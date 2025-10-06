Multi от Минфин
6 октября 2025, 7:10

Прогноз курса доллара и евро на 6-10 октября: почему курс евровалюты снова всех удивит

Эта неделя на валютном рынке Украине пройдет под влиянием нескольких противоречивых тенденций, которые грозят усилением колебаний гривны. Скачки доллара будет сглаживать НБУ, а вот скачки евро могут быть более существенными. Так как к фактору мировых скачков пары евро/доллар добавляется еще и сугубо внутренняя украинская специфика поведения нашего межбанка по евровалюте.

Эта неделя на валютном рынке Украине пройдет под влиянием нескольких противоречивых тенденций, которые грозят усилением колебаний гривны.

Из внутренних событий стоит отметить:

Рост напряженности на фронтах и увеличение числа обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры нашей страны. Это психологически и экономически работает против гривны, так как ограничивает деловую активность многих компаний в Украине и заставляет правительство и бизнес тратить значительные дополнительные средства на восстановление объектов. В том числе немалые деньги уходят на дополнительные закупки импортного оборудования для восстановления поврежденных объектов, что увеличивает объем спроса на валюту на межбанке и этим давит на курс нацвалюты.

Начало отопительного сезона на части объектов социальной инфраструктуры (больницы, школы и т. д.) и приближение массового подключения потребителей к отоплению с середины октября. Это требует от газовых госкомпаний, энергетиков и коммунальщиков значительных дополнительных затрат для закупки энергоносителей, оборудования и запчастей для обеспечения качественной работы инфраструктуры.

В итоге, еще и с учетом повреждения российскими ракетами и дронами многих объектов хранения и перекачки газа, это провоцирует существенный рост спроса на валюту со стороны энергетиков. Причем часто закупки проводятся в пожарном порядке, что периодически добавляет на межбанке крупных покупателей валюты. И это не только влияет как на объемы межбанка, но и добавляет нервозности во время торговых сессий. В итоге это тоже минус для гривны.

Читайте также: Почему НБУ боится ослабить гривну

Продолжающаяся уборочная кампания и поступление валютной выручки. Уборка урожая и поставки сельхозпродукции на внешние рынки продолжаются. За первое полугодие экспорт украинской аграрки составил порядка $11,3 млрд, а всего за 2025 год аграрии рассчитывают продать продукции на порядка $20 млрд.

Часть этих средств уже была получена и в третьем квартале этого года, по которому еще окончательных цифр нет. Но, даже по предварительным прогнозам, на порядка $2−3 млрд захода валютной выручки аграриям в октябре-начале ноября этого года можно рассчитывать.

Поскольку для завершения уборочной и подготовки к посевной аграриям нужна гривна, как минимум половина из указанных прогнозных значений валютной выручки будет оперативно продаваться компаниями на торгах. Это подстрахует гривну на межбанке уже в ближайшее время и закроет часть потребностей в валюте со стороны энергетиков, то есть без участия Нацбанка. А значит, и сэкономит ему резервы. Это позитив для нацвалюты.

Текущая деятельность компаний и оборонный сектор. Бизнес уже закрыл предыдущий квартал и вошел в свой обычный рабочий ритм. С одной стороны, предприятиям надо рассчитаться с персоналом по сентябрю, и на это им понадобится гривна. Поэтому часть экспортеров будет активно продавать валюту на торгах под эти хозяйственные операции.

С другой стороны, компании-продавцы товаров народного потребления и электроники, поставщики топлива и другие крупные импортеры продолжат активно покупать валюту под свои расчеты с иностранными контрагентами. В результате периодически будет увеличиваться спрос на валюту со стороны этих групп компаний-импортеров, а в другие дни — расти предложение валюты экспортерами.

Не все так просто и с оборонкой. С одной стороны, растут потребности армии и затраты государства на оборону, в том числе и проходящие через валютный рынок, что добавляет спрос на СКВ и играет против гривны.

С другой стороны, подвижки в решении вопроса по экспорту продукции отечественной оборонной промышленности позволит Украине получать валюту от этих продаж, что, по замыслу чиновников, поддержит ВВП страны и снизит давление на курс гривны. При такой модели объем заходящей валютной выручки в Украину, а также общая статистика нашего межбанка вырастет, что позитивно для гривны.

