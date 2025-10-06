Прогноз курса доллара и евро на 6-10 октября: почему курс евровалюты снова всех удивит

Эта неделя на валютном рынке Украине пройдет под влиянием нескольких противоречивых тенденций, которые грозят усилением колебаний гривны. Скачки доллара будет сглаживать НБУ, а вот скачки евро могут быть более существенными. Так как к фактору мировых скачков пары евро/доллар добавляется еще и сугубо внутренняя украинская специфика поведения нашего межбанка по евровалюте.

Из внутренних событий стоит отметить:

Рост напряженности на фронтах и увеличение числа обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры нашей страны. Это психологически и экономически работает против гривны, так как ограничивает деловую активность многих компаний в Украине и заставляет правительство и бизнес тратить значительные дополнительные средства на восстановление объектов. В том числе немалые деньги уходят на дополнительные закупки импортного оборудования для восстановления поврежденных объектов, что увеличивает объем спроса на валюту на межбанке и этим давит на курс нацвалюты.

Начало отопительного сезона на части объектов социальной инфраструктуры (больницы, школы и т. д. ) и приближение массового подключения потребителей к отоплению с середины октября. Это требует от газовых госкомпаний, энергетиков и коммунальщиков значительных дополнительных затрат для закупки энергоносителей, оборудования и запчастей для обеспечения качественной работы инфраструктуры.

В итоге, еще и с учетом повреждения российскими ракетами и дронами многих объектов хранения и перекачки газа, это провоцирует существенный рост спроса на валюту со стороны энергетиков. Причем часто закупки проводятся в пожарном порядке, что периодически добавляет на межбанке крупных покупателей валюты. И это не только влияет как на объемы межбанка, но и добавляет нервозности во время торговых сессий. В итоге это тоже минус для гривны.

Продолжающаяся уборочная кампания и поступление валютной выручки. Уборка урожая и поставки сельхозпродукции на внешние рынки продолжаются. За первое полугодие экспорт украинской аграрки составил порядка $11,3 млрд, а всего за 2025 год аграрии рассчитывают продать продукции на порядка $20 млрд.

Часть этих средств уже была получена и в третьем квартале этого года, по которому еще окончательных цифр нет. Но, даже по предварительным прогнозам, на порядка $2−3 млрд захода валютной выручки аграриям в октябре-начале ноября этого года можно рассчитывать.

Поскольку для завершения уборочной и подготовки к посевной аграриям нужна гривна, как минимум половина из указанных прогнозных значений валютной выручки будет оперативно продаваться компаниями на торгах. Это подстрахует гривну на межбанке уже в ближайшее время и закроет часть потребностей в валюте со стороны энергетиков, то есть без участия Нацбанка. А значит, и сэкономит ему резервы. Это позитив для нацвалюты.

Текущая деятельность компаний и оборонный сектор. Бизнес уже закрыл предыдущий квартал и вошел в свой обычный рабочий ритм. С одной стороны, предприятиям надо рассчитаться с персоналом по сентябрю, и на это им понадобится гривна. Поэтому часть экспортеров будет активно продавать валюту на торгах под эти хозяйственные операции.

С другой стороны, компании-продавцы товаров народного потребления и электроники, поставщики топлива и другие крупные импортеры продолжат активно покупать валюту под свои расчеты с иностранными контрагентами. В результате периодически будет увеличиваться спрос на валюту со стороны этих групп компаний-импортеров, а в другие дни — расти предложение валюты экспортерами.

Не все так просто и с оборонкой. С одной стороны, растут потребности армии и затраты государства на оборону, в том числе и проходящие через валютный рынок, что добавляет спрос на СКВ и играет против гривны.

С другой стороны, подвижки в решении вопроса по экспорту продукции отечественной оборонной промышленности позволит Украине получать валюту от этих продаж, что, по замыслу чиновников, поддержит ВВП страны и снизит давление на курс гривны. При такой модели объем заходящей валютной выручки в Украину, а также общая статистика нашего межбанка вырастет, что позитивно для гривны.

