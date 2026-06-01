В понедельник, 1 июня, на наличном рынке средний курс доллара по покупке потерял 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.
Курс валют на 1 июня: доллар в обменниках подешевел, евро дорожает
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 11 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 5 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,47 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,20, евро — 51,60−51,80 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,27−44,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,64−51,65 грн/евро.
Источник: Минфин
