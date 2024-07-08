Прогноз курса доллара и евро на 8-12 июля: 4 угрозы гривне, и справится ли с ними НБУ

За счет стечения ряда факторов эта неделя на валютном рынке Украины пройдет напряженно и с определенными угрозами для курса нацвалюты. Все проблемы придется оперативно гасить Нацбанку, чтобы избежать дополнительного давления на курс.

О чем идет речь?

Во-первых, против гривны психологически сработает снижение размеров ЗВР Украины почти на 3%. Это произошло, несмотря на достаточно активные поступления валюты от МВФ и других наших западных партнеров. Основная часть потраченных резервов пришлась на продажу Нацбанком доллара под покрытие дефицита валюты на межбанке, для сглаживания курсовых колебаний, а также для обеспечения выплат долгов Украины в иностранной валюте.

Чистая продажа валюты Нацбанком в июне на торгах составила $2 994,6 млн. Участники рынка понимают, что пока рассчитывать на уменьшение в ближайшем будущем таких трат регулятора не стоит.

То есть Украина становится все более зависимой от графика поступления международной помощи, и тут Нацбанк с его резервами становится заложником ситуации, а не особо самостоятельным игроком. В случае сбоев с объемами помощи, резервы придется еще больше экономить. А значит, меньше продавать на межбанке для покрытия дефицита валюты. И это прямой путь к росту курса на торгах, опосредованно и на наличном рынке, — то есть к новой девальвации гривны.

Во-вторых, против гривны работает обслуживание внешних долгов Украины и приближение дедлайна по реструктуризации части внешних задолженностей перед западными кредиторами. Тут снова показательной является статистика Нацбанка по прошлому месяцу:

Поступления в пользу правительства на валютные счета в Национальном банке составили $2 431,7 млн. Из них: $2 021,4 млн — от EC по программе Ukraine Facility, $407,3 млн — от размещения валютных ОВГЗ, $3 млн — от Всемирного банка.

А за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено $444,5 млн: $315,7 млн — обслуживание и погашение ранее выпущенных валютных ОВГЗ, $73,6 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком, $12,6 млн — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank, а также $42,6 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина выплатила МВФ $247,6 млн.

Проседание резервов могло бы быть более серьезным, но Нацбанку в июне повезло в части переоценки финансовых инструментов за счет положительного изменения рыночной стоимости и курсов валют. Благодаря этой переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась сразу на $111,9 млн, что улучшило общую статистику по резервам.

Но надо понимать, что такие подарки международный рынок будет преподносить нашему НБУ не часто, а иногда и делать «минусы» за счет быстрого изменения рыночной конъюнктуры отдельных активов, на что украинский центральный банк может влиять очень мало. То есть затраты на обслуживание внешних долгов будут расти по мере увеличения внешнего долга и объемов размещенных валютных облигаций. А вот с поступлениями СКВ на валютный рынок будет сложнее.

Поэтому Нацбанку, Минфину и правительству нужно срочно принимать дополнительные программы по стимулированию экспорта для увеличения притока валютной выручки в страну. А не делать ставку только на получение валютных кредитных средств от Запада, которые нужно будет потом отдавать.

В условиях войны, перебоев с электричеством, дефицита рабочей силы, мобилизации и массы других вызовов активизировать экспортеров не просто. А если еще и стоит задача увеличения налоговых поступлений для снижения бюджетного дефицита (и делать это хотят за счет роста налоговых и других сборов для бизнеса), убедить экспортеров расширять производство можно только за счет толковых и грамотных методов стимулирования их развития. И тут у правительства и Нацбанка значительного набора предложений для бизнеса пока нет.

Без стимулирования экспорта рост негативного сальдо внешней торговли неизбежен, а в сочетании с ростом долговой валютной нагрузки на бюджет получается опасная смесь для валютного рынка и курса гривны.

На этом фоне дополнительный стресс на валютном рынке Украины в ближайшие дни будет вызывать еще и нерешенный вопрос по реструктуризации внешнего долга — дедлайн по нему уже в начале августа.

Пока обсуждение деталей реструктуризации с держателями долга продолжается, несмотря на все усилия МВФ, Минфина и части наших западных партнеров. Потенциальная угроза дефолта психологически играет против гривны.

