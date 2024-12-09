Прогноз курса на неделю: почему обменники могут часто менять ценники по евро 11-12 декабря

Эта рабочая неделя на валютном рынке Украины пройдет очень динамично, с определенными элементами интриги. Мир входит в очередной период повышенной турбулентности по паре евро/доллар. А это будет немедленно отражаться на курсе евровалюты относительно гривны в Украине.

Уже в четверг, 12 декабря, состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка по процентным ставкам. И если 9−10 декабря финансовый мир получит небольшую и очень условную передышку перед новыми валютными ралли по паре евро/доллар, то уже с 11−12 декабря оно начнет бушевать вовсю.

График евро/доллар на вечер пятницы

По предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне, по итогам ноября, ускорилась до 2,3% в годовом выражении, по сравнению с 2% в октябре. Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за ноябрь будут обнародованы 18 декабря.

Самые высокие темпы инфляции среди стран-членов ЕС в годовом исчислении в ноябре были зафиксированы в Бельгии (5%), Хорватии (4%), Нидерландах и Эстонии (3,8%). В Германии потребительские цены показали годовой рост на 2,4%, в Италии — на 1,6%, во Франции — на 1,7%.

При этом в третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,4%, что выше, чем в предыдущие кварталы (0,3% и 0,2% соответственно), а Германия смогла избежать рецессии. Об этом говорится в докладе Евростата. Однако экономические показатели ЕС остаются довольно слабыми, что ставит перед ЕЦБ очередную дилемму.

С одной стороны, регулятору необходимо снижать процентные ставки, чтобы стимулировать рост ВВП Европы, которая все больше скатывается в рецессию.

С другой стороны, в ЕС снова ускоряется инфляция, что для ЕЦБ всегда было сигналом к ужесточению монетарной политики или, по крайней мере, сохранению процентных ставок на том же уровне.

Учитывая, что Европейский центробанк 17 октября уже третий раз подряд с июня снизил свои ключевые процентные ставки на 25 б. п., он может позволить себе взять паузу до следующего года. Часть аналитиков и ведущих мировых игроков закладывают именно этот сценарий в свой прогноз по паре евро/доллар. Но среди чиновников ЕЦБ есть и сторонники продолжения снижения ставок еще на 25 б. п. и в этот раз. Они мотивируют это необходимостью дополнительного «разогрева» европейской экономики перед угрозой застоя.

На фоне политического кризиса в Германии и Франции, а также угроз нового президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские товары, нынешнее решение ЕЦБ приобретает еще больший вес. Поэтому, вопрос о том, возьмет ли на себя регулятор смелость по дальнейшему снижению ставок, остается открытым.

Если чиновники европейского центробанка сыграют нестандартно или, наоборот, слишком уж осторожно, валютные ралли по евро/доллар могут быть очень серьезными — в пределах 1,5−2 американских центов на евро. А это грозит очередными скачками курса евровалюты в Украине в пределах 60−80 копеек на евро.

Кроме того, уже 18 декабря по аналогичному вопросу соберется и руководство ФРС. Его чиновники уже будут принимать свои решения, не только с учетом текущих показателей экономики США, но и решений ЕЦБ, а также с оглядкой на предстоящие серьезные изменения в правилах игры в американской экономике после прихода в январе 2025 года к власти Дональда Трампа.

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Повлияет новая политика Трампа и на другого экономического гиганта — Китай, который все больше втягивается в мировое экономическое и военное противостояние. Любые действия этих трех игроков — США, ЕС и Китая, направленные друг против друга, будут бумерангом прилетать и к ним самим, так как мировая экономика все более взаимосвязана. А значит, косвенно будет влиять и на наш рынок.

Кроме того, на поведение всех участников украинского валютного рынка будут влиять и сугубо местные факторы. Из них стоит отметить приближение нового периода уплаты налогов с 15 по 20 декабря, что сработает в пользу нацвалюты. Некоторую психологическую поддержку гривне окажет недавняя новость об увеличении на 1 декабря ЗВР Украины до $39,9 млрд. Они выросли за счет поступления значительных объемов международной помощи.

