$5 млн ежедновный профицит: почему население активно продает безналичную валюту

Несмотря на то, что граждане активно распродают безналичную валюту, покупка долларов и евро на межбанке резко пошла вверх. Какова может быть причина этого интереса и как он будет в дальнейшем влиять на курс, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс доллара увеличился с 41,82 до 41,86 грн на межбанке из-за растущего спроса. Наличный доллар побывал на 42 грн/$, но так и не закрепился, откатившись до 41,95 грн. Активность рынка почти не изменилась.

Евро продолжил корректироваться как на мировом рынке (EURUSD снизился на 0,5%), так и на нашем рынке. Евро безналичный снизился с 48,97 до 48,45 грн, а наличный — с 49,30 до 48,99 грн.

На межбанке фиксируем оживление покупателей. Особенно выделяется 15 июля, когда за день было куплено сразу $455 млн. В последний раз такой спрос мы видели еще в середине февраля. Что это было — оплата военных заказов (накануне Владимир Зеленский подтвердил возобновление военной помощи от Штатов), энергетические контракты (Украина удвоила импорт электроэнергии) или другие операции, сконцентрированные во «времени и пространстве», — посмотрим.

На неделе спрос на валюту подскочил на 20%, в то время как предложение снизилось более чем на 10%. Как итог — дефицит валюты вырос почти в два раза, со среднесуточных $75 млн до $140 млн.

Валютные интервенции НБУ превысили $906 млн, чего не было с середины января этого года. Таким образом, Центробанк усилил свое присутствие на рынке для сдерживания роста спроса на доллар.

На наличном рынке активность сохранилась на уровне прошлой недели. Снижение стоимости евро, незначительные колебания доллара не формируют дополнительный интерес к валютам. Среднесуточный дефицит наличной валюты сокращается уже 4 недели подряд и достиг полуторамесячного минимума на уровне $13 млн.

В свою очередь, население очень активно продает безналичную валюту, чистое предложение которой превысило $5 млн среднесуточно, чего не наблюдалось с августа 2023 года (когда НБУ лишил лицензии крупнейшую сеть обменников). Причиной этого могла стать коррекция евро и попытка населения выйти из него в гривну, пока цена еще не упала. Также это могут быть операции ФОП из-за перекрытия различных теневых схем электроники и активизации проверок, или реакция на закрытие криптоколл-центров и движение валюты на счетах.

Ключевые события

Заявление Трампа о возобновлении военной помощи Украине и 50 дней для достижения соглашения по прекращению военных действий. Угроза санкций к рф. Влияние на украинский валютный рынок происходит по появлению возможности закупки американского вооружения.

Перестановки в Кабмине. Новый премьер — Юлия Свириденко. Прямо на валютный рынок изменения в исполнительной власти не повлияли. Однако повлияют решения и действия, среди которых были анонсированы оптимизация госаппарата, аудит расходов и, разумеется, их снижение, финансирование армии. От себя добавлю, что будет еще обеспечение и выполнение оборонных заказов, обеспечение финансирования бюджета и армии на следующий год, в случае продолжения активных боевых действий.

Жатва продолжается. Показатели слабые. Днепропетровская, Херсонская области, Запорожье — все хуже, чем ожидалось, большие убытки, высокая себестоимость, еще и саранча напала. Это долгосрочная проблема для экспортной возможности Украины, поступлений валюты и инфляции.

Из статистики выделю данные по ВВП за 1 кв., которые подтвердили, что рост экономики на 0,9% был добыт фактически вследствие государственных расходов в то время, как реальный сектор экономики был в минусах. Также со статистики нужно упомянуть рекордный уровень наличных денег на руках населения — 805,4 млрд грн на начало июля. Наличные деньги могут стать топливом для валютного курса. А пока, согласно данным НБУ, многие выплаты и наличные деньги оседают на рекордных исторических уровнях депозитов населения — как гривневых, так и валютных.

Чего ждать на этой неделе

Неделя решений центробанков по учетной ставке. 24 июля — НБУ и ЕЦБ. Несмотря на замедление инфляции, не ожидаю изменения ставки НБУ (15,5%), потому что думаю, что регулятор пожелает проконтролировать постоянство замедления на фоне слабого урожая. Поэтому читаем Инфляционный отчет, чтобы понять, что думает обо всем этом Нацбанк.

По ставке ЕЦБ (2,15%) также не ожидаю изменения на фоне продолжения переговоров с администрацией Трампа по пошлинам. 25 июля — решение о ставке банка рф (напоминаю здесь, потому что это болезненная тема для российской экономики). Также рынки будут готовиться к решению ФРС по учетной ставке через неделю, хотя не знаю к чему больше — ставке или отставке Главы ФРС.

23 июля: погашение гривневых ОВГЗ на 18,3 млрд грн. Очень большой объем гривны, который может перейти в другие инструменты, в том числе и валюту.

Начало налогового периода. Как правило, в этот период повышается предложение валюты от экспортеров, что приводит к незначительному укреплению гривны. Будет ли такое движение на фоне высоких поступлений гривны от ОВГЗ — сейчас сказать трудно.

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Следим за переговорами США с ЕС по пошлинам. Срок — до 1 августа. В преддверии выходных появились новости, что рассматривается минимум ставки пошлин 10−15%. Если это будет закреплено в договоренностях, особенно по нижнему пределу, — вероятно, евро вернется на траекторию роста. Ну, а соответственно, если пошлины Трампа останутся на уровне 30%, то евро продолжит корректироваться по отношению к доллару.

Ожидаю, что курс доллара в наличных остается около 42 грн, евро — 48,5−49 грн. Среднесрочно понижающее давление для гривны сохраняется.