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5 августа 2024, 7:20 Читати українською

Прогноз курса доллара и евро на 5-9 августа: есть ли угроза новой девальвации гривны

После быстрой девальвации гривны во второй половине июля (на межбанке цена доллара доходила до 41,65 грн, на наличном рынке до 41,90 грн) потенциал роста котировок снизился. Рассмотрим более подробно, как будут вести себя курсы основных валют на этой неделе.

После быстрой девальвации гривны во второй половине июля (на межбанке цена доллара доходила до 41,65 грн, на наличном рынке — до 41,90 грн) потенциал роста котировок снизился.

В основном сдержать дальнейшую девальвацию гривны помогли активные распродажи валюты Нацбанком. За июль он продал на межбанке «чистыми» $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года. Это частично снизило объемы свободных гривневых ресурсов как у клиентов-импортеров, так и у самих банков, и уменьшило давление спроса на валюту на торгах.

Доллар (межбанк) июль-начало августа 2024 года

Доллар (наличный) июль-начало августа 2024 года

Параллельно существенные подвижки в июле происходили и на наличном рынке. За месяц граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд.

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То есть «чистая» покупка валюты гражданами составила $1,117 млрд. Это рекордный объем покупки валюты физлицами почти за 12 лет. Лишь в ноябре 2012 года граждане покупали больше — $1,523 млрд. Такие объемы операций по продаже валюты населению также уменьшили возможности дальнейшей покупки валюты и гражданами.

По крайней мере, до получения ими новых приличных объемов гривны в виде зарплат или возврата им гривневых депозитов банками. То есть тот, кто хотел, в июле имел возможность перевести свои свободные объемы гривны в валюту. После такого масштабного перелива гривневых средств в валюту и на наличном рынке неизбежно спрос на нее кратковременно снизится.

Активное вмешательство Нацбанка с интервенциями в июле-начале августа в сочетании с масштабными продажами валюты населению банками и обменниками финкомпаний приведет к кратковременному ослаблению давления на курс гривны на этой неделе.

Правда, рост евровалюты в прошлую пятницу относительно доллара в пределах 1 американского цента на евро на внешних площадках (до 1,092 доллара за евро на момент написания статьи) приведет к тому, что как на нашем межбанке, так и на наличном рынке спекулятивная игра по евро в начале этой недели усилится. Но глобально погоды этот фактор на нашем валютном рынке в эти дни не сделает.

Период расчетов компаний с персоналом за июль также поддержит нацвалюту на валютном рынке. Ведь для создания необходимых гривневых источников экспортерам придется более активно продавать валютную выручку, а у импортеров после расчетов с сотрудниками будет оставаться меньше гривны для покупки валюты на межбанке.

Важной для общего состояния финансового и валютного рынка в ближайшее время будет и динамика роста объемов размещаемых Минфином ОВГЗ. А там не все так просто.

С одной стороны, министерство удачно размещает бумаги. По данным Депозитария НБУ, за 7 месяцев 2024 года правительство привлекло на аукционах от размещения ОВГЗ более 289 млрд грн в эквиваленте: 203,85 млрд грн, $1,457 млрд и 670,8 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период было направлено 113,9 млрд грн, $1,127 млрд и 841,2 млн евро. В течение января — июля 2024 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 96,09 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ, в том числе в июле — на 27,8 млрд грн в эквиваленте. Ролловер вложений в облигации за январь — июль составил 135% во всех валютах по текущему официальному курсу.

С другой стороны, Минфин пытается максимально удешевить стоимость привлечения ресурсов в бюджет, что снижает интерес инвесторов к ОВГЗ. В июле 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла: в гривне 16,80% годовых, в долларах США — 4,66% годовых. ОВГЗ в евро в июле не размещались.

На определенном этапе снижение доходности этого инструмента на фоне растущей гривневой инфляции может отпугнуть часть потенциальных инвесторов. Сигналом к такому развитию событию можно считать результаты аукциона 23 июля. Тогда из-за «не интересных» для инвесторов ставок доходности Минфин смог продать ОВГЗ только на сумму 1,447 млрд грн.

Правда, уже на следующем аукционе 30 июля чиновникам удалось улучшить результат и разместить облигаций уже на вполне рабочий объем в 9,545 млрд грн в эквиваленте. Но определенные выводы чиновникам Минфина явно уже нужно сделать.

Пока же ситуация с ОВГЗ выглядит достаточно позитивно. Главное, чтобы Минфин совместно с Нацбанком создал условия для большего вовлечения в покупки данных бумаг населения. На счетах физлиц и ФОПов размещено более 1,2 трлн грн. При этом портфель купленных населением ОВГЗ составляет 64,14 млрд грн в эквиваленте, поэтому потенциал его роста значителен.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Ведь, цитируя Нацбанк, «активная работа внутреннего долгового рынка важна для обеспечения макрофинансовой устойчивости и является предохранителем от эмиссионного финансирования дефицита бюджета».

Из негативных моментов, которые будут влиять на поведение украинского валютного рынка в ближайшие дни, можно выделить:

Вероятное снижение золотовалютных резервов по состоянию на 1 августа (данные НБУ опубликует в ближайшее время). Напомню, что только в июле для поддержания курса гривны регулятор был вынужден продать на межбанке «чистыми» около $3,316 млрд, и внешние вливания западной помощи вряд ли перекроют эти объемы.

Кроме этого, в июле государство тратилось на обслуживание внешних долгов, а негативное сальдо торговли только увеличилось, что опосредованно также влияет на снижение объемов резервов.

Важным является и то, что Министерство финансов 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов $200,6 млн. Эта сумма повлияет на статистику ЗВР Украины уже в августе. Но сам факт выплат по варрантам на фоне проведения реструктуризации других украинских внешних долгов приведет к подорожанию этого долгового инструмента на внешних площадках. А это плохо для страны, если Минфин решит и дальше постепенно выкупать эти бумаги на рынке у инвесторов, о чем недавно говорил министр финансов Сергей Марченко.

Усиление обстрелов и атак агрессора на нашу критическую инфраструктуру, а также обстрелов мирного населения и приграничных с рф территорий. У аграриев в разгаре сбор урожая и его поставки по контрактам за рубеж. Нарушение логистических цепочек сбора и экспорта агропродукции будет приводить к задержке поступлений валютной выручки аграриям, и, соответственно, к ситуативному снижению предложения валюты на межбанке.

В итоге, при растущем спросе на валюту ее предложение будет низким и Нацбанку снова придется закрывать нехватку валюты за счет траты резервов.

Усиление напряженности на фронте. Увеличение интенсивности боев вынуждает правительство увеличивать затраты на войну (в том числе и валютных, на поставку товаров военного назначения, топлива и т. д.). Это поднимает спрос на валюту на торгах при оплате нашим оборонным ведомством своих контрактов иностранным поставщикам.

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Прогноз курса доллара и евро на 5−9 августа

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке. По моим прогнозам, за 5−9 августа Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $520 млн до $830 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг будут в пределах от $160 млн до $290 млн.

Учитывая, что поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны, мой прогноз по паре евро/доллар на 5−9 августа года будет в пределах коридора от 1,078 до 1,093 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,98 до 41,45 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 44,17 до 45,30 гривен. «Курсовая рулетка» по евровалюте для покупателей и для продавцов в эти дни на межбанке пока усилится.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно умеренный спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,80 до 41,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,00 до 41,70 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,00 до 45,50 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 44,20 до 45,45 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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