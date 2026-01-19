Прогноз курса доллара и евро на неделю: на каких отметках НБУ остановит падение гривны

После короткого перерыва на новогодние каникулы гривна начала резко сдавать свои позиции, хотя в реальном спросе на валюту не произошло значительных изменений. За короткое время доллар прыгнул выше 43 гривен, а евро с легкостью преодолело планку в 50 гривен. Уровни, которые НБУ отстаивал еще в 4 квартале 2025 года и в январе, быстро снизились. Риски, которые были на столе у центробанка, начинают реализовываться.

Хотя спрос не демонстрирует значительный рост, фиксируется традиционное ослабление экспорта. Следовательно, сезонность постепенно борачивается сокращением предложения валюты. Тем не менее, золотовалютные резервы Украины зафиксированы на исторически рекордном уровне $57,3 млрд, а платежный баланс будет закрыт едва ли не с рекордным профицитом.

Аналитики пытались понять, что же в таком случае происходит с курсом. И только на прошлой неделе появились детали возможных предпосылок действий регулятора по ослаблению гривны и статистика чистого спроса на валюту.

Читайте также: Валюта или гривневые ОВГЗ: что принесет более высокую доходность в этом году

Почему НБУ перешел к контролируемому ослаблению гривны

Итак, одна из важных предпосылок ослабления гривни, как к доллару, так и к евро, это возвращение рисков достаточности финансирования Украины со стороны партнеров на 2026 год. Такие риски активно подпитывают девальвационные настроения.

На прошлой неделе Еврокомиссия прояснила технические параметры займа в 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Во-первых, бюджетное финансирование будет снижено до 30 млрд. евро, что ниже ожиданий в 50 млрд. евро. Во-вторых, ориентиры по оборонному финансированию повышены до 60 млрд евро.

На 2026 год бюджетные нужды Украины составляют около $45 млрд. Если подсчитать все потенциальные поступления ($26 млрд в рамках ранее достигнутых договоренностей плюс потенциальные $2 млрд от МВФ и 15 млрд евро от ЕС), то выходи требуемая сумма.

Но, как и в прошлые годы, есть незафиксированные в бюджете 300 млрд гривен, необходимые для финансирования армии. То есть есть недостаток в $5−7 млрд, по которым нет договоренности, и которые требуют от Украины поиска дополнительных источников финансирования.

Более того, на прошлой неделе Верховная Рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения помощи по программе Ukraine Facility и подписания четырехлетней программы с МВФ. А это значит, что фактически речь идет о расширении дефицита финансирования.

Другой фактор, подтверждающий давление на гривну, — это рост чистого спроса на валюту из-за ослабления экспорта. Плюс сама по себе девальвация традиционно становится триггером усиления спроса на валюту со стороны бизнеса, и еще больше — со стороны населения. Напротив, продавцы воздерживаются от продажи валюты, чтобы позже продать ее дороже.

Итак, в условиях потенциальной нехватки финансирования и усиления чистого спроса на валюту НБУ перешел к действиям по контролируемому ослаблению гривны. Если в декабре на подобных уровнях НБУ сбивал спрос интервенциями, то сейчас начинает беречь резервы.

С одной стороны, 2% — это не столь значительное движение. Но оно дает возможность в перспективе повысить бюджетные поступления из-за конвертации валюты по высшему курсу. Также ослабление гривны дает возможность снизить давление на валютные резервы, ограничить потребительский спрос на импортные товары из-за их удорожания. Так что все выглядит достаточно логичным.

3 главных фактора, которые влияют на курс гривны сейчас, и риски, которые проявятся впоследствии

Другой важный фактор ослабления гривны к доллару — это коррекция евро к доллару на мировом рынке.

В прошлом году рост евро стал определяющим для НБУ. Для Украины, на фоне значительного европейского импорта, в том числе критического, рост евро относится к проинфляционным факторам, поэтому динамика евровалюты подлежит наибольшему контролю. Особенно учитывая инфляционные цели центробанка на текущий год — 6,6% и 5% в прогнозном горизонте.

С начала 2026 года евро скорректировался к доллару с 1,175 до 1,159, то есть на 1,3%. На прошлой неделе евро потерял 0,3%, двигаясь в зону 1,15.

Интересно, что, несмотря на снижение стоимости евро против доллара, с начала 2026 года евро к гривне все равно показал рост. То есть регулятор пропустил курс, возможно под влиянием упомянутых выше факторов.

Однако во второй половине прошлой недели НБУ все-таки зафиксировал курс единой европейской валюты ближе к 50,5 гривен, начал выравнивать кросс-курс, ослабляя лишь гривну к доллару. А в пятницу все же решил поддержать гривну, благодаря чему курс отошел от максимальных отметок.

