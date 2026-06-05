НБУ заподозрил EasyPay и City24 в отмывании средств и готовит изменения по регулированию рынка терминалов самообслуживания

Национальный банк Украины заподозрил крупнейшие сети терминалов самообслуживания (ПТКС) — EasyPay и City24 — в отмывании средств. Об этом сообщает ЭП.

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Ежемесячно через эти две сети проходит наличные деньги на сумму, эквивалентную около $1 млрд. В Нацбанке считают, что по крайней мере часть этих транзакций может быть фиктивной или служить способом легализации «грязной» наличности в больших масштабах.

В мае 2026 года регулятор наложил на компании-владельцы сетей — ООО «ФК «Контрактовый дом» (EasyPay) и ООО «Свифт Гарант» (City24) — рекордные штрафы в размере 135 млн грн на каждую за нарушение требований финансового мониторинга. Кроме финансовых санкций НБУ уже разрабатывает регуляторные изменения, которые могут существенно усилить правила игры на этом рынке.

Что выявили проверки Нацбанка

Комплексные проверки регулятора, к которым привлекали правоохранительные органы и в пределах которых изымали записи с камер видеонаблюдения, подтвердили гипотезу, что терминалы являются активным источником попадания черных наличных в банковскую систему.

Ключевая проблема состоит в том, что сети злоупотребляли упрощенным финмониторингом мелких операций (до 5 тыс. грн), а в некоторых случаях вообще не требовали подтверждения через мобильный телефон, ссылаясь на проблемы со связью или светом.

Анализ пула операций выявил масштабные аномалии:

Сверхбыстрые расчеты: Времени от начала транзакции до отправки денег физически не хватало для того, чтобы человек успел внести купюры в терминал.

Раздвоение личности: Лица, которые проходили упрощенную идентификацию по номеру телефона, вносили средства почти одновременно в совершенно разных регионах Украины (например, в Харькове и Ужгороде), что физически невозможно.

Фантомные очереди: По данным отчетности регистраторов расчетных операций (РРО), через терминалы проходил огромный поток транзакций за короткое время. Однако извлеченные видеозаписи с камер наблюдения показали, что к этим аппаратам фактически никто не подходил, то есть операции были фиктивными.

Дыры в отчетности: Компании, на чьи счета переводились миллионные суммы через ПТКС, не отражали эти денежные потоки в своей налоговой или финансовой отчетности.

Собеседники ЭП отмечают, что около 95% всех транзакций в этих сетях — это пополнение банковских счетов (преимущественно карт monobank). При этом должного финмониторинга не происходило: на стороне терминалов считали, что проверять должен банк, а в банках кивали на терминалы. Также зафиксированы случаи, когда представители сетей занимались самоинкассацией без соответствующих разрешений.

Кто стоит за крупнейшими сетями терминалов

EasyPay и City24 суммарно контролируют около 70% рынка платежных терминалов в Украине (более 45 тыс. аппаратов).

EasyPay (ООО «ФК «Контрактовый дом») принадлежит братьям Алексею и Антону Авраменко (сын бывшего нардепа от «Партии регионов» Владимира Авраменко, ранее владевшего обанкротившимся банком «Траст»). За 2025 год доход компании составил 2,11 млрд грн, а чистая прибыль — 118 млн грн.

City24 (ООО «Свифт Гарант») принадлежит Сергею Горбаню и входит в группу «Аскания». По данным ЭП, сеть существенно разрослась после 2023 года, забрав себе около 9 тысяч терминалов ликвидированного за нарушение финмона «Айбокс банка». Доход компании за 2025 год составил 1,59 млрд грн, а чистая прибыль — всего 5,21 млн грн.

В НБУ обращают внимание на то, что при миллиардных оборотах и комиссиях от 1%, сети декларируют очень скромные прибыли, искусственно уменьшая налогооблагаемую базу через аренду большинства терминалов. Обе компании пока отказались комментировать ситуацию к моменту официальной публикации результатов проверок самим Нацбанком.

Что будет дальше и как изменятся правила

EasyPay и City24 после уплаты штрафов продолжат работу. По словам высокопоставленного чиновника из НБУ, для лишения лицензий необходимо юридически доказать, что нарушения носили системный характер в течение длительного времени. Материалы текущих проверок по потенциальному отмыванию средств уже направлены в правоохранительные органы.

В то же время, этот прецедент заставил регулятора начать полную переписку правил игры для рынка терминалов. НБУ готовит постановление, кардинально усилившее финансовый мониторинг пользователей ПТКС. Среди запланированных нововведений — введение обязательной идентификации клиентов с помощью фото- и видеофиксации, а также установка жестких лимитов на количество и суммы операций, которые можно проводить через автоматы самообслуживания.