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13 июня 2025, 17:43 Читати українською

Почему во время новой войны инвесторы не воспринимают доллар как убежище

Традиционная роль доллара, как безопасного актива для капитала в кризисные времена, может исчезнуть, если Израиль продолжит наносить удары по Ирану, а конфликт выйдет на более опасный уровень, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Традиционная роль доллара, как безопасного актива для капитала в кризисные времена, может исчезнуть, если Израиль продолжит наносить удары по Ирану, а конфликт выйдет на более опасный уровень, пишет Bloomberg.

Когда появились новости о том, что Израиль нанес авиаудары по иранским целям, доллар изначально снизился — крайне нетипичная реакция на такие обстоятельства. Однако затем ему удалось восстановить позиции против большинства основных валют. Эксперты полагают, что статус США, как крупнейшего в мире производителя нефти, спас доллар. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 10%.

Между тем индекс доллара Bloomberg достиг трехлетнего минимума недавно на фоне опасений по поводу более высоких тарифов и ухудшающихся перспектив американской экономики. Популярная сделка «продавай Америку», которая повлияла на ряд американских активов — от акций до казначейских облигаций, усилила давление на доллар, поставив под сомнение его статус безопасной гавани.

Три столпа безопасной гавани под угрозой

«Ярлык „безопасной гавани“ для активов, вроде доллара и иены, держится на трех столпах: экономической стабильности, ликвидности и доверия», — поясняет аналитик Vantage Markets Хебе Чен. «Слабость доллара в этом году обнажила трещины во всех трех».

Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg, упал примерно на 8% в этом году, поскольку инвесторы опасались, что политика бывшего президента Дональда Трампа по перестройке мировой торговли может навредить американской экономике. Ожидается, что предложенное налоговое законодательство за десять лет увеличит федеральный дефицит на триллионы долларов. Кроме того, роль Америки в безопасности и политических альянсах также ставится под сомнение.

«Первое, над чем стоит подумать: размывается ли статус доллара, как актива-убежища, торговой политикой администрации США, бюджетным расточительством и вызовом верховенству закона», — сказал стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

Между тем удары Израиля показывают, что США, вероятно, отказываются от ведущей роли в геополитических вопросах, давая возможность другим преследовать собственную повестку. США «не участвовали» в ударах Израиля, сообщил сенатор Марко Рубио, предупредив Иран против нацеливания на интересы или персонал страны, в качестве возмездия.

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Реакция рынков

Индекс доллара вырос на 0,4% на азиатских торгах недавно, иена демонстрировала волатильность, а швейцарский франк вырос на 0,1%. Золото, которое достигло рекорда в апреле, выросло на 1,7%. Казначейские облигации также немного подорожали.

До атаки банки Уолл-стрит делали ставку на дальнейшую девальвацию доллара из-за снижения процентных ставок и замедления экономического роста. Пол Тюдор Джонс, основатель макро-хедж-фонда Tudor Investment Corp., отметил, что американская валюта через год, вероятно, будет стоить на 10% меньше. Он ожидает «драматического» снижения краткосрочных ставок в следующем году.

Атака Израиля означает серьезную эскалацию в противостоянии, связанном с атомной программой Тегерана. Иранские и американские переговорщики должны были провести шестой раунд переговоров в Омане недавно, но Дональд Трамп сказал на этой неделе, что менее уверен в шансах на сделку.

«Клиенты все чаще спрашивают и обсуждают роль доллара, как актива-убежища в портфелях», — сказал Шоки Омори, главный стратег Mizuho Securities Co. в Токио. «В зависимости от того, как администрация США сообщит о своей позиции по поводу атак — например, сигнализируя о будущем участии, есть риски, что казначейские облигации и доллар могут столкнуться с дальнейшими распродажами».

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