Таким образом, сейчас доминируют три фактора движения курса гривны:

девальвационные риски из-за возможного недофинансирования бюджета на 2026 год.

из-за возможного недофинансирования бюджета на 2026 год. сезонный фактор ослабления экспорта в условиях повышения спроса на валюту из-за роста бюджетных расходов, что дает фактическую возможность покупать валюту.

в условиях повышения спроса на валюту из-за роста бюджетных расходов, что дает фактическую возможность покупать валюту. движение курса пары евро/доллар на мировом рынке и необходимость выравнивания курсов на внутреннем рынке.

К этому перечню я бы добавил риски, которые пока еще не реализовались в фактическом спросе на валюту, но будут давить на курс. Тяжелая зима для энергетики требует дополнительных затрат на импорт энергооборудования, электричества и газа. Население рассматривает временную релокацию в Европу и относительно безопасную западную часть Украины, для чего накапливает валюту. Есть проблемы с экспортом из-за сложности логистики (порты, железная дорога) из-за обстрелов.

Однако компенсатором может стать снижение потребления импорта, из-за тех же морозов, блекаутов и закрытия магазинов. Активизация продажи безналичной валюты населением может являться следующим сигналом.

Главное: именно НБУ остается дирижером и главной скрипкой валютного рынка. Благодаря валютным интервенциям регулятор может сдерживать ослабление гривны, но финальный замысел и целевые курсовые уровни будут скрыты от участников рынка.

Суммируя результаты этой недели, основываясь на статистике НБУ, можно отметить следующие тенденции :

Безналичный доллар на межбанке вырос с 43,18 до 43,33 гривны (+0,3%, при этом максимум был зафиксирован в четверг, 15 января, 43,6 грн). Официальный курс доллара НБУ зафиксировал на историческом максимуме 43,39 грн. Наличный доллар вырос с 43,35 до 43,58 гривен (+0,5%).

Официальный курс евро был установлен на уровне 50,43 гривны. Наличный евро вырос с 50,70 до 50,86 гривен (+0,3%).

Среднедневный спрос на валюту со стороны бизнеса на межбанке и населения на наличном рынке в 2026 году не продемонстрировал рост. Более того, уровни покупки валюты меньше прошлогодних. Из гистограммы ниже видно, что бизнес и население покупает валюты меньше уровня 4 квартала 2025 года.

Тем не менее, спрос это лишь часть пазла. Проблема в том, что стремительно падает продажа валюты из-за сокращения экспорта и продажи валюты населением.

Следовательно, чистый спрос на валюту (покупка за вычетом продаж) при стабильности спроса и сниженные предложения начинает расти.

Чистый спрос бизнеса на безналичную валюту вырос на прошлой неделе с $79,5 млн до $107,2 млн в день, это на 34,9% выше чистого спроса в 4 квартале 2025 года. И это именно тот сезонный фактор, к которому НБУ приготовился ослаблением гривны.

Чистый спрос населения на наличную валюту снизился на прошлой неделе с $36,5 млн. до $35,7 млн. в сутки. Таким образом, по отношению к последнему кварталу 2025 года снижение составляет 2,3%. Однако к 4 кварталу 2025 года сохраняется рост на 6,4%. Это указывает на то, что население придерживает валюту и не спешит с ее продажей.

Интервенции НБУ за неделю выросли на 27,1% до $904,9 млн, что является максимумом за 4 недели. Скорее всего, главные вливания произошли во второй половине недели, когда центробанк стабилизировал рост.

Валютный прогноз на 19−23 января

На ближайшую неделю, скорее всего, НБУ сохранит модель фиксации курса евро, на фоне его ослабления доллара на мировом рынке. Следовательно, можно ожидать стабилизацию евро на наличном рынке и межбанке с незначительными колебаниями.

Ожидание по наличному евро — 50,70−51 гривен.

Стоимость наличного доллара сохраняет потенциал для роста в зону 43,65−44 гривен за доллар .

По крайней мере, экспорт продолжает быть слабым, а импорт остается повышенным. Начало недели покажет, готов ли НБУ сдерживать рост курса, как он это сделал в прошлую пятницу. Но это не отменяет доминирующий тренд на послабление. Особенно если доллар продолжит рост на мировом рынке против ключевых валют.

Вообще январь — исторически месяц преимущественного ослабления гривны из-за сезонных факторов дисбаланса импорта и экспорта, а также бюджетных расходов, которые продолжают проникать в реальный сектор и частично направляются на покупку валюты.

Но впереди февраль, который может принести облегчение со второй половины месяца. Также не забываем о 29 января, когда НБУ может перейти к снижению учетной ставки, что снизит доходность гривневых депозитов и ОВГЗ. А впереди Давос, когда будет встреча президентов Доналда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе по вопросам послевоенного обновления Украины на $800 млрд.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту