Курс валют на 5 июня: доллар в банках подешевел на 6 копеек

В пятницу, 5 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 12 копеек.

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Средний курс доллара в обменных пунктах в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже подорожал на 8 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,06−44,57 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,97 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,28−44,35, евро — 51,65−51,88 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,34−44,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,54−51,56 грн/евро.

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