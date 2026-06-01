Прогноз курса доллара и евро на 1- 5 июня: почему НБУ не даст гривне резко упасть

В первые дни лета на мировом и, как следствие, украинском валютном рынке волатильность котировок доллара и евро усилится. С одной стороны, продолжат серьезно влиять на рынки события на Ближнем Востоке. Хрупкое перемирие между США и Ираном пока все же не дает 100% гарантий стабильности в этом жизненно важном для мировой экономики регионе. Цены на нефть, хотя и отошли от пиковых (более $110 за баррель), но все еще достаточно высокие (около $65−70 за баррель).

В этой ситуации любые заявления президента США Дональда Трампа или очередные военные столкновения в Ормузском проливе между военными США и Ирана способны кардинально разворачивать рынок цен энергоносителей. А это будет напрямую влиять на поведение пары евро/доллар в мире и опосредованно на поведение курса евро относительно гривны в Украине.

По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на этой неделе будет в пределах от 1,156 до 1,175 доллара за евро.

С другой стороны, постепенно накапливаются внутренние факторы, которые также непосредственно влияют на поведение валютного рынка в Украине.

К ним можно отнести, например, быстрый рост дефицита внешней торговли Украины, это будет дополнительно давить на курс. По данным Государственной таможенной службы, за январь-апрель 2026 года дефицит внешней торговли товарами Украины составил $18,3 млрд. Импорт товаров достиг $32,2 млрд, тогда как экспорт составил всего $13,9 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025, года, торговый дисбаланс увеличился более чем на 59%. Это «вымывает» значительные валютные ресурсы из страны и напрямую влияет на динамику ЗВР Украины. НБУ приходится постоянно присутствовать на межбанке и очень часто выходить на торги с интервенциями, чтобы перекрывать своими продажами дефицит клиентского предложения доллара на рынке.

Пока этот негативный для нашего валютного рынка фактор закрывается поступающей международной финансовой помощью, что в итоге стабильно поддерживает золотовалютные резервы Украины на высоком уровне — в пределах выше $48 млрд.

Напомню, что только от Европейского Союза в рамках нового крупного пакета поддержки Украина должна получить в 2026—2027 годах порядка 90 млрд евро, которые будут поровну распределены на эти 2 года. Из первых 45 млрд евро в 2026 году 16,7 млрд евро будут направлены на поддержку госбюджета, а 28,3 млрд евро — на нужды обороны.

При этом бюджетная помощь делится на две равные части: 8,35 млрд евро поступят в качестве макрофинансовой помощи, а вторые 8,35 млрд евро — через программу Ukraine Facility. В итоге за 2 года в бюджете на социалку потратят около 30 млрд евро, а на оборону — около 60 млрд евро.

Есть и другие программы финансовой помощи Украине, которые, по словам главы НБУ Андрея Пышного, с учетом помощи от ЕС, в совокупности дадут порядка $53 млрд внешнего финансирования и перекроют бюджетный дефицит.

То есть давление на гривну за счет негативного сальдо внешней торговли сохранится на протяжении всего 2026 года, но будет почти в полной мере нивелироваться за счет внешнего финансирования. В такой ситуации у Нацбанка будут все необходимые валютные ресурсы для удержания курса доллара и опосредованно и евро в допустимом для регулятора курсовом коридоре. Но такой формат работы будет вынуждать НБУ постоянно присутствовать на рынке и гасить перекосы спроса и предложения.

Из позитивного стоит выделить спокойную ситуацию на наличном рынке. Если ранее объемы покупаемой гражданами валюты стабильно значительно превышали объемы сдаваемой ими СКВ, то в последнее время этот негативный показатель значительно уменьшился.

Негативное сальдо между объемами покупаемой и продаваемой гражданами валюты — «минус» $349 млн за апрель 2026 года — уже несопоставимы с еще недавними антирекордами в пределах «минус» $1,019 млрд за март этого года. То есть давление на курс со стороны наличного рынка в настоящий момент не является серьезной проблемой для стабильности на валютном рынке Украины.

И поскольку НБУ гарантированно останется маркетмейкером на нашем межбанке, курс доллара и на этой неделе останется под его полным контролем. А через политику «гибкого курсообразования» НБУ опосредованно будет также, по возможности, максимально сглаживать колебания курса евро на торгах. Поэтому от оперативности реакции регулятора на все внешние раздражители для курса доллара и опосредованно курса евро к гривне (в первую очередь — скачки пары евро/доллар на внешних рынках), а также задач по курсовому тренду, предпочтительному самому Нацбанку на внутреннем рынке, — и будет зависеть в эти дни реальный курс доллара и евро в Украине.

С учетом высокого показателя инфляции (по итогам апреля, она в годовом выражении достигла 8,6% и имеет тенденцию к дальнейшему росту) и сохранения зависимости внутреннего рынка от импорта из-за войны, сейчас допускать значительную девальвацию гривны Нацбанк не может. Ведь это спровоцирует новый виток инфляции. А именно НБУ по своему мандату отвечает за ценовую стабильность в Украине.

В итоге Нацбанк в ближайшее время продолжит активные интервенции на межбанке для стабилизации курса гривны как относительно доллара, так и, по мере возможности, относительно евро.

Кроме того, Минфину и НБУ предстоят на этой неделе новые трудные переговоры с МВФ о выполнении требований Фонда по многим позициям. В том числе и по недавно проваленному депутатами законопроекту о налогообложении мелких посылок. А это было одним из «домашних заданий» для наших чиновников в рамках дальнейшего сотрудничества с Фондом.

Теперь правительству и Нацбанку придется в очередной раз искать компромисс с кредиторами. Этот фактор будет работать против стабильности гривны на нашем рынке до тех пор, пока такой компромисс не будет найден и затем утвержден Верховной Радой.

По моим расчетам, для стабильной ситуации на валютном межбанке НБУ придется за период с 1 по 5 июня потратить из золотовалютных резервов порядка от $620 млн до $830 млн. А сами объемы ежедневных сделок на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, составят в этот период, по моему прогнозу, от $190 млн до $280 млн.

Причем 1 июня статистика торгов будет одной из самых низких, так как сработает традиционный эффект первого рабочего дня нового отчетного периода. Компании будут подводить первые итоги завершившегося месяца и окончательно определятся с планами на новый. Это всегда снижает активность на межбанке. Но со 2 июня межбанк уже полностью войдет в свой обычный деловой ритм.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 июня

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке июня в пределах 1,156 до 1,175 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период от 43,95 до 44,60 гривен, за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса, по моим расчетам, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,20 до 52 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 40 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,90 до 44,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,95 до 44,70 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,10 до 52,20 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,10 гривен.