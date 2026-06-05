К закрытию межбанка в пятницу, 5 июня, курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подешевал на 19 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Евро на межбанке подешевел на 20 копеек
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Открытие 5 июня
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Закрытие 5 июня
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Изменения
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44,34/44,37
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44,34/44,37
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0/0
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51,54/51,56
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51,35/51,36
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19/20
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,12−44,57 грн. Евро покупают за 51,32 грн, а продают за 51,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,30−44,35, евро — 51,70−51,90 грн.
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Источник: Минфин
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