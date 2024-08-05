Прогноз курса доллара и евро на 5-9 августа: есть ли угроза новой девальвации гривны

После быстрой девальвации гривны во второй половине июля (на межбанке цена доллара доходила до 41,65 грн, на наличном рынке — до 41,90 грн) потенциал роста котировок снизился. Рассмотрим более подробно, как будут вести себя курсы основных валют на этой неделе.

В основном сдержать дальнейшую девальвацию гривны помогли активные распродажи валюты Нацбанком. За июль он продал на межбанке «чистыми» $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года. Это частично снизило объемы свободных гривневых ресурсов как у клиентов-импортеров, так и у самих банков, и уменьшило давление спроса на валюту на торгах.

Доллар (межбанк) июль-начало августа 2024 года

Доллар (наличный) июль-начало августа 2024 года

Параллельно существенные подвижки в июле происходили и на наличном рынке. За месяц граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд.

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То есть «чистая» покупка валюты гражданами составила $1,117 млрд. Это рекордный объем покупки валюты физлицами почти за 12 лет. Лишь в ноябре 2012 года граждане покупали больше — $1,523 млрд. Такие объемы операций по продаже валюты населению также уменьшили возможности дальнейшей покупки валюты и гражданами.

По крайней мере, до получения ими новых приличных объемов гривны в виде зарплат или возврата им гривневых депозитов банками. То есть тот, кто хотел, в июле имел возможность перевести свои свободные объемы гривны в валюту. После такого масштабного перелива гривневых средств в валюту и на наличном рынке неизбежно спрос на нее кратковременно снизится.

Активное вмешательство Нацбанка с интервенциями в июле-начале августа в сочетании с масштабными продажами валюты населению банками и обменниками финкомпаний приведет к кратковременному ослаблению давления на курс гривны на этой неделе.

Правда, рост евровалюты в прошлую пятницу относительно доллара в пределах 1 американского цента на евро на внешних площадках (до 1,092 доллара за евро на момент написания статьи) приведет к тому, что как на нашем межбанке, так и на наличном рынке спекулятивная игра по евро в начале этой недели усилится. Но глобально погоды этот фактор на нашем валютном рынке в эти дни не сделает.

Период расчетов компаний с персоналом за июль также поддержит нацвалюту на валютном рынке. Ведь для создания необходимых гривневых источников экспортерам придется более активно продавать валютную выручку, а у импортеров после расчетов с сотрудниками будет оставаться меньше гривны для покупки валюты на межбанке.

Важной для общего состояния финансового и валютного рынка в ближайшее время будет и динамика роста объемов размещаемых Минфином ОВГЗ. А там не все так просто.

С одной стороны, министерство удачно размещает бумаги. По данным Депозитария НБУ, за 7 месяцев 2024 года правительство привлекло на аукционах от размещения ОВГЗ более 289 млрд грн в эквиваленте: 203,85 млрд грн, $1,457 млрд и 670,8 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период было направлено 113,9 млрд грн, $1,127 млрд и 841,2 млн евро. В течение января — июля 2024 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 96,09 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ, в том числе в июле — на 27,8 млрд грн в эквиваленте. Ролловер вложений в облигации за январь — июль составил 135% во всех валютах по текущему официальному курсу.

С другой стороны, Минфин пытается максимально удешевить стоимость привлечения ресурсов в бюджет, что снижает интерес инвесторов к ОВГЗ. В июле 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла: в гривне 16,80% годовых, в долларах США — 4,66% годовых. ОВГЗ в евро в июле не размещались.

На определенном этапе снижение доходности этого инструмента на фоне растущей гривневой инфляции может отпугнуть часть потенциальных инвесторов. Сигналом к такому развитию событию можно считать результаты аукциона 23 июля. Тогда из-за «не интересных» для инвесторов ставок доходности Минфин смог продать ОВГЗ только на сумму 1,447 млрд грн.

Правда, уже на следующем аукционе 30 июля чиновникам удалось улучшить результат и разместить облигаций уже на вполне рабочий объем в 9,545 млрд грн в эквиваленте. Но определенные выводы чиновникам Минфина явно уже нужно сделать.

Пока же ситуация с ОВГЗ выглядит достаточно позитивно. Главное, чтобы Минфин совместно с Нацбанком создал условия для большего вовлечения в покупки данных бумаг населения. На счетах физлиц и ФОПов размещено более 1,2 трлн грн. При этом портфель купленных населением ОВГЗ составляет 64,14 млрд грн в эквиваленте, поэтому потенциал его роста значителен.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Ведь, цитируя Нацбанк, «активная работа внутреннего долгового рынка важна для обеспечения макрофинансовой устойчивости и является предохранителем от эмиссионного финансирования дефицита бюджета».

Из негативных моментов, которые будут влиять на поведение украинского валютного рынка в ближайшие дни, можно выделить:

Вероятное снижение золотовалютных резервов по состоянию на 1 августа (данные НБУ опубликует в ближайшее время). Напомню, что только в июле для поддержания курса гривны регулятор был вынужден продать на межбанке «чистыми» около $3,316 млрд, и внешние вливания западной помощи вряд ли перекроют эти объемы.

Кроме этого, в июле государство тратилось на обслуживание внешних долгов, а негативное сальдо торговли только увеличилось, что опосредованно также влияет на снижение объемов резервов.

Важным является и то, что Министерство финансов 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов $200,6 млн. Эта сумма повлияет на статистику ЗВР Украины уже в августе. Но сам факт выплат по варрантам на фоне проведения реструктуризации других украинских внешних долгов приведет к подорожанию этого долгового инструмента на внешних площадках. А это плохо для страны, если Минфин решит и дальше постепенно выкупать эти бумаги на рынке у инвесторов, о чем недавно говорил министр финансов Сергей Марченко.

Усиление обстрелов и атак агрессора на нашу критическую инфраструктуру, а также обстрелов мирного населения и приграничных с рф территорий. У аграриев в разгаре сбор урожая и его поставки по контрактам за рубеж. Нарушение логистических цепочек сбора и экспорта агропродукции будет приводить к задержке поступлений валютной выручки аграриям, и, соответственно, к ситуативному снижению предложения валюты на межбанке.

В итоге, при растущем спросе на валюту ее предложение будет низким и Нацбанку снова придется закрывать нехватку валюты за счет траты резервов.

Усиление напряженности на фронте. Увеличение интенсивности боев вынуждает правительство увеличивать затраты на войну (в том числе и валютных, на поставку товаров военного назначения, топлива и т. д. ). Это поднимает спрос на валюту на торгах при оплате нашим оборонным ведомством своих контрактов иностранным поставщикам.

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Прогноз курса доллара и евро на 5−9 августа

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке. По моим прогнозам, за 5−9 августа Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $520 млн до $830 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг будут в пределах от $160 млн до $290 млн.

Учитывая, что поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны, мой прогноз по паре евро/доллар на 5−9 августа года будет в пределах коридора от 1,078 до 1,093 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,98 до 41,45 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 44,17 до 45,30 гривен. «Курсовая рулетка» по евровалюте для покупателей и для продавцов в эти дни на межбанке пока усилится.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно умеренный спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,80 до 41,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,00 до 41,70 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,00 до 45,50 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 44,20 до 45,45 грн.