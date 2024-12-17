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17 декабря 2024, 12:11 Читати українською

Год радикальных реформ в Аргентине: что изменилось

Прошел год, как президент Хавьер Милей находится у власти в Аргентине. Что именно ему удалось сделать в должности, какие плюсы и минусы реформ, подытожил бывший президент «Киевстар» Петр Чернышев.

Прошел год, как президент Хавьер Милей находится у власти в Аргентине.

Начнем с того, что в декабре 23-го года — его первый месяц в должности — инфляция была 25%, что дает примерно 1 400% годовых — очень много. Сам Милей нашел один месяц, где инфляция в 23-м году вообще была 54%, что дает в годовом выражении целых 17 000%. А теперь месячная инфляция «лишь» 2,4% (за год это 33% — мы ведь, конечно, применяем формулу «сложного процента»).

Казалось бы, было 1 400% (или, как говорят фанаты Милея, 17 000%), а стало 33% за год! Ну, явно же большое достижение! За это мы ему поставим большой диванный ПЛЮС.

Далее: в Аргентине происходит огромная дерегуляция — за год они приняли 672 реформы по ослаблению регуляторного давления (это 1,8 реформы в день!) — поставим ему за это большой ПЛЮС. Все признают, что в Аргентине государство позарилось на такие сферы экономики и жизни, куда ему точно не следовало лезть. Страна была и остается суперрегулируемой.

Все это он смог сделать, имея всего около 15% депутатов в парламенте (ведь он выиграл только выборы президента, а парламент будут выбирать только в этом году). Все думали, что он никого не будет слушать и пойдет как бульдозер, а парламент провалит его реформы, — но нет. Он продемонстрировал большую способность к компромиссу. Тоже дадим ПЛЮС.

Бедность растет

Вот только есть проблемы с процентом бедных людей в стране — когда его избрали, их было 42%, а сейчас уже 55% живут за чертой бедности. Это МИНУС и большой, хотя он сохранил свой уровень поддержки в народе более 50% — то есть, если бы выборы были сейчас, он снова бы победил. Это, видимо, говорит о том, что народ готов терпеть бедность, чтобы только «дети жили хорошо». Поставим ему снова ПЛЮС. Как говорил великий Ницше — «Если знаешь зачем, выдержишь любое как!»

Самое главное предвыборное обещание «Ввести доллар, как единую национальную валюту, и выбросить вонючий песо на свалку истории» — это его цитата — он НЕ ВЫПОЛНИЛ. У него просто нет долларов, чтобы обменять песо гражданам и фирмам, и чтобы доллар стал единой валютой. Всем поклонникам Милея это, конечно, большой МИНУС.

Причем песо не только не прекратил «вонять», но и значительно укрепился по отношению к доллару в последние месяцы. Это сделало Аргентину самой дорогой экономикой в Латинской Америке — цены на товары и услуги там сейчас (если перевести в доллары) выше, чем в Бразилии, Уругвае и даже в Чили! Например, Биг Мак стоит, как в Норвегии, — явно ненормально! Люди ездят на шоппинг за одеждой в соседние страны — это, конечно, большой МИНУС.

А возник он из большого ПЛЮСа. Милей прекратил много так называемых публичных программ (строительство дорог, субсидии на топливо, дотации университетам и многое другое). Он просто перестал передавать деньги «из центра» губернаторам страны — очень много из этих денег либо разворовывалось, либо тратилось на подкуп избирателей для победы на выборах губернатора и местного совета. В итоге «в системе» стало меньше песо — и местная валюта подорожала по отношению к доллару.

Надежды на месторождения

Также к Милею прилетел «белый лебедь». Экспорт Аргентины — это в основном зерно, мясо, литий и медь. Война в Украине создала спрос на первые два, а развитие рынка электромобилей — на последние. В результате экспорт страны сильно вырос — и долларов стало больше. Это огромный ПЛЮС.

Из-за того, что Милей перестал печатать песо и сильно сократил расходы государства — в стране стало меньше денег, в таких случаях экономика падает, если эти деньги не замещены экспортом и инвестициями внутри страны. (ВВП страны = Расходы потребителей + Расходы государства + Чистый экспорт + Инвестиции). Экономика упала на 4% — это неприятно. Большой МИНУС, что пока экспорт вырос не так много, а новых инвестиций чрезвычайно мало, — доверие к стране разрушить легко, а восстановить — очень сложно и долго.

Еще у Аргентины есть Vaca Muerta (Мертвая Корова) — огромное месторождение сланцевого газа и нефти (второе в мире по газу и четвертое — по нефти). Его нашли более 10 лет назад, но никто туда не хотел инвестировать. Потому что левые правительства «отжали» у частных инвесторов крупнейшую нефтяную компанию страны, а также ввели ограничения на валютные платежи из страны.

Милей принял законы, которые все это меняют и отменяют тупые валютные нормы, — теперь нужно подождать, пока инвесторы (в данном случае крупные нефтяные компании) этому поверят. Пишут, что в 25-м году часть Аргентины, где есть эти месторождения, станет «новым Техасом» — много нефти и газа, много инвестиций и минимальное регулирование, — если так, то у Милея вскоре будет достаточно долларов, чтобы провести «долларизацию» экономики.

Также Милей постоянно ездит по миру и встречается с «важными людьми» — Трампом, Маском, Цукербергом, Безосом, Мелони и многими другими — теперь они его самые лучшие друзья. Пишут, что от Трампа ему нужна поддержка в МВФ, чтобы получить большой кредит, который будет использоваться для долларизации экономики. А крупным IТ-компаниям он предлагает строить новые огромные дата-центры на юге страны (где холодно), чтобы использовать очень дешевую электроэнергию от газа (которая, вероятно, скоро будет).

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В итоге пока нельзя сказать, что «появился свет в конце тоннеля» — много ПЛЮСОВ, но и много МИНУСОВ. Вектор правильный и вывод один: когда левые правят в стране 80 лет, очень трудно потом что-то изменить. В 22-м году страна была на 159-м месте из 165 стран по Индексу экономической свободы! Но, как показывает нам Милей, ВОЗМОЖНО. Давайте держать за него кулаки и брать пример с правильных реформ!

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
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