Прогноз курса доллара и евро: надо ли делать ставку на резкое проседание курса

Погоду на валютном рынке Украины в последние дни сделали два самых важных события: позитивное решение о выделении военной и финансовой помощи Украине от США и решение Нацбанка по денежно-кредитной политике. Как на эти события реагировал рынок и какой курс увидим на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

На этой неделе украинский валютный рынок чувствовал себя достаточно уверенно, несмотря на ряд событий, которые при другом направлении развития могли бы существенно и резко изменить расклад сил на всех сегментах финансового сектора Украины.

Во-первых, наконец-то закончилась эпопея с решением американского политикума по финансовой и военной помощи нашей стране. Долгожданное решение США о выделении Украине более $60 млрд военной и финансовой помощи существенно подстраховало позиции гривны в кратко- и среднесрочной перспективе. Снижение накала страстей вокруг данного вопроса позитивно отразилось на всех сегментах украинской военной, политической и финансовой жизни.

В силу именно такого развития событий, гривна, которая до этого скатилась до уровней практически около 40 гривен за доллар на межбанке и стала закрепляться на уровне продажи валюты по курсу свыше 40 гривен за «бакс» на наличном рынке, смогла вернуться к уровням ниже этой важной психологической отметки.

И хотя некоторые банки и обменники финкомпаний до сих пор пытаются периодически тестировать уровень в 40 гривен на наличном рынке, уже подавляющее большинство игроков «видят» уровень все же чуть ниже 40 гривен за доллар как по безналу, так и на наличном рынке.

И если еще 22 апреля, в понедельник, межбанк начинался уровнем по доллару 39,91/39,95 гривен, а по евро 42,556/42,5986 гривны, то пятничные торги 26 апреля на 17:00 по Киеву завершились уровнями 39,67/39,69 гривен за доллар и 42,4826/42,4960 гривен за евро. Укрепление гривны за неделю по безналичному доллару составило по курсу продажи 26 копеек, а по курсу продажи евро — почти 10 копеек.

График поведения курса доллара на межбанке за последнюю неделю:

График поведения курса евро на межбанке за последнюю неделю:

Как повел себя наличный рынок

Вслед за межбанком несколько снизились котировки и наличного рынка.

Но тут успех гривны был явно меньше, по сравнению с межбанком, так как спрос на валюту со стороны граждан все равно остается на высоком уровне.

К вечеру пятницы, 26 апреля, доллар в основной части обменников финкомпаний можно было купить по 39,88−39,95 грн, а евро — по 42,90−43,00 грн. Но оставались и достаточно «упрямые» сети обменников, которые в отдельных местах продолжали упорно выставлять курс продажи наличного доллара в пределах 40 гривен.

То есть наличный рынок пока все же занимает относительно осторожную позицию по перспективам доллара на ближайшее время и не спешит особо снижать свои ценники.

Тем более, что на пресс-конференции 25 апреля Нацбанка по учетной ставке чиновники стали говорить о послаблениях валютных ограничений относительно обслуживания внешних коммерческих долгов бизнеса.

А это значит, что спрос на валюту на межбанке после таких решений Нацбанка вырастет, что будет опосредованно поддерживать курс доллара на высоком уровне и на наличном рынке. Именно на такой сценарий в ближайшее время и рассчитывают владельцы обменников, не торопясь особо снижать свои котировки продажи валюты в пунктах обмена.

График поведения курса наличного доллара за неделю

Как на курсе отразятся решения НБУ

Второй важной новостью, которая существенно влияет на поведение гривневого ресурсного и, опосредованно, валютного рынков, были решения Нацбанка по учетной ставке, оглашенные 25 апреля. Причем как сами решения по учетной ставке, так и другие изменения вводных, которые НБУ внес для своих подопечных банков.

По ставке регулятор «не подвел» аналитиков и достаточно ожидаемо снизил учетную ставку с действовавших ранее 14,5% годовых на 1% — до 13,5 % годовых. Вместе с понижением учетной ставки также на 1 п.п. уменьшены размеры ставок по депозитным сертификатам «овернайт» и трехмесячным депозитным сертификатам — до 13,5% и 16,5% соответственно. Кроме того, НБУ снизил сразу на 2 п.п. ставку по кредитам рефинансирования — до 17,5% годовых.

Это отразится на процентной политике практически всех банков по привлечению средств населения, так как почти все финучреждения активно «загоняли» часть привлеченных от граждан ресурсов на покупку данных видов депсертификатов, что частично и снижало давление гривневого навеса на валютном рынке:

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Снижение ставок по депозитным сертификатам приведет к необходимости коррекции банками ставок по вновь привлекаемым вкладам граждан в сторону их понижения.

Причем делать это они будут довольно оперативно. «Иностранцы» и «госы» сделают это более агрессивно, а банки с отечественным капиталом — более осторожно и менее активно. Боязнь потерять клиентуру заставит их быть более аккуратными в этом вопросе.

Некоторые из отечественных банков в условиях конкуренции за вкладчиков даже сделают ход конем: повысят ставки по некоторым депозитным продуктам на достаточно долгие по меркам военного времени сроки — 6−12 месяцев, чтобы удержать клиентскую базу, или даже на этом фоне перехватить часть клиентуры конкурентов.

За счет снижения маржи между пониженной ставкой по депсертификатам и своими ставками по вкладам они потеряют в доходности прямо сейчас. Но стратегически выиграют за счет роста клиентской базы, которую они «отхватят» такими акциями у конкурентов.

Именно так уже за два дня до решения НБУ о понижении учетной ставки сделал один из крупнейших отечественных розничных банков, несколько повысив свои ставки по вкладам от 6 месяцев и более.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 27−28 апреля

Расстановка точек над «i» по двум ключевым вопросам — решению США о выделении помощи Украине и вопросу по учетной ставке Нацбанка в комплексе с изменениями правил игры регулятором в денежно-кредитной политике — дает большую ясность финансистам по перспективам нацвалюты на ближайшее время. Конечно, с поправкой на фактор войны и связанные с этим риски.

Это позволит владельцам обменников на выходных работать в основном в формате «с оборота» со средним уровнем спреда между курсами покупки и продажи как доллара, так и евро. И без особых попыток раскачки курса или игры «на повышение».

Но и активного снижения ценников наличного рынка пока ожидать не стоит — перспектива ослабления Нацбанком валютных ограничений потенциально увеличит спрос на валюту. И финансисты сейчас не хотят прогадать по курсу до момента окончательного озвучивания Нацбанком размера анонсированных на ближайшее время валютных послаблений.

Спред по американской валюте в большинстве обменников будет в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — от 20 до 35 копеек. Только в районах с низким уровнем конкуренции между обменниками часть обменников продолжит практику удержания спреда как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 39,20 до 39,75 гривен и продажа от 39,80 до 39,99 гривен.

А курс евровалюты на выходных будет в пределах ценников: прием от 42,50 до 42,85 гривен и продажа от 42,95 до 43,10 гривен.