Увеличение объемов покупки валюты населением и интервенции Нацбанка. Как я и прогнозировал, в начале октября население стало более активно покупать валюту на рынке, и негативное сальдо между объемами валюты, которые граждане сдают, и суммами валюты, которые они покупают, выросло.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

В начале октября открылись новые ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от 3-х месяцев. Кроме того, активизировались покупки украинцами и наличной валюты.

Эта тенденция сохранится и на этой неделе. В итоге банки будут выходить на межбанк с покупкой валюты под операции валютообмена, и это увеличит спрос на доллары и евро на торгах под такие операции. Основную часть долларов банки по этим операциям будут покупать у Нацбанка, как главного продавца на рынке.

По моим прогнозам, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке от $120 млн до $230 млн, что не является критичным для нашего рынка, но все же будет дополнительно давить на курс.

Из внешних факторов на нашем валютном рынке (особенно по курсу евро к гривне) в эти дни будут отражаться:

Развитие событий вокруг шатдауна в США. Приостановка с 1 октября работы правительства США грозит задержкой выхода ключевых данных по состоянию американской экономики, которые имеют решающее влияние на политику ФРС США. Все это серьезно влияет на настроения инвесторов, а значит, и на поведение пары евро/доллар и цену золота на внешних рынках.

Чем дольше затягивается остановка бюджетного финансирования, тем серьезнее это будет влиять на ВВП США, американский рынок труда и поведение фондового рынка Америки. Серьезно влиять на поведение пары евро/доллар в мире и в итоге на курс евро в Украине будут на этой неделе любые громкие заявления американских законодателей и чиновников по этому вопросу.

По моим прогнозам, только на этих новостях пара евро/доллар на этой неделе может двигаться в пределах до 0,5−1 цента на евро, что для Украины будет означать потенциальные дополнительные колебания курса евро относительно гривны на 21- 41,5 копейки на евро.

Приближение выходного в США — Дня Колумба. В следующий понедельник, 13 октября, в США будет выходной, День Колумба. Американские банки в этот день не работают, и украинский валютный рынок по доллару 13 октября будет работать на ТОМе. То есть расчеты в гривне этой датой, поставка валюты — на следующий рабочий день.

Это неинтересно многим украинским компаниям, и они либо постараются провести все свои расчеты не позднее четверга-пятницы этой недели, либо сразу перенесут свои сделки в долларе на вторник, 14 октября. Это отразится на общей статистике торгов в этот период в части роста активности клиентов на межбанке всю эту неделю и затем снижением объемов валютных операций 13 октября.

Прогноз курса доллара и евро на 6−10 октября

Межбанк

По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг с 6 по 10 октября будет в пределах от $170 млн до $235 млн. Нацбанку придется снова присутствовать на торгах практически ежедневно для активного сглаживания валютных колебаний курса доллара относительно гривны, а по возможности — и курса евровалюты на нашем межбанке. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 6−10 октября придется потратить от $530 млн до $800 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,169 до 1,182 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,10 до 41,70 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от 48,04 гривен до максимум 49,29 гривен.

Но с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,15 до 48,90 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,70 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продажот 48,00 до 49,15 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,10 до 49,05 гривен.

В итоге как за счет внешних «раздражителей», так и за счет совокупности внутренних факторов давление на гривну на этой неделе усилится. Даже в случае существенного проседания доллара относительно евро на внешних рынках на возможных негативных новостях вокруг шатдауна в США или других геополитических событий в Украине, Нацбанк будет прилагать максимальные усилия к удержанию курса доллара от серьезных колебаний.

В этом случае, все местные реакции на ситуацию на внешних валютных рынках мы увидим в виде достаточно существенных внутридневных колебаний курса евро относительно гривны, которые, по моим расчетам, могут достигать от 20 до 42 копеек на евро в течение дня.