейский полуостров и Персидский залив. Возможное усиление роли региональных государств в локальных конфликтах.

6. Экономические тренды

Инфляционное давление вырастет, а ФРС, скорее всего, перестанет снижать ставки раньше. Это приведет к более жестким финансовым условиям, более сильному доллару и более сложной макроэкономической картине в других местах.

7. Прогнозируется замедление темпов роста мировой экономики

Глобальный рост ожидается на уровне около 3%, что несколько ниже показателей 2024 года. Основными причинами станут демографические факторы в развитых странах и структурные проблемы Китая. Продолжение устранения экономического могущества на Восток.

8. Нормализация монетарной политики

Ожидается, что к 2025 году ведущие центральные банки завершат цикл повышения ставок и перейдут к их постепенному снижению. Это должно способствовать оживлению экономической активности. Однако в случае победы Дональда Трампа на выборах в США ФРС может быть вынуждена прекратить снижение ставок раньше из-за инфляционного давления.

9. Рост протекционизма

Тенденция к усилению протекционизма и экономического национализма, вероятно, сохранится. Это может привести к дальнейшей фрагментации глобальных цепочек снабжения. Протекционистская политика США может стимулировать другие страны к введению ответных мер, что приведет к дальнейшей фрагментации глобальных цепочек поставок. Это также может усилить инфляционное давление из-за повышения тарифов на импортируемые товары. Особенно высок риск эскалации торговой войны между США и Китаем в случае победы Трампа.

10. Технологические тренды

10.1 Развитие искусственного интеллекта

Ожидается значительный прогресс в области искусственного интеллекта, особенно в создании автономных ИИ-агентов. Это может привести к революционным изменениям в различных отраслях экономики и повышению производительности труда.

10.2. Квантовые технологии

К 2025 году ожидается прорыв в области квантовых вычислений и квантовой безопасности. Это может иметь серьезные последствия для криптографии и кибербезопасности.

11. Развитие «зеленых» технологий

Продолжится активное развитие технологий, направленных на борьбу с изменением климата и снижение выбросов углерода. Ожидается рост инвестиций в возобновляемые источники энергии и технологии энергоэффективности. Тем не менее политика США в этой области может измениться после победы Трампа, что может замедлить глобальный энергетический переход.

Китай лидирует в экспорте солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей, что способствует глобальному буму технологий чистой энергии. Ожидается, что это поможет снизить глобальный выброс углерода, хотя успех будет зависеть от политической воли стран-потребителей.

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12. Экологические вызовы

12.1 Изменение климата

Проблема глобального потепления остается одной из ключевых угроз. Возможно увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Ожидается, что к 2025 году станет понятно, достигли ли глобальные выбросы парниковых газов.

12.2. Дефицит ресурсов

Ожидается обострение проблемы нехватки ключевых ресурсов, особенно воды и продовольствия, в ряде регионов мира. Это может являться источником новых конфликтов.

13. Старение населения развитых стран

Продолжится тенденция к старению населения в развитых странах, что создаст дополнительную нагрузку на системы социального обеспечения и здравоохранения. Европа и Япония столкнутся с сокращением трудоспособного населения, что может отрицательно сказаться на экономическом росте.

14. Урбанизация

Ожидается дальнейший рост городского населения, особенно в развивающихся странах. Это потребует значительных инвестиций в городскую инфраструктуру.

15. Миграционные потоки

Вероятно, увеличение числа мигрантов, стремящихся переехать из неблагополучных стран в более развитые. Это может привести к росту социальной напряженности в странах-реципиентах.

16. Цифровизация финансов

Продолжится тренд по цифровизации финансовых услуг. Возможно более широкое использование цифровых валют центральных банков (CBDC).

17. Регулировка криптоактивов

До конца 2025 года ожидается формирование более четкой глобальной регуляторной базы для криптовалют и других цифровых активов.

18. Оборонные технологии

18.1. Автономные системы вооружений

Ожидается дальнейшее развитие и внедрение автономных систем вооружений, использующих искусственный интеллект. Это может изменить характер военных конфликтов.

18.2. Гиперзвуковое оружие

Продолжится разработка гиперзвукового оружия ведущими военными государствами, что может нарушить существующий стратегический баланс.

19. Региональные тенденции

19.1. Европа

Ожидается постепенное восстановление экономики еврозоны с ростом ВВП на уровне 1,2% в 2025 году. Германия может отставать от других стран региона, в то время как Испания, вероятно, продолжит опережать средние показатели. Европейский центральный банк наверняка продолжит снижение процентных ставок.

19.2. Азиатско-Тихоокеанский регион

Экономический рост в регионе может замедлиться из-за снижения глобального спроса и торговой политики США. Китай столкнется с негативным влиянием американских тарифов на экспорт, что может привести к снижению темпов роста до 4,1% в 2025 году.

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19.3. Латинская Америка

К 2025 году многие крупные страны региона достигнут статуса стран со средним уровнем дохода. Однако некоторые государства, особенно те, которые долго придерживались популистской политики, могут отставать в развитии.

19.4. Африка

Страны Африки к югу от Сахары останутся наиболее уязвимыми к экономическим потрясениям, демографическому давлению и политической нестабильности. Несмотря на растущий глобальный спрос на сырьевые товары, местное население вряд ли почувствует значительные экономические выгоды.

В целом Мир в 2025 году мир будет характеризироваться еще большей неопределенностью и волатильностью. Ключевыми факторами, определяющими глобальное развитие, станут геополитическое соперничество между крупными государствами, технологические инновации и экологические вызовы.

Способность международного сообщества к сотрудничеству в решении общих проблем будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности и устойчивого развития. Война же в Украине будет сходить со второго плана на третий.

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