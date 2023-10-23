Прогноз по доллару и евро на 23-27 октября: какую тактику выберет НБУ на межбанке

На этой неделе тренд по курсу доллара в Украине продолжат формировать валютные интервенции Нацбанка, их суммы и ценники. Как это отразится на наличном и безналичном рынке, — в свежем обзоре «Минфина».

На курс доллара и евро на межбанке, а также на поведение и настроение участников нашего рынка будут влиять новости с фронтов, приближение конца месяца, уплата налогов «живым» бизнесом, решения НБУ по учетной ставке и ЕЦБ по процентным ставкам, статистика аукциона Минфина о продаже ОВГЗ 24 октября, а также очень опосредованно, но все же, — война на Ближнем Востоке. Отголоски событий вокруг сектора Газы очень показательно видны на стоимости золота и нефти.

Золото опять уверенно пошло к цели в $2 000 за унцию:

Нефть на опасениях вступления в войну Ирана и других арабских стран постепенно поднимается к цели в $100 за баррель:

Украина, как часть цивилизованного мира, уже скоро ощутит последствия военных действий в ближневосточном регионе. В первую очередь, через подорожание бензина и дизтоплива.

Нацбанк же на этой неделе продолжит полностью «управлять» официальным и рыночным курсом через свои интервенции. По факту, не имея альтернативы в виде других крупных продавцов валюты, участники торгов полностью зависят от объемов, тактики проведения и ценников продажи доллара при интервенциях регулятора.

Почти всю прошлую неделю Нацбанк был активен на рынке с продажами валюты, и как только он уходил, котировки на межбанке быстро росли. Похоже, это в какой-то мере устраивало НБУ, который затем просто продавал дефицитную валюту дороже.

Скорее всего, после первых недель «гибкого курсообразования» регулятор пытается «нащупать» оптимальные объемы своего вмешательства в поведение рынка. Регулятор пытается решить две задачи: тратить меньше резервов и обеспечивать нужный ему тренд по курсу.

Думаю, Нацбанк уже скоро остановится в пределах ежедневных объемов от $50 млн до $120 млн продаж валюты, чтобы покрывать основные потребности рынка. А под окончание сессии будет уходить с торгов, чтобы тестировать пределы роста котировок без своего вмешательства.

Если подобная тактика регулятора сохранится на этой неделе, это приведет к определенному тренду по росту официального и рыночного курса на межбанке и, опосредованно, — к небольшому подорожанию доллара на наличном рынке.

Почему небольшому? — Потому что пока Нацбанк своими продажами будет закрывать банкам их потребности в покупке валюты на валютную позицию, финучреждения будут активно продавать ее гражданам на карты, что снижает давление на котировки наличного рынка.

Владельцам обменников придется ограничивать свои аппетиты по курсам продажи валюты населению, так как при большом расхождении стоимости валюты в обменках и карточным курсом значительная часть состоятельных граждан начнет активно «затаривать» карты на 50 тысяч гривен в эквиваленте, или на 3-месячные конверсионные вклады, а не переплачивать владельцам обменников.

Это серьезно страхует сейчас наличный рынок от значительных ситуативных всплесков курса и облегчает жизнь Нацбанку в части контроля за ситуацией с курсообразованием на всех сегментах валютного рынка.

Частично подстрахует нацвалюту на этой неделе и приближение конца месяца. Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, нужна гривна для завершения налоговых платежей и расчетов с контрагентами перед отчетной датой. Это заставит экспортеров продавать больше валюты, а для импортеров снизит возможность покупки валюты из-за нехватки гривневых ресурсов.

Заставят поволноваться рынки на этой неделе решения НБУ и ЕЦБ по процентным ставкам. Обе новости пройдут в информационном поле 26 октября, но будут влиять на поведение рынка уже с 24 и до конца дня 26 октября.

Именно в этот период на международных площадках активизируются спекулянты. Часть из них сейчас делает ставку на дальнейшее укрепления позиций доллара, другая, менее значительная часть — на скорое отыгрывание евровалютой утраченных ранее позиций.

Столкновение интересов крупнейших мировых игроков обещает очень напряженный период для пары евро/доллар именно в данный период времени, что будет немедленно отражаться и на курсе евро в Украине.

Мой прогноз:

На фоне уменьшения потребительской инфляции в Украине до 7,1% в годовом исчислении НБУ снизит учетную ставку с нынешних 20% до 18−19% годовых. Также будет скорректирована плата по депозитным сертификатам Нацбанка с действующих сейчас по «овернайтам» 16% годовых до 14−15% годовых, а по трехмесячным депсертификатам — до 18−19% годовых (до уровня новой учетной ставки).

Это приведет к снижению процентных ставок по гривневым депозитам физических и юридических лиц на 0,25%-2% годовых, в зависимости от сроков депозитных продуктов и индивидуальных особенностей формирования ресурсной базы тем или иным банком.

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А вот ставки по коммерческим кредитам банки не будут снижать так же оперативно: банки это сделают только после того, как подешевеют депозиты.

Снижение учетной ставки НБУ не отразится на программах кредитования формата «5−7−9», которые пока полностью привязаны к возможностям государства финансировать их выдачи.

