Нуриэль Рубини: Ослабление доллара плохая идея. Кто обуздает Трампа

Нуриэль Рубини, старший советник Hudson Bay Capital Management LP и бывший старший экономист по международным делам в Совете экономических консультантов Белого дома во время администрации Клинтона, размышляет о том, к чему ведут политические решения Трампа. «Минфин» выбрал главное.

С тех пор, как в прошлом году президентом США был избран Дональд Трамп, я доказываю, что как минимум часть его решений со временем приведет к повышению темпов экономического роста и снижению инфляции. Сюда можно отнести его поддержку инноваций в технологической отрасли, дерегулирование, снижение ставок налогов на рабочую силу и корпорации, увеличение производства энергоносителей, сокращение бесполезных госрасходов.

Но другие решения Трампа ведут к стагфляции. Протекционизм и пошлины замедлят рост экономики и повысят цены, равно как и борьба его администрации с иммиграцией, сокращение финансирования научных исследований, нападки на вузы, сохранение необоснованного дефицита бюджета, угрозы независимости ФРС, беспорядочные попытки девальвировать доллар, атаки на верховенство закона, коррупционное поведение. Бренд США сильно пострадал, и за это придется расплачиваться.

Пауэлл делает Трампу одолжение

И все же я продолжаю доказывать, что рыночная дисциплина (в том числе усилия бдительных активистов рынка облигаций) и Федеральный резерв, сохраняющий пока что независимость, обуздают эту стагфляционную политику, обеспечив не только перевес умеренным экономическим советникам Трампа, но и деэскалацию торговых противоречий путем переговоров.

Ведь именно это и происходит. Конгрессмены-республиканцы ведут сейчас переговоры о бюджетном законопроекте, который еще сильнее увеличит дефицит и долговые коэффициенты, поэтому давление со стороны рынка (в виде повышения доходности долгосрочных облигаций) будет нарастать. Трамп может либо сменить курс, либо его ждет скачок доходности облигаций, что вызовет политически опасную рецессию.

Стоит напомнить, что прежние нападки Трампа на независимость ФРС уже били по нему бумерангом. Когда котировки акций США обвалились, а доходность облигаций подскочила, Трамп перестал угрожать увольнением главе ФРС Джерому Пауэллу. Хотя в 2026 году он сможет заменить Пауэлла, Федеральный резерв сохранит независимость, потому что его глава является лишь primus inter pares («первым среди равных»), а не абсолютным монархом. Общая позиция Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) будет отражать мнение его членов.

Пока что Пауэлл делает Трампу одолжение, не снижая процентные ставки. ФРС убедительно закрепляет инфляционные ожидания в условиях повышающего давления на цены из-за пошлин. Воздерживаясь от снижения ставок сейчас, ФРС сохраняет возможность снизить их, когда экономика ослабнет — ближе к концу года.

У Трампа нет причин критиковать Пауэлла, если только он не хочет превратить его в козла отпущения за потенциальную рецессию, которую он сам же и спровоцировал (точно так же он будет взваливать вину за инфляцию на упрямство главы КНР Си Цзиньпина).

США нужен постоянный приток иммигрантов

Вводимые администрацией ограничения иммиграции (а значит, и предложения рабочей силы) тоже ударят по ней самой. В 2023—2024 годах наблюдался уверенный рост экономики и снижение инфляции благодаря значительному увеличению предложения рабочей силы за счёт иммигрантов (часть из них — без документов).

Если на рынке труда с дефицитом работников принимать меры, которые сокращают предложение рабочей силы, это приведет к росту зарплат и инфляции, что навредит экономике и политическим позициям Трампа (так инфляция времен пандемии политически навредила Джо Байдену).

США нужен постоянный приток иммигрантов (желательно с документами). Трамп уже выбрал сторону Илона Маска в вопросе о визах H-1B для квалифицированных работников (Кремниевая долина сильно зависит от этой визовой программы). Бросив вызов своей нативистской базе избирателей MAGA («Сделать Америку снова великой»), он доказал, что не является полным невеждой и понимает необходимость привлечения талантливых кадров из-за рубежа.

Несмотря на масштабный ущерб, который Трамп наносит бренду США, Америка остается главным пунктом назначения для лучших 10% ученых и предпринимателей со всего мира, потому что в США им предлагают оплату труда выше в три-пять раз.

Впрочем, сокращение финансирования научных исследований и допущение утечки мозгов не позволит сохранить господствующее положение США в сфере искусственного интеллекта и в других отраслях будущего.

В этом случае опять же реакция отрасли и рыночная дисциплина поддержат менее горячечных советников Трампа. Кроме того, увеличение числа судебных исков, оспаривающих депортации, которые проводит администрация, со временем может подтолкнуть ее к более разумной иммиграционной политике. В ином случае, по ней с удвоенной силой ударят инструменты рыночной дисциплины.

Почему нельзя играть на ослабление доллара

Точно так же по администрации Трампа ударят ее попытки повысить конкурентоспособность США и уменьшить торговый дефицит путем ослабления доллара. Объявленные 2 апреля пошлины «Дня освобождения», угрозы уволить Пауэлла и ожидание роста бюджетного дефицита привели к тому, что доллар начал падать, и тут же последовала резкая коррекция на фондовом рынке и скачок доходности облигаций, а также кредитных спредов.

Трампу пришлось отступить в вопросе пошлин и Пауэлла, и рыночная дисциплина заставит его скорректировать бюджет — мы уже видели подобное в ряде развитых и развивающихся стран в последние годы.

Идея заключить «Соглашение Мар-а-Лаго» с целью провести упорядоченное ослабление доллара является полностью надуманной и граничит с бредом. Ключевые торговые партнеры, в том числе Китай, никогда не присоединятся к этому соглашению, а друзья и союзники Америки будут его блокировать.

Чем активней рынки будут ожидать внезапной девальвации доллара, тем выше будет доходность облигаций. Предложение конвертировать краткосрочные облигации, купленные нерезидентами, в долгосрочные бумаги не сработает даже в теории, не говоря уже о практике.

Ослабление доллара с помощью контроля за притоком капиталов (то есть введение налога на владение облигациями США за рубежом) почти неизбежно толкнет вверх долгосрочные ставки и ослабит экономику. Бдительные рыночные активисты просто не позволят долго проводить столь неустойчивую политику.

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Наконец, хотя нападки администрации на верховенство закона оказались довольно агрессивными, демократические институты (начиная с независимых судов и судей) и гражданское общество в США по-прежнему крепки и должны суметь ограничить наиболее экстремальные решения. Опять же, не следует недооценивать силу рыночной дисциплины. В других странах, например, в Турции, где авторитарная власть попирает принципы верховенства закона, реакция рынков — и, в частности, рынка облигаций — оказалась неумолимой.

Что в итоге? Либо Трамп откажется от своих стагфляционных решений и сосредоточится на мерах, стимулирующих рост экономики, либо финансовый стресс и рецессия приведут к поражению Республиканской партии на промежуточных выборах в 2026 году.

Можно надеяться, что Трамп прислушается к мнению рынка и перестанет действовать, в соответствии со своими худшими инстинктами. Он должен понять, что отечественные технологические инновации существенно увеличат потенциал экономического роста Америки. Трампу надо просто перестать самому себе мешать.