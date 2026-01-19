После короткого перерыва на новогодние каникулы гривна начала резко сдавать свои позиции, хотя в реальном спросе на валюту не произошло значительных изменений. За короткое время доллар прыгнул выше 43 гривен, а евро с легкостью преодолело планку в 50 гривен. Уровни, которые НБУ отстаивал еще в 4 квартале 2025 года и в январе, быстро снизились. Риски, которые были на столе у центробанка, начинают реализовываться.
Прогноз курса доллара и евро на неделю: на каких отметках НБУ остановит падение гривны
Хотя спрос не демонстрирует значительный рост, фиксируется традиционное ослабление экспорта. Следовательно, сезонность постепенно борачивается сокращением предложения валюты. Тем не менее, золотовалютные резервы Украины зафиксированы на исторически рекордном уровне $57,3 млрд, а платежный баланс будет закрыт едва ли не с рекордным профицитом.
Аналитики пытались понять, что же в таком случае происходит с курсом. И только на прошлой неделе появились детали возможных предпосылок действий регулятора по ослаблению гривны и статистика чистого спроса на валюту.
Почему НБУ перешел к контролируемому ослаблению гривны
Итак, одна из важных предпосылок ослабления гривни, как к доллару, так и к евро, это возвращение рисков достаточности финансирования Украины со стороны партнеров на 2026 год. Такие риски активно подпитывают девальвационные настроения.
На прошлой неделе Еврокомиссия прояснила технические параметры займа в 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Во-первых, бюджетное финансирование будет снижено до 30 млрд. евро, что ниже ожиданий в 50 млрд. евро. Во-вторых, ориентиры по оборонному финансированию повышены до 60 млрд евро.
На 2026 год бюджетные нужды Украины составляют около $45 млрд. Если подсчитать все потенциальные поступления ($26 млрд в рамках ранее достигнутых договоренностей плюс потенциальные $2 млрд от МВФ и 15 млрд евро от ЕС), то выходи требуемая сумма.
Но, как и в прошлые годы, есть незафиксированные в бюджете 300 млрд гривен, необходимые для финансирования армии. То есть есть недостаток в $5−7 млрд, по которым нет договоренности, и которые требуют от Украины поиска дополнительных источников финансирования.
Более того, на прошлой неделе Верховная Рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения помощи по программе Ukraine Facility и подписания четырехлетней программы с МВФ. А это значит, что фактически речь идет о расширении дефицита финансирования.
Другой фактор, подтверждающий давление на гривну, — это рост чистого спроса на валюту из-за ослабления экспорта. Плюс сама по себе девальвация традиционно становится триггером усиления спроса на валюту со стороны бизнеса, и еще больше — со стороны населения. Напротив, продавцы воздерживаются от продажи валюты, чтобы позже продать ее дороже.
Итак, в условиях потенциальной нехватки финансирования и усиления чистого спроса на валюту НБУ перешел к действиям по контролируемому ослаблению гривны. Если в декабре на подобных уровнях НБУ сбивал спрос интервенциями, то сейчас начинает беречь резервы.
С одной стороны, 2% — это не столь значительное движение. Но оно дает возможность в перспективе повысить бюджетные поступления из-за конвертации валюты по высшему курсу. Также ослабление гривны дает возможность снизить давление на валютные резервы, ограничить потребительский спрос на импортные товары из-за их удорожания. Так что все выглядит достаточно логичным.
3 главных фактора, которые влияют на курс гривны сейчас, и риски, которые проявятся впоследствии
Другой важный фактор ослабления гривны к доллару — это коррекция евро к доллару на мировом рынке.
В прошлом году рост евро стал определяющим для НБУ. Для Украины, на фоне значительного европейского импорта, в том числе критического, рост евро относится к проинфляционным факторам, поэтому динамика евровалюты подлежит наибольшему контролю. Особенно учитывая инфляционные цели центробанка на текущий год — 6,6% и 5% в прогнозном горизонте.
С начала 2026 года евро скорректировался к доллару с 1,175 до 1,159, то есть на 1,3%. На прошлой неделе евро потерял 0,3%, двигаясь в зону 1,15.
Интересно, что, несмотря на снижение стоимости евро против доллара, с начала 2026 года евро к гривне все равно показал рост. То есть регулятор пропустил курс, возможно под влиянием упомянутых выше факторов.
Однако во второй половине прошлой недели НБУ все-таки зафиксировал курс единой европейской валюты ближе к 50,5 гривен, начал выравнивать кросс-курс, ослабляя лишь гривну к доллару. А в пятницу все же решил поддержать гривну, благодаря чему курс отошел от максимальных отметок.
