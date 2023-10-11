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11 октября 2023, 15:27 Читати українською

Частные инвесторы предпочитают военные ОВГЗ, и не только из-за патриотизма

Портфель ОВГЗ во владении физических лиц продолжает расти, несмотря на недавние крупные погашения двух выпусков. О текущей ситуации на рынке ОВГЗ и самых популярных бумагах среди частных инвесторов, «Минфину» рассказал руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Портфель ОВГЗ во владении физических лиц продолжает расти, несмотря на недавние крупные погашения двух выпусков.

Недавно произошло погашение следующих выпусков: гривневых ОВГЗ серии UA4000226260 на 8,8 млрд гривен и валютных облигаций UA4000220412 на $355 млн. 80% полученных средств инвесторы вновь реинвестируют в ОВГЗ, активно приходят и новые вкладчики. На данный момент общий портфель ОВГЗ в собственности украинских граждан составляет 46,66 млрд грн.

Если выбирать самые популярные сегодня выпуски, это все будут военные ОВГЗ. Этому есть простое объяснение. Произошло погашение большого военного выпуска, большинство бумаг из которого инвесторы покупали через «Дію». Средства от погашения они снова реинвестировали в ОВГЗ через «Дію», а в этом приложении можно купить только военные бумаги.

ТОП-5 самых популярных выпусков военных ОВГЗ:

Бесспорный лидер сентября — военные облигации с погашением 13.03.2023 года.

Охотно инвестируют в 6-месячные бумаги не только начинающие инвесторы, которые хотят протестировать, как работает ОВГЗ, но и кто не хочет инвестировать дальше горизонта 6 месяцев. Доходность по этому выпуску составляет 16,25%.

На втором месте — военные облигации с погашением 26.06.2023 года.

Это оптимальные бумаги по сроку, в которые готовы инвестировать начинающие инвесторы, которые уже ранее протестировали покупку ОВГЗ, получили первое погашение и заходят более уверенно на второй круг. Доходности по этим бумагам и бумагам, схожим по сроку, в диапазоне 17,5−17,75%.

На третьем месте — военные облигации с погашением 01.05.2023 года.

Доходность по ним 17%.

На четвертом месте — военные облигации с погашением 15.01.2025 года.

Эти бумаги, в первую очередь, интересны инвесторам, которые на рынке падающих процентных ставок хотят зафиксировать хорошую доходность. Доходность по ним составляет 18,6%.

На пятом месте — военные облигации с погашением 18.06.2025 года.

Цель идентична предыдущим бумагам, но только срок на 5 месяцев дольше, как следствие — и ставка лучше. Доходность 19,15%.

Среди невоенных выпусков самые популярные две — самые длинные бумаги с погашением в 2026 и 2027 году. Вслед за снижением учетной ставки будут снижаться и ставки по ОВГЗ, поэтому инвесторы хотят зафиксировать сейчас самый высокий доход на долгосрочный период. Ставки по этим выпускам — в диапазоне 19,65−19,75%.

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За последнюю неделю торги были менее активными, ведь все выжидали, как введенный НБУ управляемый гибкий обменный курс скажется на рынке. Но сразу, как только рынок стабилизировался, инвесторы активно вернулись к покупке гривневых ОВГЗ.

Автор:
Величко Андрей
Руководитель брокерского подразделения ICU Величко Андрей
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Комментарии - 1

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dvded .
dvded .
11 октября 2023, 17:22
#
>>військові облігації з погашенням 26.06.2023 року
24 год может?
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