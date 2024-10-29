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29 октября 2024, 12:38 Читати українською

Почему хотят закрыть mBridge, платформу для отправки денег по всему миру

План путина обойти финансовые санкции пока не удается воплотить в жизнь. Что предпринимают Китай и россия, чтобы наладить прямые платежи между странами БРИКС, и какие перспективы у таких попыток рассказал Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

План путина обойти финансовые санкции пока не удается воплотить в жизнь.

Банк международных расчетов (BIS) обсуждает вопрос о закрытии пилотной платформы трансграничных платежей после того, как путин определил лежащую в ее основе технологию как инструмент обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара в мировой финансовой системе.

Проект, который позволяет отправлять деньги по всему миру без участия американских банков, обсуждался на прошлой неделе на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Закрытие проекта было одной из рассматриваемых мер, сообщили источники Bloomberg.

Агустин Карстенс, генеральный менеджер BIS, чей срок полномочий заканчивается в июне, на встрече Группы 30 в Вашингтоне заявил: «Мы не можем напрямую поддерживать проекты для стран БРИКС, поскольку не можем взаимодействовать с государствами, находящимися под санкциями — хочу это ясно подчеркнуть».

США все чаще используют роль доллара как ключевого канала финансовых транзакций по всему миру для реализации международных санкций, в частности после вторжения рф в Украину. Это стимулирует такие страны как рф и Китай искать альтернативы, которые были бы защищены от вмешательства США, даже несмотря на то, что доллар остается основной валютой международной торговли, и в обозримом будущем изменений не ожидается.

Китай и рф это, однако, не останавливает. Проект mBridge позволяет отправлять деньги по всему миру, обходя систему корреспондентских банков, которая тесно связана с долларом и, следовательно, потенциально является целью санкций США. Вместо этого mBridge устанавливает прямые цифровые связи между центральными банками стран-участниц.

Изначально платформа была разработана центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и ОАЭ в рамках проекта Центра инноваций BIS. Недавно она достигла стадии MVP («минимально жизнеспособного продукта»), готового к реальному применению. В этом году BIS пригласил частные банки и другие финансовые учреждения поучаствовать в проекте для проведения реальных транзакций.

Китай является поставщиком ключевых технологий для платформы, и это усиливает беспокойство западных политиков. По словам одного высокопоставленного политика, позволить Китаю взять верх в разработке такого деликатного проекта было ошибкой. Другие политики тоже подтвердили важность тщательного выбора стран, которым разрешено участвовать в изменении глобальной финансовой системы.

Читайте также: Саммит БРИКС и выборы в США: что будет с долларом в Украине и мире

Мост БРИКС

На саммите БРИКС на прошлой неделе в Казани, путин предложил создать для группы BRICS Bridge, который будет основан на технологии, сопоставимой с mBridge. Он утверждал, что это позволило бы их экономикам стать независимыми от финансовой системы, контролируемой США.

Это подталкивает чиновников к быстрому пересмотру проекта mBridge. Тем не менее, пока неясно, может ли просто закрытие проекта mBridge со стороны BIS фактически помешать участвующим центральным банкам использовать технологию. Некоторые страны могут решить продолжить работу даже без института, базирующегося в Базеле.

В то же время, хотя создание архитектуры BRICS Bridge может быть технически осуществимо, план путина может столкнуться с сопротивлением со стороны других членов группы, не находящихся под санкциями США.

Хотя многие участники выступают за более широкое использование национальных валют в двусторонней торговле, такие страны, как Индия, Южная Африка и ОАЭ, не хотят подрывать сегодняшнюю финансовую систему, основанную на долларе. В коммюнике саммита БРИКС на прошлой неделе группа выразила обеспокоенность негативным влиянием «незаконных» санкций на мировую экономику и призвала к реформе МВФ и Всемирного банка, но воздержалась от упоминания BRICS Bridge.

«На данном этапе трудно представить себе широкомасштабное развитие и принятие финансовых инструментов БРИКС в глобальном масштабе. В долгосрочной перспективе, нет сомнений, что механизмы, подобные BRICS Bridge, могут быть полезны Китаю, россии или другим странам для сокрытия конфиденциальных транзакций от западных властей», — считает Агата Демаре, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

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