Динамика международных резервов Украины

Позитивным для нацвалюты является и очередной пересмотр Нацбанком (с явным согласованием этого с Минфином) перечня бенчмарк-ОВГЗ. Это было ожидаемым для финансистов — старые «бенчмарки» погашаются, и чтобы стимулировать покупку банками новых облигаций, Нацбанк корректирует данный список.

Активная покупка облигаций банками помогает финансировать кассовые разрывы бюджета. И что важно — не за счет запуска «печатного станка», что всегда приводит к девальвации национальной валюты.

При этом у торгового бизнеса есть необходимость окончательно рассчитаться со своими международными контрагентами по результатам торговли импортными товарами за период ноябрьских распродаж формата «черной пятницы». Одновременно растут объемы закупки энергоносителей для обеспечения отопительного сезона. Увеличатся и расходы украинских энергетических компаний на импорт электроэнергии после очередных попаданий рашистами в объекты критической инфраструктуры. Эти несколько факторов сработают на валютном рынке уже против гривны.

Традиционно, на поведение межбанка психологически будет влиять обстановка на фронтах, степень обстрелов украинской критической инфраструктуры россией, а также потребности госкомпаний в валюте для материально-технического обеспечения армии.

Добавится к этому еще и приближающееся завершение года, когда Госказначейство и бюджетные организации начинают рассчитываться со своими контрагентами по итогам года. Это приводит к массированному вбросу гривны на счета компаний в банках. Это провоцирует дополнительный спрос на валюту и традиционно стимулирует рост потребительских цен в декабре. Этот год не будет исключением.

Нацбанку придется ежедневно закрывать недостающий объем предложения доллара на торгах. По моим расчетам, НБУ понадобится на этой неделе потратить не менее $620 млн — 890 млн резервов, чтобы обеспечить относительную стабильность гривны на межбанке.

При этом, как всегда, наличный рынок при выставлении своих ценников по покупке/продаже валюты станет ориентироваться на два основных фактора:

поведение и котировки безналичного доллара и евро на межбанке;

реальный спрос и предложение по наличной валюте со стороны населения в отдельно взятом регионе Украины.

В целом и на межбанке, и на наличном рынке нам не избежать в ближайшее время ситуативных серьезных колебаний курса гривны относительно доллара и евро. Но у НБУ сейчас есть все рычаги для их минимизации и периодического сглаживания — от проведения интервенций до возможного нового закручивания гаек по валютному контролю или, наоборот, расширению списка валютных послаблений в случае относительной стабильности на рынке.

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Прогноз курса доллара и евро на 9−13 декабря

Межбанк

НБУ останется главным продавцом доллара на торгах. Своими объемами интервенций, их ценниками и частотой выхода на торги регулятор, по сути, и будет формировать курсовой тренд на межбанке, и опосредованно — официальный курс. Спрос на валюту в основном будет превышать ее предложение.

Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут на этой неделе находиться в пределах $170 млн — 260 млн. Наиболее активными на торгах будут дни с 11 по 13 декабря.

На период с 9 по 13 декабря я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,048 до 1,067 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,75 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,23 до 44,55 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек.

При значительных скачках евровалюты на международном рынке и на нашем межбанке (особенно в период 11−12 декабря — перед и во время оглашения решений ЕЦБ), финансисты будут оперативно менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня с расширением спреда по европейской валюте в пределах до 35−50 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 41,20 до 42 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,95 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,80 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,30 до 44,70 грн.

И по доллару, и по евро оптовые обменные пункты (от 1 000 долларов или евро) будут готовы «подниматься» по курсу приема на 3−5 копеек и продавать валюту дешевле на 2−7 копеек, по сравнению с розничными пунктами обмена валют.

Такие обменники заинтересованы в максимальном объеме своих операций и зарабатывают именно в таком формате, что и позволяет им выставлять более привлекательные курсы для платежеспособных клиентов как по сдаче ими валюты, так и при ее покупке.