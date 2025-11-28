Распродажи «черной пятницы» на пике: как это повлияет на курс доллара и евро в обменниках

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком расчетов клиентов с контрагентами перед завершением отчетного периода. Тем не менее, Нацбанк вынужден был активно распродавать доллар , чтобы не допустить скачкообразного роста котировок американской валюты. Свою лепту в настроения участников нашего валютного рынка, как всегда, вносила геополитика. А главной позитивной новостью стали договоренности с МВФ на уровне персонала о новой программе поддержки нашей страны.

НБУ удалось сдержать чрезмерный роста котировок доллара и опосредованно сглаживать котировки евровалюты. С 24 по 28 ноября курс продажи доллара США на межбанке после взлета вечером понедельника, 24 ноября, к отметкам в 42,47/42,50 гривен к концу пятничных торгов постепенно снизился к уровням в 42,24/42,27. И если отбросить «свечку» котировок понедельника, то в целом за неделю курс продажи доллара остался на уровне 42,24/42,27 гривен за доллар.

А в обменниках вечером в пятницу, 28 ноября, наличный доллар продавался по 42,40 — 42,65 гривен.

График котировок доллара (межбанк) за неделю

При этом, владельцы обменников не спешили снижать свои ценники продажи доллара даже после постепенного отката котировок на межбанке. Это говорит о том, что финансисты считают текущее проседание котировок безналичного доллара временным, не хотят терять потенциальные доходы за счет снижения ценников продажи доллара и ждут его возврата к более высоким уровням на торгах.

График котировок наличного доллара за неделю

С курсом евро на межбанке оказалось все сложнее, так как на поведение котировок безналичной евровалюты в Украине существенно влияли колебания евро относительно доллара на внешних рынках. И не всегда рост котировок доллара относительно гривны на нашем межбанке перекрывал масштаб ситуативных проседаний и взлетов евро относительно доллара на мировых площадках.

График пары евро/доллар за неделю

В итоге, курс продажи евро на торгах за 24−28 ноября вырос на 30 копеек — с уровня 48,6351/48,6612 до 48,9434/48,9613 гривен. Наличный евро вечером 28 ноября обменники продавали по 49,15 — 49,50 гривен, то есть владельцы обменок так же, как и по доллару, не особо спешили реагировать на все перипетии курсообразования евровалюты на межбанке.

График котировок евро за неделю (межбанк)

График ценников наличного евро за неделю

Кроме того, в Украине, как и во всем мире, в самом разгаре сезон распродаж. Это значит, что населению нужна гривна для покупок акционных товаров и активность граждан по сдаче валюты в обменники традиционно растет.

Именно фактор дополнительной потребности в гривне у граждан на пике сезона распродаж и будет главным союзником нацвалюты в эти последние осенние выходные.

Владельцы обменок не только проработают эти субботу и воскресенье в формате «с оборота», но и постараются на этом дополнительно заработать, занижая курс приема валюты у населения в торговых центрах и крупных магазинах, где сейчас идут распродажи.

Расчет прост: в момент распродаж людям просто не до марафонов по обменкам в ТРЦ в поисках лучшего курса. Поэтому, чтобы не нести большие курсовые потери, в дни подобных распродаж лучше предварительно определится с перечнем товаров, на которые будет потрачена гривна от сдачи валютных заначек, и заранее поменять необходимую сумму валюты в оптовых обменках по наиболее выгодному курсу.

Что касается геополитики, то на поведение всех участников отечественного валютного рынка психологически влияли комментарии о возможных вариантах начала переговорного процесса между Украиной и россией.

Но по состоянию на вечер пятницы, 28 ноября, никакой дополнительной конкретики не появилось. Поэтому владельцы обменников не будут в эти выходные делать существенных коррекций своих ценников за счет этого фактора, а проработают с некоторым занижением ценников приема валюты у граждан при сохранении при курсов продажи валюты населению на среднем рыночном уровне.

Это расширит спред между курсами покупки и продажи как по доллару, так и по евро до уровней в 20−40 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 29−30 ноября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора:прием от 41,90 до 42,15 гривен и продажа от 42,40 до 42,65 гривен.

Курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,70 до 49,05 гривен и продажа от 49,10 до 49,50 гривен.

Кроме того, владельцам обменников придется увеличить на эти дни объемы наличной гривны в своих обменках, чтобы обеспечить гривневым ресурсом все потенциальные объемы сдаваемой валюты гражданами в сезон распродаж товаров, чтобы потенциальные клиенты не ушли к конкурентам.