Не ИТ и не строительство: в какой сфере зарплаты украинцев растут быстрее всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2026, 14:33 Читати українською

Не ИТ и не строительство: в какой сфере зарплаты украинцев растут быстрее всего

В Украине продолжается стремительный рост доходов населения, в том числе заработных плат в реальном измерении. Главным фактором этой тенденции остается высокий спрос на работодателей. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь 2026 года.

В Украине продолжается стремительный рост доходов населения, в том числе заработных плат в реальном измерении.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 средняя зарплата в стране достигла 30,5 тыс. грн. В номинальном измерении она выросла на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в реальном (с учетом инфляции) — на 11,7% г/г.

При этом самые высокие темпы увеличения окладов зафиксированы вовсе не в частном секторе, обычно лидирующем по доходам, а в государственной инфраструктуре. Абсолютным лидером по темпам роста оказалась сфера образования, где зарплаты подскочили сразу на 33,9% г/г.

Также ускорился рост доходов и в других секторах, финансируемых преимущественно из государственного бюджета. В то же время, в частном секторе заработные платы тоже демонстрировали стабильно высокую динамику.

«Увеличение доходов населения, кроме зарплат, поддерживалось пенсиями, которые также росли в реальном измерении», — говорится в сообщении.

Читайте также: Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысяч грн, гендерный разрыв — 27%

Что происходит на рынке труда

Число штатных работников в Украине непрерывно увеличивается еще с ноября 2025 года. Заметнее всего за год расширили штат компании в сферах:

  • ИТ (+24,7% г/г),
  • строительства (+9,6% г/г),
  • обрабатывающей промышленности (+5,9% г/г)

В НБУ объясняют это активной работой данных отраслей на военно-промышленном комплексе (ВПК) и выполнением госзаказов.

Несмотря на то, что предложение на рынке труда (количество резюме) в целом превалирует спрос, работодателям становится все труднее искать людей. В марте-апреле существенно возросла сложность поиска именно квалифицированных специалистов. Этот структурный разрыв свидетельствует о том, что навыки соискателей часто не отвечают жестким требованиям современного бизнеса.

Снижение темпов роста предложения труда привело к тому, что по данным Work.ua, количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось до 1.8 в мае, что меньше, чем в марте (2.0) и апреле (1.9), однако все еще значительно выше, чем показатель мая прошлого года (1.5). Данные ГСЗУ на 1 мая также свидетельствуют о понижении этого показателя по сравнению с началом года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 июня 2026, 14:46
#
Да стремительно растут зряплаты у чинуш.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами