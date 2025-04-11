Пошлины США на товары из Китая фактически составляют 145% — Белый дом

Ставка пошлины США на импорт из Китая сейчас практически составляет 145%. Это подтвердил представитель Белого дома телеканала CNBC.

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Последний указ президента США Дональда Трампа повысил пошлины на китайские товары с 84 до 125%. Однако к этому добавляется еще 20% тариф на фентанил (синтетический опиоидный анальгетик), введенный ранее.

Таким образом, тариф на импорт китайских товаров в США в целом был повышен до 145%.

Из-за попадания нелегального фентанила из-за границы (в том числе из Китая) США усилили торговые ограничения, в частности, ввели отдельные пошлины.

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Напомним

На днях Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

Для стран, не ответивших на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Прекращение коснулось большинства торговых партнеров США в Азии.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию по повышению пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от пошлин в ответ на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не намерены идти на уступки.

После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля.