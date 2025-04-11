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11 апреля 2025, 8:43 Читати українською

Пошлины США на товары из Китая фактически составляют 145% — Белый дом

Ставка пошлины США на импорт из Китая сейчас практически составляет 145%. Это подтвердил представитель Белого дома телеканала CNBC.

Ставка пошлины США на импорт из Китая сейчас практически составляет 145%.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Последний указ президента США Дональда Трампа повысил пошлины на китайские товары с 84 до 125%. Однако к этому добавляется еще 20% тариф на фентанил (синтетический опиоидный анальгетик), введенный ранее.

Таким образом, тариф на импорт китайских товаров в США в целом был повышен до 145%.

Из-за попадания нелегального фентанила из-за границы (в том числе из Китая) США усилили торговые ограничения, в частности, ввели отдельные пошлины.

Читайте также: «Тарифная война» может обрушить торговлю между США и Китаем на 80%.

Напомним

На днях Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

Для стран, не ответивших на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Прекращение коснулось большинства торговых партнеров США в Азии.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию по повышению пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от пошлин в ответ на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не намерены идти на уступки.

После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Три літри
Три літри
11 апреля 2025, 9:03
#
Здаєтся перша виконана обіцянка Трумпа
+
+15
Я_ __
Я_ __
11 апреля 2025, 9:34
#
«Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім»

Мало, давайте 1000%
+
0
Три літри
Три літри
11 апреля 2025, 9:37
#
В натурі, не па пацанскі! Трамп виглядає як  *** .
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 апреля 2025, 11:16
#
Влада любої країни робить усе, щоб її громадяни ставали біднішими.
Такі реалії сьогодення. Ткніть пальцем на карту в любу країну і не промахнетись.
І це буде продовжуватися до тих пір, доки люди не усвідомлять на кого працює влада і, відповідно, проти кого.
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