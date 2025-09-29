Прогноз курса доллара и евро на неделю: почему украинцы снова полюбили валютный нал

Еще недавно население активно скупало безналичную валюту. Теперь же спрос на наличную валюту снова растет. Почему это происходит и какие факторы будут определять погоду на украинском валютном рынке на этой неделе, расскажу более подробно.

На этой неделе из внутренних факторов больше всего на поведение отечественного валютного рынка и курса гривны относительно доллара и евро повлияют следующие события:

Завершение месяца и третьего квартала, а также начало нового отчетного периода. Это увеличит активность всех игроков на рынка с 29 по 30 сентября. Клиентам необходимо будет закрыть на отчетную дату свои внутренние расчеты с контрагентами в гривне и валюте — по внешним обязательствам. Затем, 1 октября, за счет эффекта первого дня месяца, активность клиентов несколько снизится.

В итоге, по моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг с 29 сентября по 3 октября будет в пределах от $155 млн до $245 млн.

Продолжающаяся уборочная кампания и скорое начало отопительного сезона. Уборочная всегда стимулирует экспортеров-аграриев к активной продаже валютной выручки для финансирования соответствующих работ. Обычно такой период помогает НБУ стабилизировать спрос и предложение на торгах и экономит регулятору резервы, так как часть предложения валюты закрывается не за счет его интервенций, а валютными распродажами клиентов банков.

А вот предстоящее начало отопительного сезона, наоборот, усилит давление на курс нацвалюты на межбанке, так как активизируются покупатели валюты — импортеры энергоносителей. Причем как частные структуры по закупкам бензина и дизтоплива, так и госкомпании — в первую очередь НАК «Нафтогаз», которому надо закачивать газ в хранилища перед отопительным сезоном. А он, с учетом постоянных обстрелов россией критической инфраструктуры Украины, будет явно непростым.

Увеличение объемов покупки валюты населением и интервенции Нацбанка. С одной стороны, в начале октября вновь откроются ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от 3-х месяцев.

Но в целом на рынке валютообмена будет наблюдаться интересная тенденция — на карты граждане покупать будут меньше, а вот на наличном рынке спрос на валюту будет и дальше постепенно расти. Поскольку сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле.

Кроме того, в начале октября украинцы будут получать зарплату за сентябрь, и многие также решат часть этих средств перевести в валюту. Получат деньги и многие военнослужащие ЗСУ, которые часто также покупают на эти средства валюту.

В итоге увеличение спроса на валюту со стороны населения будет перекрывать Нацбанк за счет золотовалютных резервов: он будет продавать банкам недостающие объемы долларов на их собственную валютную позицию.

По моим оценкам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке до $110 млн — 170 млн. Это не является критичным для нашего рынка, но все же будет давить на курс. Особенно в те дни, когда на рынок одновременно будут выходить импортеры энергоносителей и банки под валютные операции с населением.

Рост военной активности россии в Украине с массированными обстрелами нашей инфраструктуры, что влияет на все рынки страны. Это требует от государства и пострадавшего от обстрелов бизнеса значительных средств на оперативное восстановление разрушенных объектов, в том числе на закупку импортного оборудования. Особенно в энергетике, железнодорожной и другой транспортной инфраструктуре. Подобные пожарные закупки поврежденного оборудования периодически существенно увеличивают спрос на валюту на торгах.

Из внешних факторов возбудителем спокойствия на этой неделе будет:

Завершение финансового года в США (1 октября) с его пока нерешенным вопросом о возможном шатдауне. Он может возникнуть из-за разногласий в Сенате США по вопросам формирования расходной части бюджета. В последнее время почти каждый год перспектива шатдауна в США, многочисленные громкие политические заявления как республиканцев, так и демократов, нервируют инвесторов.

В итоге бюджет принимают, но до этого спекулянты успевают хорошо покачать пару евро/доллар на взаимных громких обвинениях американских законодателей. Соответственно, курс евровалюты относительно гривны на украинском рынке будет также вести себя, с оглядкой на поведение этой пары на внешних площадках в данный период.

Продолжит портить картину кратковременного валютного затишья и геополитика. Недавнее выступление Президента США Дональда Трампа в ООН, его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским и консультации с Евросоюзом относительно усиления давления на россию пока не внесли конкретики в части дальнейших совместных действий по запрету покупки российской нефти третьими странами (в первую очередь Китаем, Индией, частью европейских стран).

В сочетании с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке между Израилем и Хамас, ростом напряженности в европейских странах из-за российских провокаций в воздушном пространстве НАТО, это будет дополнительно раскачивать рынки, в том числе и валютный.

Соответственно, такая ситуация будет подогревать спрос со стороны инвесторов на золото и толкать его цену вверх с реальной целью достижения уровней в $3 800 за унцию и выше уже в ближайшее время. Более того, этот «разогрев» цены золота провоцирует дальнейшее подорожание и серебра. Еще в прошлую пятницу, 26 сентября, серебро уже превысило уровень в $46 за унцию, и, вероятнее всего, данный ползучий рост цены серебра продолжится и в начале октября.

На этой неделе НБУ на валютном рынке будет снова занят сглаживанием валютных колебаний курса доллара относительно гривны, а по возможности — и курса евровалюты на нашем межбанке. По моим прогнозам, на поддержание курса гривны НБУ потратит за 29 сентября — 3 октября от $510 млн до $720 млн.

Самыми активными днями на торгах на этой неделе будут понедельник и вторник, когда все клиенты будут закрывать свои операции на отчетную дату. В среду, 1 октября, за счет эффекта первого дня месяца, активность несколько снизится, а в четверг и пятницу межбанк снова войдет в свой обычный деловой ритм.

Прогноз курса доллара и евро на 29 сентября — 3 октября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,162 до 1,178 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,15 до 41,70 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 47,81 гривен до максимум 49,12 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,00 до 48,85 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,80 до 49,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 49,10 гривен.

Евровалюта останется главным инструментом для спекуляций как на международном, так и на украинском валютном рынках.