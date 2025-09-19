Для гривны эта неделя прошла достаточно позитивно. Хотя из-за проходившего 17 сентября заседания ФРС США по процентным ставкам на мировых рынках возросли риски усиления волатильности курсов всех валют.
Прогноз курса доллара и евро на 20-21 сентября: какую стратегию выберут обменники
11 сентября Европейский центральный банк ожидаемо сохранил процентные ставки на текущем уровне. А вот относительно заседания Федрезерва 17 сентября ситуация была не столь однозначной: слишком уж часто американский президент Дональд Трамп публично критиковал главу регулятора Джерома Пауэлла и требовал радикального снижения ставок, а показатели американской экономики не давали точного ответа на вопрос, какое решение примет ФРС.
Это нервировало инвесторов, поэтому они, еще и на фоне резкого обострения ситуации в секторе Газа, предпочли уходить в золото. В этот момент его цена вплотную приближалась к новому рекорду в $3 700 за унцию.
Цены на золото
Но в итоге Федрезерв не пошел против ожиданий рынка и снизил свои ставки только на 0,25% годовых —
Динамика пары евро/доллар
Украинский валютный рынок реагировал на все мировые перипетии пары евро/доллар перед заседанием Федрезерва США в основном только через изменения официального курса евро относительно гривны.
Динамика официального курса гривны к доллару США и евро
Дело в том, что за счет очень сильной зажатости нашего рынка валютными «военными» ограничениями и его малообъемности с главным маркетмейкером на торгах в лице НБУ, нашему регулятору сделать все это было достаточно просто.
Нацбанк периодически продавал необходимую сумму долларов на межбанке и этим «гасил» любые попытки курса доллара сильно скакнуть. Частично помогал гривне и период бюджетных платежей у клиентов, что всегда стимулирует более активные продажи валюты на торгах экспортерами на фоне снижения возможности ее покупки импортерами.
Так что, несмотря на все достаточно серьезные мировые вызовы, за период с 15 по 19 сентября курс продажи доллара на украинском межбанке вырос всего на 16 копеек — с 41,21/41,24 до 41,37/41,40 гривен, а наличный доллар в обменниках финкомпаний и кассах банков вечером пятницы 19 сентября продавался по 41,40−41,70 гривен.
Курс продажи безналичного евро на торгах за этот же период подрос на 32 копейки — с 48,3310/48,3539 до 48,6593/48,6739 гривен, а наличный евро вечером 19 сентября в обменниках финкомпаний продавался по 48,75−49 гривен.
Наличный доллар за неделю
Наличный евро за неделю
В такой ситуации владельцам обменников на этих выходных не имеет смысла проводить «свою игру» или пытаться «раскачивать» рынок. Поэтому они проработают в эти субботу и воскресенье со своим обычным спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Оптовые обменники сохранят свой спред между покупкой и продажей этих валют в пределах 15−20 копеек.
Прогноз курса наличного доллара и евро на 20−21 сентября
Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,95 до 41,25 гривен и продажа от 41,40 до 41,70 гривен.
Курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,20 до 48,60 гривен и продажа от 48,75 до 49,10 гривен.
