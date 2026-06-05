Не ИТ и не строительство: в какой сфере зарплаты украинцев растут быстрее всего

В Украине продолжается стремительный рост доходов населения, в том числе заработных плат в реальном измерении. Главным фактором этой тенденции остается высокий спрос на работодателей. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь 2026 года.

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По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 средняя зарплата в стране достигла 30,5 тыс. грн. В номинальном измерении она выросла на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в реальном (с учетом инфляции) — на 11,7% г/г.

При этом самые высокие темпы увеличения окладов зафиксированы вовсе не в частном секторе, обычно лидирующем по доходам, а в государственной инфраструктуре. Абсолютным лидером по темпам роста оказалась сфера образования, где зарплаты подскочили сразу на 33,9% г/г.

Также ускорился рост доходов и в других секторах, финансируемых преимущественно из государственного бюджета. В то же время, в частном секторе заработные платы тоже демонстрировали стабильно высокую динамику.

«Увеличение доходов населения, кроме зарплат, поддерживалось пенсиями, которые также росли в реальном измерении», — говорится в сообщении.

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Что происходит на рынке труда

Число штатных работников в Украине непрерывно увеличивается еще с ноября 2025 года. Заметнее всего за год расширили штат компании в сферах:

ИТ (+24,7% г/г),

строительства (+9,6% г/г),

обрабатывающей промышленности (+5,9% г/г)

В НБУ объясняют это активной работой данных отраслей на военно-промышленном комплексе (ВПК) и выполнением госзаказов.

Несмотря на то, что предложение на рынке труда (количество резюме) в целом превалирует спрос, работодателям становится все труднее искать людей. В марте-апреле существенно возросла сложность поиска именно квалифицированных специалистов. Этот структурный разрыв свидетельствует о том, что навыки соискателей часто не отвечают жестким требованиям современного бизнеса.

Снижение темпов роста предложения труда привело к тому, что по данным Work.ua, количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось до 1.8 в мае, что меньше, чем в марте (2.0) и апреле (1.9), однако все еще значительно выше, чем показатель мая прошлого года (1.5). Данные ГСЗУ на 1 мая также свидетельствуют о понижении этого показателя по сравнению с началом года.