Увеличение объемов покупки валюты населением и интервенции Нацбанка. Как я и прогнозировал, в начале октября население стало более активно покупать валюту на рынке, и негативное сальдо между объемами валюты, которые граждане сдают, и суммами валюты, которые они покупают, выросло.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

В начале октября открылись новые ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от 3-х месяцев. Кроме того, активизировались покупки украинцами и наличной валюты.

Эта тенденция сохранится и на этой неделе. В итоге банки будут выходить на межбанк с покупкой валюты под операции валютообмена, и это увеличит спрос на доллары и евро на торгах под такие операции. Основную часть долларов банки по этим операциям будут покупать у Нацбанка, как главного продавца на рынке.

По моим прогнозам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке от $120 млн до $230 млн, что не является критичным для нашего рынка, но все же будет дополнительно давить на курс.

Из внешних факторов на нашем валютном рынке (особенно по курсу евро к гривне) в эти дни будут отражаться:

Развитие событий вокруг шатдауна в США. Приостановка с 1 октября работы правительства США грозит задержкой выхода ключевых данных по состоянию американской экономики, которые имеют решающее влияние на политику ФРС США. Все это серьезно влияет на настроения инвесторов, а значит, и на поведение пары евро/доллар и цену золота на внешних рынках.

Чем дольше затягивается остановка бюджетного финансирования, тем серьезнее это будет влиять на ВВП США, американский рынок труда и поведение фондового рынка Америки. Серьезно влиять на поведение пары евро/доллар в мире и в итоге на курс евро в Украине будут на этой неделе любые громкие заявления американских законодателей и чиновников по этому вопросу.

По моим прогнозам, только на этих новостях пара евро/доллар на этой неделе может двигаться в пределах до 0,5−1 цента на евро, что для Украины будет означать потенциальные дополнительные колебания курса евро относительно гривны на 21- 41,5 копейки на евро.

Приближение выходного в США — Дня Колумба. В следующий понедельник, 13 октября, в США будет выходной, День Колумба. Американские банки в этот день не работают, и украинский валютный рынок по доллару 13 октября будет работать на ТОМе. То есть расчеты в гривне этой датой, поставка валюты — на следующий рабочий день.

Это неинтересно многим украинским компаниям, и они либо постараются провести все свои расчеты не позднее четверга-пятницы этой недели, либо сразу перенесут свои сделки в долларе на вторник, 14 октября. Это отразится на общей статистике торгов в этот период в части роста активности клиентов на межбанке всю эту неделю и затем снижением объемов валютных операций 13 октября.

Читайте также: Что ждет деньги и платежные системы в будущем

Прогноз курса доллара и евро на 6−10 октября

Межбанк

По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг с 6 по 10 октября будет в пределах от $170 млн до $235 млн. Нацбанку придется снова присутствовать на торгах практически ежедневно для активного сглаживания валютных колебаний курса доллара относительно гривны, а по возможности и курса евровалюты на нашем межбанке. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 6−10 октября придется потратить от $530 млн до $800 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,169 до 1,182 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,10 до 41,70 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от 48,04 гривен до максимум 49,29 гривен.

Но с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах от 48,15 до 48,90 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,70 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продажот 48,00 до 49,15 гривен, а в обменниках финкомпаний в пределах от 48,10 до 49,05 гривен.

В итоге как за счет внешних «раздражителей», так и за счет совокупности внутренних факторов давление на гривну на этой неделе усилится. Даже в случае существенного проседания доллара относительно евро на внешних рынках на возможных негативных новостях вокруг шатдауна в США или других геополитических событий в Украине, Нацбанк будет прилагать максимальные усилия к удержанию курса доллара от серьезных колебаний.

В этом случае, все местные реакции на ситуацию на внешних валютных рынках мы увидим в виде достаточно существенных внутридневных колебаний курса евро относительно гривны, которые, по моим расчетам, могут достигать от 20 до 42 копеек на евро в течение дня.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