Нас ждет очередные валютные ралли по паре евро/доллар перед и во время заседания ЕЦБ по процентным ставкам. Европейский центральный банк увеличит ее еще на 0,25 п.п. —с 4,5% до 4,75% годовых. Период турбулентности по курсу евро относительно гривны пройдет с 24 по 26 октября. Пара евро/доллар за период с 23 по 27 октября будет находиться в пределах коридора от 1,042 до 1,07 доллара.

Повлияет на поведение ресурсного и валютного рынков и поведение инвесторов по покупке ОВГЗ на аукционе в этот вторник, 24 октября. В целом, ситуация сейчас складывается в пользу Минфина.

По данным НБУ, за 9 месяцев этого года Минфин привлек от размещения ОВГЗ 277,811 млрд грн, $2,526 млрд и 709,3 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 179 млрд грн, $2,467 млрд и 588 млн евро. То есть в гривневом эквиваленте за январь-сентябрь заимствования государства на внутреннем долговом рынке почти на 105,7 млрд грн превысили выплаты по ОВГЗ.

Согласованность поведения Минфина и Нацбанка (в первую очередь, за счет бенчмарк-ОВГЗ) существенно активизировало скупку облигаций банками. Появление возможности быстрой и удобной покупки облигаций через мобильные приложения (в первую очередь, через «Дію») помогло государству привлечь достаточно большое число граждан к покупке таких ценных бумаг. Потенциал роста вложений граждан в такие инструменты огромный.

Если Нацбанк продолжит цикл постепенного снижения учетной ставки (что приводит к снижению ставок по депозитам в банках), а Минфин будет снижать свои доходности по ОВГЗ не так активно, как банки доходность по вкладам, объем вложений граждан в облигации государства вырастет в разы. А это значит, что покрытие дефицита бюджета неэмиссионным путем продолжит страховать гривну на валютном рынке и сохранит повышенный спрос на нее — на ресурсном.

Аукцион 24 октября будет последним перед заседанием Правления НБУ по учетной ставке, которое состоится 26 октября. От того, как поведут на нем себя инвесторы, станет понятно, на что они делают ставку.

Если накупят максимальный объем долгоиграющих облигаций, значит, они уверены в снижении учетной ставки и торопятся зафиксировать привлекательную доходность по облигациям, которая после снижения учетной ставки тоже будет Минфином постепенно снижена.

Если же аукцион пройдет вяло или только с покупкой максимально коротких бумаг, значит, инвесторы не ждут от Нацбанка снижения учетной ставки, и уверены, что Минфин в дальнейшем не решится сильно «двигаться вниз» по доходности ОВГЗ.

Напомню, что, по данным Минфина, в сентябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых, в долларах США — 4,80% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Ну, и, конечно, опосредованно будет влиять на поведение нашего рынка и его настроения война на Ближнем Востоке. Она уже подстегнула к росту котировки золота и нефти, а также косвенно влияет на пару евро/доллар. Кроме того, экстренный размер финансовой и военной помощи Израилю со стороны США и Европы отражается и на финансировании Украины.

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Хотя США и Европа строго выполняют все свои обязательства по финансированию украинских социальных расходов, психологически обострение конфликта между Израилем и арабским миром отвлекает наших западных партнеров от войны рф против Украины, что плохо влияет на настроения участников нашего валютного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 октября

Межбанк:

Доллар. Курс доллара на торгах останется полностью зависимым от интервенций Нацбанка, их объемов, тактики проведения и курса регулятора при их проведении.

Официальный курс доллара ежедневно будет колебаться в пределах 2−5 копеек к действующему за предыдущий день. Более резких колебаний НБУ допускать не будет, регулируя это своим курсом продажи валюты во время интервенций и объемами таких операций. По моим прогнозам, для этого Нацбанку придется потратить на этой неделе от $480 млн до $710 млн резервов.

Курс доллара на межбанке в период с 23 по 27 октября будет находиться в пределах от 36,48 до 36,75 гривен с тенденцией к небольшому росту котировок в пределах, которые позволит Нацбанк.

Евро. Пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,042 до 1,07 доллара с наибольшими колебаниями в период со вторника по четверг на международных экономических и военных новостях, а также перед и во время оглашения решений ЕЦБ по процентной ставке.

Курс безналичного евро на торгах в течение этой недели будет существенно колебаться в пределах от 38,01 до 39,32 гривен за евро.

На наличном рынке:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет колебаться в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20−25 копеек до 1 гривны по евро.

Никакого ажиотажа по покупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и кассах банков наблюдаться не будет, но в период с 24 по 26 октября можно ожидать более частой смены ценников обменников по евро в течение дня, в зависимости от поведения евровалюты на внешних рынках.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,50 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор по доллару будет колебаться в пределах от 37,40 до 38,30 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,60 до 41,00 грн, а в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах более узкого коридора покупок и продаж от 39,80 до 40,85 грн.

На этой неделе евро будет главным инструментом получения доходов как для мировых спекулянтов, так и для их местных украинских коллег.