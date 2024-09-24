Рецессия в США или рост фондового рынка: как инвестору подготовиться к обоим сценариям

Исторически, снижение процентной ставки ФРС свидетельствует о проблемах в экономике и сопровождается рецессией. Однако некоторые аналитики считают, что смягчение монетарной политики может служить катализатором для нового роста фондового рынка. Эксперты рассматривают два сценария, которые могут отыграться на фондовом рынке. Как действовать инвестору при этих сценариях, рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Никита Гуппал.

Сценарий 1: рецессия на горизонте

Снижение ставки ФРС свидетельствует о необходимости стимулирования экономики. Это решение часто сопровождается рецессией, подтверждаемой макроэкономическими данными и инверсией кривой доходности, являющейся ранним индикатором спада.

Выравнивание инверсии кривой доходности было зафиксировано и перед прошлыми рецессионными периодами, что делает этот сигнал важным фактором падения. Вопреки попыткам обеспечить «мягкое приземление», исторические прецеденты показывают, что после этих шагов нередко наступают экономические трудности.

Эксперты из Deutsche Bank и Goldman Sachs предупреждают о высоких рисках рецессии, в частности, из-за слабости рынка труда. Федеральный резервный банк Нью-Йорка оценивает вероятность рецессии к концу 2024 года в 62%.

Сценарий 2: перспективы для рыночного роста

Сторонники мнения роста рынка утверждают, что снижение ставки стимулирует инвесторов переводить капитал из облигаций в акции, особенно в условиях низких процентных ставок, когда доходность первых снижается. Этот сценарий подкреплен прогнозами оптимистично настроенных аналитиков, таких как главный стратег BMO Capital Markets Брайан Белски. Он повысил свой прогноз для индекса S&P 500 до 6,100 пунктов к концу 2024 года, что является самым высоким прогнозом среди стратегов на Wall Street. Белски считает, что снижение ставок создает благоприятные условия для роста рынка, поскольку рыночный подъем охватывает как крупные технологические компании, так и другие сектора, и это делает рост стабильным.

Подобный оптимизм выражает и Том Ли из Fundstrat Global Advisors. Он отмечает, что даже незначительное снижение ставки ФРС может поддержать положительные рыночные настроения и прогнозирует дальнейший рост после решений, ведь рынок будет положительно реагировать на снижение ставки даже при наличии экономических трудностей. Следует помнить также тот факт, что в ожидании рецессии инвесторы обычно недозарабатывают больше средств, чем могли бы потенциально потерять на самом кризисе.

Как эти сценарии отыгрывались в прошлом

Исторические данные подтверждают оба сценария. Инверсия кривой доходности часто предполагала рецессию и это наблюдалось в предыдущие десятилетия. Однако снижение ставки не всегда означает спад: в 1995 году ФРС снизила ставку во избежание рецессии, в результате это привело к стабильному росту экономики и фондового рынка в течение нескольких последующих лет на 125%.

Схожие тенденции можно наблюдать и сегодня. Снижение ставки может открыть путь к росту, если экономика отреагирует должным образом, а инвесторы переведут активы из облигаций в рынок акций. Прогнозы от компании Fidelity, которая также склонна к избежанию рецессии, усиливают это мнение.

По прогнозам Fidelity, США сможет перейти из «позднего» к «раннему» бизнес-циклу без рецессии. Несмотря на определенные сомнения в их методологии расчета (учитывая экономические условия в Еврозоне), ориентироваться на них точно есть смысл.

Какие секторы будут расти

Фондовый рынок может пойти как в рецессию, так и в рост, поэтому инвестору нужно иметь стратегию на случай обоих вариантов. От рецессии или роста зависит выбор акций из разных секторов, которые будут устойчиво держать ваш капитал. Если снижение ставки указывает на рецессию, рост могут демонстрировать защитные сектора, ведь они менее чувствительны к экономическим спадам.

Здравоохранение.

Коммунальные сервисы.

Потребительские продукты первой необходимости.

Однако если снижение ставки стимулирует рост, то на начальных стадиях цикла будут расти секторы, которые считаются достаточно рисковыми. Они наиболее благоприятно реагируют на восстановление и рост экономики. Для начинающих инвесторов самым лучшим вариантом будет вкладывать через ETF вместо отдельных акций. Среди прибыльных секторов и их представителей, на которые следует обратить внимание:

Технологии (IYW, VGT, QQQ).

Финансы (XLF, IYF, VFH).

Строительные материалы (ITB, XHB, VAW).

Промышленность (XLI, IYJ, VIS).

Потребительские товары длительного использования (XLY, IYC, VCR).

Умная стратегия — гарантия прибыли

Независимо от того, приведет снижение ставки ФРС к рецессии или будет стимулировать рыночный рост, инвесторам следует действовать на основе продуманной стратегии, которая учитывает оба сценария развития событий.

Если рынок начнет падать, то вы можете купить качественные активы «со скидкой», что обеспечит выигрыш в долгосрочной перспективе после восстановления рынка. Если же рынок продолжит расти после снижения ставок, то это также положительный сценарий. Питер Линч, известный своим инвестиционным подходом, всегда подчеркивал: «Покупай дорого, а продавай еще дороже», чем подчеркивает приоритет долгосрочного инвестирования.

Длительные рыночные подъемы позволяют инвесторам зафиксировать значительную прибыль, в случае продолжения покупки акций даже на уровнях «перекупленности». Это происходит с расчетом на дальнейшее повышение их стоимости в результате улучшения фундаментальных показателей. Как и случилось с акциями NVIDIA.

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Ключевым моментом для инвесторов являются стратегические действия и дисциплина, вне зависимости от рыночных условий. Умный подход — это то, что сочетает краткосрочную гибкость с долгосрочной стратегией, и будет сохранять ваши позиции выигрышными.