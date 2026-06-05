Миллионы в декларациях, наличные деньги и элитные авто: полиция пришла с обысками к чиновникам ВЛК

Правоохранители в рамках операции под названием «Эскулап» проверяют факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования среди должностных лиц военно-врачебных комиссий (ВЛК). По данным следствия, суммы разногласий между официальными активами в декларациях и реальным имущественным положением фигурантов колеблются от 2 до 11 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Схемы обогащения включали сокрытие элитных активов: должностные лица не указывали в отчетности квартиры, дома, земельные участки, значительные суммы наличных денег и автомобили, регистрировавшиеся на близких родственников. В других случаях должностные лица официально вносили имущество в декларации, однако его стоимость существенно превышала их легальные доходы.

В рамках уголовных производств оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, следственные подразделения и прокуратуры в сфере обороны провели масштабную спецоперацию по всей Украине. Правоохранители одновременно провели 58 обысков по местам жительства фигурантов и их транспортных средств в 16 регионах страны.

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Во время обысков правоохранители изъяли:

элитные автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 выпуска рыночной стоимостью свыше $100 тысяч;

значительные суммы наличных денег в национальной и иностранной валюте;

медицинскую документацию, выписки и готовые документы ВЛК 36 пациентов;

различные договоры и чеки о переводе наличных или оплате товаров, суммы в которых колеблются от 600 тысяч грн до более чем 1 млн грн.

В Нацполиции отмечают, что изъятые финансовые документы могут свидетельствовать о дальнейшей легализации (отмывании) средств, полученных незаконным путем. Все выявленные факты проверяются в рамках открытых уголовных производств.