НБУ установил курс валют на понедельник: доллар отступил от максимума

Национальный банк Украины установил на 8 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3583 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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В понедельник НБУ установил такой курс доллара: 44,35 грн. Это на 2 копейки меньше, чем в пятницу (44,37 грн), когда был установлен новый исторический максимум доллара.

В то же время курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,63 грн, что на 3 копейки меньше, чем в пятницу (51,66 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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