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Импортеры стараются закрывать максимально быстро свои контракты на опасениях возможного роста курса за счет раскачки рынка на новостях о реструктуризации внешнего долга. А экспортеры не спешат распродавать свою валютную выручку, тратят ее по минимуму и только в те периоды, когда им нужна гривна на текущие хозяйственные нужды. В итоге закрывать дефицит валюты на межбанке вынужден НБУ, что давит на ЗВР.

Отсутствие позитивных новостей по реструктуризации внешнего долга будет существенно влиять на поведение игроков на нашем валютном рынке уже до конца июля. Причем это давление на гривну будет только усиливаться по мере приближения дедлайна по переговорам Минфина с кредиторами.

Чтобы гасить эти психологические моменты Нацбанк вынужден будет на этой неделе снова активно присутствовать на межбанке. По моим расчетам, для поддержания гривны ему придется продать не менее $520 млн — $850 млн из резервов.

Кроме того, из-за неясности с реструктуризацией внешних долгов практически поставлен на паузу внутренний рынок ОВГЗ. Достаточно посмотреть на низкую динамику портфелей банков (он даже сократился почти на 2 млрд грн), бизнеса и населения за прошлую неделю, с 1 по 5 июля:

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

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В-третьих, крупные экспортеры уже во многом закрыли свои основные потребности в гривне для расчетов с персоналом за прошлый месяц и поставщиками по первой половине июля. А это значит, что они снизят активность на межбанке по продаже своей валютной выручки, а вот потребность в СКВ у импортеров будет расти. В том числе, и по импорту электроэнергии, которая сейчас активно закупается Украиной для замещения отечественной электрогенерации, разрушенной ракетными обстрелами россии.

Это тоже добавляет спроса на валюту на межбанке, что снова ложится на плечи Нацбанка в виде дополнительной необходимости продажи валюты через интервенции на торгах. И тоже негативно влияет на поведение валютного рынка.

В-четвертых, сохраняется негативная для курса гривны тенденция по превышению объемов покупки валюты населением над суммами ее сдачи. Причем как по итогам месяца (показатель около $1 млрд за месяц), так и ежедневно (сальдо около $50 млн в день):

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Сочетание всех перечисленных факторов на этой неделе сработает против гривны, и единственным основным союзником для нее в эти дни будет Нацбанк. Ему придется активно присутствовать на рынке с интервенциями по продаже дефицитной валюты и своими ценниками практически формировать как курсовой тренд на межбанке, так и в итоге официальный курс. Именно Нацбанк, его тактика при проведении интервенций, их объемы и своевременность проведения будут главной подстраховкой для гривны на валютном рынке на этой неделе.

Пока Нацбанк будет жестко противостоять излишней девальвации гривны за счет массированных интервенций на межбанке, учитывая начавшееся ускорение инфляции, неопределенность по многим вопросам внешнего и внутреннего финансирования бюджетных расходов.

С учетом недавних поступлений средств от МВФ, а также финансирования от наших западных партнеров, пока особой девальвации гривны в ближайшее время я бы не ожидал. Но ситуативные колебания (особенно по мере приближения сроков по реструктуризации внешней задолженности) могут постепенно усилиться ближе к концу этого месяца.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 июля

Межбанк

НБУ вынужден и дальше ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Своими ценниками таких вливаний доллара он практически управляет официальным и межбанковским курсом.

Курс евро на межбанке будет, как всегда, зависеть от двух составляющих — поведения пары евро/доллар на международных площадках и курса доллара относительно гривны на нашем рынке. Мой прогноз по паре евро/доллар на 8−12 июля 2024 года будет в пределах коридора от 1,073 до 1,09 доллара за евро.

Таким образом, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора 40,40 — 40,80 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на межбанке будет находиться в пределах коридора от 43,34 до 44,47 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Хотя сохранятся и отдельные игроки наличного рынка, выставляющие спред по обеим валютам в пределах до 60 копеек — 1 гривны.

Коридор котировок покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,10 до 41,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,25 до 41,25 гривен.

Котировки наличного евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,60 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет, как всегда, уже — в пределах от 43,45 до 44,55 грн.