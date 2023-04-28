Последние выходные апреля: почему курс евро может порвать рынок

С одной стороны, «масла в огонь» подливает интрига по предстоящим в середине следующей недели заседаниям Федрезерва и ЕЦБ по процентным ставкам.

Третьего мая мы услышим решение ФРС США (мой прогноз — еще одно, и уже последнее повышение на 0,25% — до 5,25% годовых) А 4 числа свое слово скажет ЕЦБ (мой прогноз — рост на 0,5% — до 4% годовых).

Оба регулятора «на распутье». Реальные успехи по борьбе с обузданием инфляции в США и в странах ЕС, именно за счет использования механизма повышения ключевых ставок, весьма скромные.

Готовых методичек по решению этого вопроса, да еще и с гарантиями по общемировой мягкой просадке, нет. А возможность маневра в дальнейшем повышении ключевых ставок уже очень ограничена в США и достаточно спорная, с точки зрения эффективности этой меры, в Европе.

Удивят рынок своими решениями чиновники ФРС и ЕЦБ, или все пройдет в заложенном рынком небольшом росте +0,25% годовых в США и +0,5% годовых в Европе, покажет уже первая неделя мая. Но, в любом случае, валютные ралли по паре евро/доллар гарантированы.

Как это может отразиться на курсе в Украине

А значит, и в Украине возрастут валютные риски по курсу гривны относительно евровалюты. Брать их на себя финансисты не захотят. И для подстраховки на выходных все же расширят спред между покупкой и продажей по евро в обменниках, таким образом перекладывая риски на граждан — покупателей и продавцов наличной евровалюты.

Большинство обменников в субботу и воскресенье будет работать в формате «с оборота». С достаточно небольшим, по меркам местного валютного рынка, спредом от 20−25 копеек до 40 копеек по доллару. Но при этом они увеличат спред по евро в пределах от минимальных 25−30 копеек до максимальных 1,10 гривны.

При этом видение аналитиков различных сетей обменников финкомпаний дальнейших перспектив по тренду пары евро/доллар и рисков по данным валютам сейчас совершенно разнонаправленное. Именно поэтому будет наблюдаться как полный разнобой котировок наличного евро в сетях обменников в разных регионах Украины, так и увеличение частоты смены ценников пунктов обмена валюты в течение дня.

При этом кто-то из финансистов просто предпочтет работать в формате «с оборота», оставаясь под вечер в основном в гривне и лишь в небольшой сумме в валюте «для старта» на следующий день. То есть будет фиксировать прибыль от валютообмена за день, не беря на себя дополнительных валютных рисков.

А кто-то, наоборот, сделает ставку больше на доллар и евро. И будет под вечер обоих выходных дней оставлять только небольшие объемы гривны, оставаясь в основных объемах остатков по кассах своих обменников именно в валюте.

Приличный разнобой котировок в различных сетях обменников и в разных регионах Украины снова будет «на руку» спекулянтам. Они постараются по максимуму поиграть на разнице курсов приема и продажи евро и заработать на этом.

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Удастся ли раскачать курс и почему

Но в условиях войны и существенного снижения платежеспособности большинства населения желающих подзаработать на валютных скачках в реальности окажется не так уж много. И это не создаст ажиотажа по покупке/продаже евро на наличном рынке, как бы этого не хотелось финансистам.

Особого объема «гривневого топлива» для глобальной игры «на повышение» по евро владельцы обменников сейчас не чувствуют. Но заработать за выходные захотят, что в текущей ситуации все же сократит их аппетиты по максимальному вздергиванию котировок. И в итоге приведет к тому, что главные попытки «разогреть» курс евровалюты будут в основном в субботу, но если это не сработает, то к воскресенью рынок несколько успокоится и остепенится.

Нет особой угрозы для наличного курса и со стороны межбанка. Активная заливка Нацбанком недостающего доллара на межбанке продолжается. Это, с одной стороны, «откачивает» приличные объемы гривневой ликвидности из банковской системы, что в целом снижает давление на курс.

А с другой стороны, при этом сейчас еще и удерживает без особых проблем для регулятора коридор по безналичному доллару в пределах 36,5686−36,9343 гривен. Благо, объем ЗВР это позволяет.

При этом курс безналичного евро, по сути, только повторяет все колебания пары евро/доллар на внешних рынках с учетом удержания регулятором стабильного коридора по доллару на торгах в Украине. То есть экстраординарной возможности поиграть на разницах курса валютного нала и безнала сейчас нет.

Таким образом, по факту, владельцы обменников именно в эти выходные, выставив большой спред по евровалюте и достаточно средний по доллару, могут считать свои риски захеджированными. Это также снижает уровень нервозности на валютном рынке, что позитивно для гривны.

Нет особого всплеска активности населения по покупке валюты и по статистике Нацбанка, что обычно всегда является предвестником «негараздов» на нашем валютном рынке:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (за 30 дней)

Из графика Нацбанка видно, что даже с учетом небольшого увеличения объемов покупки валюты последних дней (сальдо между объемами сдачи валюты и ее покупкой за 26.04.2023 года составило «-» $15,468 млн) — это явно не критично для рынка.

Недавнее решение Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 25% годовых и другие заявления руководства регулятора были ожидаемы участниками валютного рынка и были уже заложены ими при принятии своих решений. Поэтому особого дополнительного эффекта на всех сегментах валютного рынка, в том числе и наличного, они не оказали. И это тоже неплохо в условиях продолжающейся войны.

В этой ситуации курсы наличного доллара в основной части обменников финкомпаний 29−30 апреля будут в пределах коридора: прием 37,40 — 37,75 гривен и продажа от 37,80 до 38,00 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные в большинстве пунктов обмена валюты будет находиться: прием в пределах от 40,90 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 42,00 гривен.