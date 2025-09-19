Multi от Минфин
українська
19 сентября 2025, 19:39

Прогноз курса доллара и евро на 20-21 сентября: какую стратегию выберут обменники

Для гривны эта неделя прошла достаточно позитивно. Хотя из-за проходившего 17 сентября заседания ФРС США по процентным ставкам на мировых рынках возросли риски усиления волатильности курсов всех валют.

Для гривны эта неделя прошла достаточно позитивно.

11 сентября Европейский центральный банк ожидаемо сохранил процентные ставки на текущем уровне. А вот относительно заседания Федрезерва 17 сентября ситуация была не столь однозначной: слишком уж часто американский президент Дональд Трамп публично критиковал главу регулятора Джерома Пауэлла и требовал радикального снижения ставок, а показатели американской экономики не давали точного ответа на вопрос, какое решение примет ФРС.

Это нервировало инвесторов, поэтому они, еще и на фоне резкого обострения ситуации в секторе Газа, предпочли уходить в золото. В этот момент его цена вплотную приближалась к новому рекорду в $3 700 за унцию.

Цены на золото

Но в итоге Федрезерв не пошел против ожиданий рынка и снизил свои ставки только на 0,25% годовых — т. е. до 4−4,25%. Да и риторика главы Федрезерва во время комментариев такого решения американского регулятора была достаточно оптимистичной. Поэтому финансовый мир увидел традиционные ралли по паре евро/доллар перед и сразу же после заседания ФРС, но они не были очень жесткими.

Динамика пары евро/доллар

Украинский валютный рынок реагировал на все мировые перипетии пары евро/доллар перед заседанием Федрезерва США в основном только через изменения официального курса евро относительно гривны.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Дело в том, что за счет очень сильной зажатости нашего рынка валютными «военными» ограничениями и его малообъемности с главным маркетмейкером на торгах в лице НБУ, нашему регулятору сделать все это было достаточно просто.

Нацбанк периодически продавал необходимую сумму долларов на межбанке и этим «гасил» любые попытки курса доллара сильно скакнуть. Частично помогал гривне и период бюджетных платежей у клиентов, что всегда стимулирует более активные продажи валюты на торгах экспортерами на фоне снижения возможности ее покупки импортерами.

Так что, несмотря на все достаточно серьезные мировые вызовы, за период с 15 по 19 сентября курс продажи доллара на украинском межбанке вырос всего на 16 копеек — с 41,21/41,24 до 41,37/41,40 гривен, а наличный доллар в обменниках финкомпаний и кассах банков вечером пятницы 19 сентября продавался по 41,40−41,70 гривен.

Курс продажи безналичного евро на торгах за этот же период подрос на 32 копейки — с 48,3310/48,3539 до 48,6593/48,6739 гривен, а наличный евро вечером 19 сентября в обменниках финкомпаний продавался по 48,75−49 гривен.

Наличный доллар за неделю

Наличный евро за неделю

В такой ситуации владельцам обменников на этих выходных не имеет смысла проводить «свою игру» или пытаться «раскачивать» рынок. Поэтому они проработают в эти субботу и воскресенье со своим обычным спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Оптовые обменники сохранят свой спред между покупкой и продажей этих валют в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 20−21 сентября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,95 до 41,25 гривен и продажа от 41,40 до 41,70 гривен.

Курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,20 до 48,60 гривен и продажа от 48,75 до 49,10 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
