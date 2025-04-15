В Украину начали завозить меньше долларов: почему это произошло и будет ли дефицит «зеленых»

Существенное укрепление национальной валюты происходит на фоне снижения интереса украинцев к доллару. Оно так ощутимо, что даже существенно повлияло на показатели ввоза валюты в Украину. Как изменение интересов украинцев объясняют банкиры и есть ли риск возникновения дефицита «американского кеша», узнал «Минфин».

За первые две недели апреля общий объем валютных интервенций Нацбанка, то есть продажи долларов и евро на межбанке, составил $928 млн. Для сравнения: в январе в течение двух недель регулятор сжег на валютном рынке более $1 млрд резервов.

Падение спроса на валюту фиксируется уже два месяца. К примеру, как отмечает финансовый эксперт Андрей Шевчишин, среднедневной чистый спрос на валюту на межбанке в марте снизился на 20% — до $68 млн. При этом предложение валюты на межбанке тогда выросло на 9%.

Меньший интерес проявляют украинцы и к наличной валюте. По итогам прошлого месяца, среднедневный чистый спрос на нее снизился примерно на четверть, и сейчас составляет около $31 млн.

В этих условиях НБУ мог снизить интервенции, по итогам марта, до 12-месячного минимума — $2,62 млрд. Если же апрельская тенденция сохранится, то годовой минимум вполне может быть обновлен.

Ситуация на валютном рынке оказывает непосредственное влияние на курс валют. Если цена продажи доллара банками в середине января достигла 43 грн/$, то сейчас снизилась до 41,75, то есть примерно на 3%.

Снижение спроса на валюту можно отследить также по показателям ввоза иностранных банкнот в Украину. Так, в феврале банки ввезли ее на $1,08 млрд, а это почти на 40% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, по объему ввезенного кеша был зафиксирован 11-месячный минимум.

Стоит ли бояться дефицита доллара

В ходе полномасштабной войны украинцы уже несколько раз сталкивались с дефицитом наличной валюты. Самым ощутимым он был в 2022 году, когда исчезли отлаженные логистические связи. Тогда на фоне всеобщего ослабления гривны это еще больше разгоняло ценники на доллар и евро в обменниках.

Отдельные банки столкнулись с нехваткой долларовых купюр в январе этого года, когда стремительно вверх пошел курс доллара и вместе с тем спрос граждан. Как рассказывал начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский, тогда некоторые банки не продавали валюту, поскольку ее просто не было у них в наличии.

Существенное снижение ввоза кеша может повлечь за собой страх, что ситуация повторится, если спрос будет восстанавливаться, а запасы окажутся недостаточными. Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько убедила «Минфин», что наличной валюты в Украине сейчас предостаточно.

«В целом рынок насыщен иностранной банкнотой, я бы даже сказала — перенасыщен. Это доказывает статистика регулятора по поставкам военных лет, где мы видели постоянный рост: за 2022 год украинские банки завезли иностранные наличные деньги на общую сумму $5,9 млрд, в 2023 году — уже на $9,5 млрд и, по итогу 2024-го, вышли на пик — $15,9 млрд», — рассказала она.

Для сравнения: за 2020 год в Украину было завезено $5,4 млрд иностранного кеша, а в 2021 году — $4,3 млрд. То есть в прошлом году наличных денег прибыло в Украину примерно в три раза больше, чем в годы до полномасштабного вторжения.

По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, в ближайшие месяцы объемы ввоза наличных могут еще снизиться, но несущественно.

«Доступность покупки безналичной валюты, особенно за пределами отечественной банковской системы и существующих в ней валютных ограничений, может перенаправить часть спроса из наличных денег в безнал. Однако в среднесрочной перспективе значительный импорт наличных денег сохранится, особенно если вопрос сохранения курсовой стабильности будет оставаться актуальным с приближением 2026 года», — говорит он.

Михаил Демкив обращает внимание на изменение тенденции выбора украинцами валюты. Традиционно, в Украине доллар составлял примерно 90% ввозимой валюты, однако в последнее время ощутимо вырос интерес к евро, поэтому на доллар приходится уже около 75% «импорта» кеша. Такая тенденция совпадает с ростом курса евро по отношению к доллару из-за экономической политики Дональда Трампа — за год европейская валюта подорожала почти на 7%.