Таким образом, сейчас доминируют три фактора движения курса гривны:
- девальвационные риски из-за возможного недофинансирования бюджета на 2026 год.
- сезонный фактор ослабления экспорта в условиях повышения спроса на валюту из-за роста бюджетных расходов, что дает фактическую возможность покупать валюту.
- движение курса пары евро/доллар на мировом рынке и необходимость выравнивания курсов на внутреннем рынке.
К этому перечню я бы добавил риски, которые пока еще не реализовались в фактическом спросе на валюту, но будут давить на курс. Тяжелая зима для энергетики требует дополнительных затрат на импорт энергооборудования, электричества и газа. Население рассматривает временную релокацию в Европу и относительно безопасную западную часть Украины, для чего накапливает валюту. Есть проблемы с экспортом из-за сложности логистики (порты, железная дорога) из-за обстрелов.
Однако компенсатором может стать снижение потребления импорта, из-за тех же морозов, блекаутов и закрытия магазинов. Активизация продажи безналичной валюты населением может являться следующим сигналом.
Главное: именно НБУ остается дирижером и главной скрипкой валютного рынка. Благодаря валютным интервенциям регулятор может сдерживать ослабление гривны, но финальный замысел и целевые курсовые уровни будут скрыты от участников рынка.
Суммируя результаты этой недели, основываясь на статистике НБУ, можно отметить следующие тенденции :
Безналичный доллар на межбанке вырос с 43,18 до 43,33 гривны (+0,3%, при этом максимум был зафиксирован в четверг, 15 января, 43,6 грн). Официальный курс доллара НБУ зафиксировал на историческом максимуме 43,39 грн. Наличный доллар вырос с 43,35 до 43,58 гривен (+0,5%).
Официальный курс евро был установлен на уровне 50,43 гривны. Наличный евро вырос с 50,70 до 50,86 гривен (+0,3%).
Среднедневный спрос на валюту со стороны бизнеса на межбанке и населения на наличном рынке в 2026 году не продемонстрировал рост. Более того, уровни покупки валюты меньше прошлогодних. Из гистограммы ниже видно, что бизнес и население покупает валюты меньше уровня 4 квартала 2025 года.
Тем не менее, спрос это лишь часть пазла. Проблема в том, что стремительно падает продажа валюты из-за сокращения экспорта и продажи валюты населением.
Следовательно, чистый спрос на валюту (покупка за вычетом продаж) при стабильности спроса и сниженные предложения начинает расти.
Чистый спрос бизнеса на безналичную валюту вырос на прошлой неделе с $79,5 млн до $107,2 млн в день, это на 34,9% выше чистого спроса в 4 квартале 2025 года. И это именно тот сезонный фактор, к которому НБУ приготовился ослаблением гривны.
Чистый спрос населения на наличную валюту снизился на прошлой неделе с $36,5 млн. до $35,7 млн. в сутки. Таким образом, по отношению к последнему кварталу 2025 года снижение составляет 2,3%. Однако к 4 кварталу 2025 года сохраняется рост на 6,4%. Это указывает на то, что население придерживает валюту и не спешит с ее продажей.
Интервенции НБУ за неделю выросли на 27,1% до $904,9 млн, что является максимумом за 4 недели. Скорее всего, главные вливания произошли во второй половине недели, когда центробанк стабилизировал рост.
Валютный прогноз на 19−23 января
На ближайшую неделю, скорее всего, НБУ сохранит модель фиксации курса евро, на фоне его ослабления доллара на мировом рынке. Следовательно, можно ожидать стабилизацию евро на наличном рынке и межбанке с незначительными колебаниями.
Ожидание по наличному евро — 50,70−51 гривен.
Стоимость наличного доллара сохраняет потенциал для роста в зону 43,65−44 гривен за доллар .
По крайней мере, экспорт продолжает быть слабым, а импорт остается повышенным. Начало недели покажет, готов ли НБУ сдерживать рост курса, как он это сделал в прошлую пятницу. Но это не отменяет доминирующий тренд на послабление. Особенно если доллар продолжит рост на мировом рынке против ключевых валют.
Вообще январь — исторически месяц преимущественного ослабления гривны из-за сезонных факторов дисбаланса импорта и экспорта, а также бюджетных расходов, которые продолжают проникать в реальный сектор и частично направляются на покупку валюты.
Но впереди февраль, который может принести облегчение со второй половины месяца. Также не забываем о 29 января, когда НБУ может перейти к снижению учетной ставки, что снизит доходность гривневых депозитов и ОВГЗ. А впереди Давос, когда будет встреча президентов Доналда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе по вопросам послевоенного обновления Украины на $800 млрд.
