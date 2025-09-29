Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Вход

українська

29 сентября 2025, 7:20 Читати українською

Прогноз курса доллара и евро на неделю: почему украинцы снова полюбили валютный нал

Еще недавно население активно скупало безналичную валюту. Теперь же спрос на наличную валюту снова растет. Почему это происходит и какие факторы будут определять погоду на украинском валютном рынке на этой неделе, расскажу более подробно.

Еще недавно население активно скупало безналичную валюту.

На этой неделе из внутренних факторов больше всего на поведение отечественного валютного рынка и курса гривны относительно доллара и евро повлияют следующие события:

Завершение месяца и третьего квартала, а также начало нового отчетного периода. Это увеличит активность всех игроков на рынка с 29 по 30 сентября. Клиентам необходимо будет закрыть на отчетную дату свои внутренние расчеты с контрагентами в гривне и валюте — по внешним обязательствам. Затем, 1 октября, за счет эффекта первого дня месяца, активность клиентов несколько снизится.

В итоге, по моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг с 29 сентября по 3 октября будет в пределах от $155 млн до $245 млн.

Читайте также: Проект бюджета-2026 впервые сверстали под доллар и евро: что может пойти не так

Продолжающаяся уборочная кампания и скорое начало отопительного сезона. Уборочная всегда стимулирует экспортеров-аграриев к активной продаже валютной выручки для финансирования соответствующих работ. Обычно такой период помогает НБУ стабилизировать спрос и предложение на торгах и экономит регулятору резервы, так как часть предложения валюты закрывается не за счет его интервенций, а валютными распродажами клиентов банков.

А вот предстоящее начало отопительного сезона, наоборот, усилит давление на курс нацвалюты на межбанке, так как активизируются покупатели валюты — импортеры энергоносителей. Причем как частные структуры по закупкам бензина и дизтоплива, так и госкомпании — в первую очередь НАК «Нафтогаз», которому надо закачивать газ в хранилища перед отопительным сезоном. А он, с учетом постоянных обстрелов россией критической инфраструктуры Украины, будет явно непростым.

Увеличение объемов покупки валюты населением и интервенции Нацбанка. С одной стороны, в начале октября вновь откроются ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от 3-х месяцев.

Но в целом на рынке валютообмена будет наблюдаться интересная тенденция — на карты граждане покупать будут меньше, а вот на наличном рынке спрос на валюту будет и дальше постепенно расти. Поскольку сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле.

Кроме того, в начале октября украинцы будут получать зарплату за сентябрь, и многие также решат часть этих средств перевести в валюту. Получат деньги и многие военнослужащие ЗСУ, которые часто также покупают на эти средства валюту.

В итоге увеличение спроса на валюту со стороны населения будет перекрывать Нацбанк за счет золотовалютных резервов: он будет продавать банкам недостающие объемы долларов на их собственную валютную позицию.

По моим оценкам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке до $110 млн — 170 млн. Это не является критичным для нашего рынка, но все же будет давить на курс. Особенно в те дни, когда на рынок одновременно будут выходить импортеры энергоносителей и банки под валютные операции с населением.

Рост военной активности россии в Украине с массированными обстрелами нашей инфраструктуры, что влияет на все рынки страны. Это требует от государства и пострадавшего от обстрелов бизнеса значительных средств на оперативное восстановление разрушенных объектов, в том числе на закупку импортного оборудования. Особенно в энергетике, железнодорожной и другой транспортной инфраструктуре. Подобные пожарные закупки поврежденного оборудования периодически существенно увеличивают спрос на валюту на торгах.

Из внешних факторов возбудителем спокойствия на этой неделе будет:

Завершение финансового года в США (1 октября) с его пока нерешенным вопросом о возможном шатдауне. Он может возникнуть из-за разногласий в Сенате США по вопросам формирования расходной части бюджета. В последнее время почти каждый год перспектива шатдауна в США, многочисленные громкие политические заявления как республиканцев, так и демократов, нервируют инвесторов.

В итоге бюджет принимают, но до этого спекулянты успевают хорошо покачать пару евро/доллар на взаимных громких обвинениях американских законодателей. Соответственно, курс евровалюты относительно гривны на украинском рынке будет также вести себя, с оглядкой на поведение этой пары на внешних площадках в данный период.

Продолжит портить картину кратковременного валютного затишья и геополитика. Недавнее выступление Президента США Дональда Трампа в ООН, его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским и консультации с Евросоюзом относительно усиления давления на россию пока не внесли конкретики в части дальнейших совместных действий по запрету покупки российской нефти третьими странами (в первую очередь Китаем, Индией, частью европейских стран).

В сочетании с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке между Израилем и Хамас, ростом напряженности в европейских странах из-за российских провокаций в воздушном пространстве НАТО, это будет дополнительно раскачивать рынки, в том числе и валютный.

Соответственно, такая ситуация будет подогревать спрос со стороны инвесторов на золото и толкать его цену вверх с реальной целью достижения уровней в $3 800 за унцию и выше уже в ближайшее время. Более того, этот «разогрев» цены золота провоцирует дальнейшее подорожание и серебра. Еще в прошлую пятницу, 26 сентября, серебро уже превысило уровень в $46 за унцию, и, вероятнее всего, данный ползучий рост цены серебра продолжится и в начале октября.

На этой неделе НБУ на валютном рынке будет снова занят сглаживанием валютных колебаний курса доллара относительно гривны, а по возможности — и курса евровалюты на нашем межбанке. По моим прогнозам, на поддержание курса гривны НБУ потратит за 29 сентября — 3 октября от $510 млн до $720 млн.

Самыми активными днями на торгах на этой неделе будут понедельник и вторник, когда все клиенты будут закрывать свои операции на отчетную дату. В среду, 1 октября, за счет эффекта первого дня месяца, активность несколько снизится, а в четверг и пятницу межбанк снова войдет в свой обычный деловой ритм.

Прогноз курса доллара и евро на 29 сентября — 3 октября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,162 до 1,178 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,15 до 41,70 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 47,81 гривен до максимум 49,12 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,00 до 48,85 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,80 до 49,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 49,10 гривен.

Евровалюта останется главным инструментом для спекуляций как на международном, так и на украинском валютном рынках.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
