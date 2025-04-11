Инвесторы «бегут» в золото: как они покупают желтый металл

Цены на золото продолжают расти. В пятницу цена уже превысила $3 200 за унцию. Fortune рассказал , почему желтый металл продолжает оставаться отличной инвестицией во время рыночной волатильности. «Минфин» выбрал главное.

Многие инвесторы рассчитывают на то, что во времена экономических потрясений золото сохранит свою стоимость. Таково мнение «золотых жуков» — инвесторов, которые очень оптимистично настроены по отношению к золоту, как защитному активу, и верят в то, что цена на него будет расти почти бесконечно.

В течение последней недели, пока акции рушатся, а мировые рынки теряют веру в казначейские облигации США, «золотых жуков», скорее всего, стало больше. Но является ли популярное представление о золоте, как о самом надежном убежище, правдой, и выдерживает ли его стоимость нынешние финансовые потрясения? Короткий ответ: да и да.

Действительно, взгляд на последние цены показывает, что золото держится лучше, чем когда-либо, в то время как Дональд Трамп бьет по мировой экономике, то вводя, то откладывая заоблачные пошлины. Оно впервые пересекло отметку в $3000 за унцию 15 марта и с тех пор поднялось еще выше.

Однако любой, кто рассматривает возможность покупки, должен понимать, как именно ведет себя золото во время кризиса, как его можно купить, и почему, как и в случае с любыми инвестициями, у него есть определенные недостатки.

Золото резко выросло на фоне тарифного хаоса

Когда в начале этого месяца индекс S&P 500 упал на 10,5%, уничтожив около $6,6 трлн рыночной стоимости, цена на золото тоже упала. Это может оказаться сюрпризом, и для некоторых поставит под сомнение репутацию золота, как безопасного убежища. Но первоначальные впечатления обманчивы: падение не отражало потерю инвесторами веры в золото. Это был, скорее, временный всплеск: трейдеры лихорадочно продавали все виды активов, чтобы покрыть маржинальные требования по другим позициям.

«Короткий ответ — нет, статус золота, как безопасного убежища, не ослаб», — говорит Лина Томас, аналитик по сырьевым товарам в Goldman Sachs.

«Мы, вероятно, увидим рост цен на золото после завершения распродажи, вызванной маржинальными требованиями, за которым последует резкий рост спроса».

(Инвесторы были вынуждены продавать золото, чтобы покрыть обязательства перед брокером при торговле с заемными средствами. Когда рынки резко падают, брокеры требуют дополнительное обеспечение, и инвесторы могут распродавать даже «безопасные» активы, такие как золото, чтобы быстро получить наличные. После того, как такая вынужденная распродажа заканчивается, спрос на золото может снова вырасти — прим. «Минфин»).

На графике ниже эта закономерность прослеживается на примере динамики индекса S&P 500 и золота во время тарифного кризиса.

Томас добавила, что это типичная картина, отметив, что во время прошлых экстремальных рыночных событий, таких как паника из-за COVID в марте 2020 года, золото упало на 5%, прежде чем быстро восстановиться.

Питер Грант, вице-президент дилера драгоценных металлов Zaner Metals LLC, выразил схожее мнение, отметив, что эта картина падения и последующего роста золота также возникает во время более незначительных сбоев на фондовом рынке, например, в ответ на плохой отчет об уровне занятости.

Репутация золота, как безопасного убежища во время кризиса, существует уже давно. Она отчасти обусловлена ​​универсальной привлекательностью металла — он популярен в США, Индии, Китае и еще во многих других странах, — а также его ограниченным предложением.

Как отметил JP Morgan в недавнем отчете: «За всю историю человечества было добыто около 200 000 тонн золота, что достаточно, чтобы покрыть футбольное поле на глубину всего одного метра. Большая его часть остается с нами и сегодня».

В последние годы привлекательность золота заметно выросла. Если путь от $1 000 до $2 000 за унцию занял 12 лет (до 2020 года), то преодоление отметки в $3 000 заняло всего пять лет. В своём отчёте JP Morgan уже третий год подряд называет золото одной из самых перспективных инвестиций и задаётся вопросом: «Достигнет ли цена $4 000?»

Хотя последний скачок цен на золото вызван рыночной нестабильностью, на рост также влияют геополитические факторы. Центробанки по всему миру массово скупают золото, стремясь сократить долю долларов США в своих резервах. На фоне торговых войн, начатых президентом Трампом, и растущих сомнений инвесторов в надёжности американских казначейских облигаций, золото остаётся привлекательным защитным активом, и спрос на него, скорее всего, продолжит расти в обозримом будущем.

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Покупка золота и недостатки его хранения

Золото ценится за редкость, красоту и надёжность, особенно в кризисные времена. Но оно не приносит дохода, как акции или облигации, — вы не получите дивиденды, и даже наоборот: за хранение золота придется доплатить.

Для настоящих «золотых жуков» это отсутствие доходности не является большой проблемой, поскольку они ценят металл за его безопасность, и считают, что цена будет только расти в долгосрочной перспективе.

Остальным инвесторам стоит подумать дважды, прежде чем вкладывать большую сумму в такой актив. Однако купить немного золота — разумная идея для диверсификации портфеля.

Покупка золота — вопрос личных предпочтений: либо вы выбираете низкие комиссии и удобство, либо ощущение безопасности от владения настоящим металлом.

Если важны низкие затраты — лучше купить золото через биржевые фонды (ETF), такие как SPDR Gold Shares (GLD) или iShares Gold Trust (IAU). Комиссии там относительно низкие: около 0,25−0,4% в год.

Если хотите держать золото в руках, будьте готовы к дополнительным расходам: чеканка, доставка, хранение.

Премия, которую вы заплатите сверх рыночной цены, будет зависеть от того, что вы покупаете. Например, монета «Американский золотой орел» обойдется вам дороже, чем простой слиток. А также — от количества, которое вы заказываете. Маржа продавца может составлять 2−5%. У Costco наценка около 2%.

Даже простое хранение золота влечет за собой определенные расходы: вам придется заплатить комиссию за безопасную доставку золота к вам домой или в другое безопасное место, а также вам, скорее всего, придется заплатить за сейф или банковскую ячейку, чтобы защитить его от кражи.

По затратам ETF более выгодное. Но если вы боитесь экономического краха или просто любите держать золото в руках — физический металл может быть лучшим выбором. «Физическое золото — единственная форма золота, которая не является ничьим обязательством», — говорит Грант.