Почему украинцы меньше покупают валюты

По словам Александра Куцовского, снижение спроса на валюту может носить сезонный характер. По крайней мере именно так происходило в прошлом году. В частности, по его словам, в январе 2024 года объем завозимой в Украину валюты составил $1,864 млрд, уже в феврале этот показатель снизился до $1,137 млрд, а в марте — до $855 млн в эквиваленте. То есть за три месяца падение составило более миллиарда долларов.

«Последние два года наблюдается значительное повышение спроса в первый месяц года с постепенной нормализацией в последующие два месяца. На данный момент снижение спроса частично обусловлено улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и стабилизации курса гривны. Февральские ожидания подписания „мирного соглашения“ также сформировали позитивный настрой по укреплению гривны, что значительно снизило спрос на наличную валюту среди населения», — отмечает Куцовский.

Директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский отмечает, что тенденция снижения спроса на валюту усилилась вместе с ослаблением американской валюты из-за экономической политики США с последующей турбулентностью на мировых рынках.

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Среди других факторов, приводящих к падению интереса населения к валюте, начальник департамента обеспечения наличными денежными средствами Укрсиббанка Елена Михайленко называет уменьшение гривневой ликвидности у населения, а также переориентацию сбережений граждан в безнал, в том числе электронные инструменты и криптовалюты.

Бизнес сдает валюту

Вместе со снижением давления на гривну со стороны населения, те же тенденции можно зафиксировать и среди юридических лиц. Как объясняет Андрей Шевчишин, такая ситуация возникла из-за сочетания нескольких факторов. Во-первых, это нехватка оборотных средств у предприятий, заставляющая их продавать свои валютные сбережения. Также эксперт не исключает спекулятивный характер продажи валюты — в ожидании обсуждаемого перемирия некоторые предприниматели могли перейти в гривну для расширения инвестиций и покупки других бизнесов.

Анна Золотько добавляет, что бизнес готовится к уплате налогов и уже начал переводить средства в бюджет. «Для этого нужна гривна, поэтому мы видим увеличение валютных продаж со стороны бизнеса разного размера — как юрлицами, так и ФОПами», — рассказала она «Минфину».

Директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка Эмал Бахтари считает, что рост предложения валюты со стороны юридических лиц связан прежде всего с увеличением активности аграриев — им гривна требовалась для проведения посевной. В то же время представитель банка не отмечает снижения спроса на валюту среди юридических лиц. По его словам, по итогам марта он даже вырос на 20%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Забывать о долларе еще рано

Несмотря на снижение спроса на валюту, следует учитывать, что баланс торговли ею на межбанке все равно дефицитный. То есть спрос существенно превышает предложение и покрывается за счет интервенций Нацбанка. В последние месяцы их объем снизился, но все равно остается ключевым фактором валютной стабильности.

Сейчас, благодаря международной помощи и меньшим затратам на поддержание курса, валютные резервы Нацбанка растут, но если тенденция будет меняться, то и регулятору придется снижать поддержку гривны. Это создает потенциальную угрозу курсовой стабильности в ближайшие годы.

Кроме того, не стоит переоценивать падение интереса наших соотечественников к гривне. В некоторых банках его вообще не почувствовали. Как рассказали «Минфину» в Ощадбанке, среди клиентов учреждения сохраняется постоянный спрос на покупку валюты.

«Заинтересованность этими операциями вызвана тем, что иностранная валюта продолжает играть роль одного из инструментов сохранения сбережений. К тому же клиенты продолжают планировать поездки за границу, оплачивать обучение за границей. Это также стимулирует такие операции», — говорят в учреждении.

В то же время многие наши соотечественники совершили уже традиционную ошибку — начали скупать доллар в моменты его самого высокого роста и остыли к нему, как только тот подешевел.

«Наши люди привыкли бежать в обменники, когда нацвалюта падает, а доллар дорожает, хотя это противоречит базовым экономическим принципам. Любой актив лучше покупать по минимальной цене, то есть на удешевлении», — отмечает Анна Золотько.

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Понятно, что даже самые лучшие профессионалы не знают, как долго будет продолжаться рост или падение курса, и когда тенденция изменится. Поэтому обычно эксперты советуют не пытаться обыграть рынок, угадывая курс. Если вы делаете долговременную ставку на иностранную валюту, то лучше покупать ее ежемесячно, не обращая внимания на текущие колебания цены.