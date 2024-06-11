Вопрос на 3 млрд: Кого действительно поддержит «Украинский кэшбек»

Кабинет министров анонсировал запуск программы «Украинский кэшбек» до конца лета. Она стремится стимулировать потребление товаров отечественного производства. Но оправдает ли инициатива ожидания правительства и кто на самом деле получит финансовую поддержку, рассуждает вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Как будет работать программа

Согласно концепции, покупатели украинских товаров смогут получить возврат части потраченных средств на специальную карточку, которой можно будет рассчитываться за другие товары украинских производителей, покупать военные облигации или платить коммуналку. Эта инициатива представляется как способ поддержки национального производителя и увеличения доли отечественных товаров на внутреннем рынке.

На первый взгляд идея выглядит привлекательной и своевременной, особенно в условиях необходимости восстановления экономики. Украинский бизнес, понесший огромные потери и разрушения в результате агрессивной войны РФ, нуждается в государственной поддержке и стимулах для восстановления и развития. Увеличение спроса на отечественные товары может стать драйвером экономического роста, созданием новых рабочих мест и увеличением налоговых поступлений в бюджет.

Однако, несмотря на благие намерения, у программы «Украинский кэшбек» есть ряд существенных недостатков и рисков, которые ставят под сомнение ее экономическую целесообразность и эффективность.

Как «Украинский кэшбек» будет поддерживать иностранных производителей

Одна из ключевых проблем программы слишком мягкие критерии определения «украинского товара». Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с «482». Фактически достаточно только фасовки товара в Украине, чтобы он считался отечественным, независимо от фактической добавленной стоимости. Это создает риски манипуляций с маркировкой иностранных товаров как украинских и усложняет администрирование и мониторинг соблюдения критериев.

Такой подход не учитывает реальный вклад производителя в украинскую экономику и может привести к ситуации, когда государственные средства будут тратиться на стимулирование продаж товаров с минимальной локализацией в Украине. Программа должна была бы фокусироваться на поддержке производителей, которые создают значительную добавленную стоимость внутри страны.

Еще одним недостатком является слишком широкий охват программы. В перечень товаров, подпадающих под действие кэшбека, входят категории, и без того имеющие высокую долю рынка и не требующие дополнительного стимулирования. В частности, речь идет о пищевых продуктах, составляющих большую часть потребительской корзины украинцев. В то же время, без внимания могут остаться производители инвестиционных товаров с высокой добавленной стоимостью, которые действительно нуждаются в государственной поддержке.

Дизайн и механизм администрирования программы также вызывают вопросы. Привлечение фактически пяти сторон (продавца, производителя, банка, государственной платформы «Дія» и покупателя) предполагает сложное взаимодействие, бюрократические процедуры и высокие расходы на администрирование.

«Украинский кэшбек» или… «итальянский»

Международный опыт реализации таких программ поддержки внутреннего спроса также не дает однозначных аргументов в пользу их эффективности. Учитывая информацию с сайта Минэкономики и схожие параметры, примером была взята итальянская программа «Cashback bonus».

Эта программа была запущена в 2020 году для стимулирования безналичных расчетов и поддержки итальянского бизнеса во время пандемии COVID-19. Программа предусматривала возврат 10% стоимости покупок в виде кэшбека, однако была досрочно свернута правительством из-за чрезмерных бюджетных расходов и сомнительной эффективности. Эксперты указывали на то, что программа не привела к существенному увеличению потребления, а лишь субсидировала покупки, которые граждане совершили бы в любом случае. Несмотря на некоторые отличия, украинский кейс имеет схожие риски с точки зрения нецелевого использования бюджетных средств и недостаточного стимулирующего эффекта для экономики.

Интересно, что итальянская инициатива была частью программы Italian Cashless 2019 г. Учитывая сходство подходов и активное продвижение «Украинского кэшбека» заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ростиславом Шурмой, известного своей приверженностью идее ограничения наличных транзакций, можно допустить, что цель украинской программы не только поддержка отечественного производителя, но и стимулирование безналичной экономики.

Малый бизнес без внимания

Кроме того, условия участия в программе фактически дискриминируют мелких производителей и небольшие магазины. Требование к продавцам работать по общей системе налогообложения и осуществлять фискализацию операций оставляет вне программы малый бизнес, часто работающий по упрощенной системе.

Это может привести к усилению и так значительной рыночной роли крупных торговых сетей. Малые производители и торговые точки, которые не будут иметь возможность участвовать в программе, окажутся в неравных конкурентных условиях и могут потерять часть покупателей.

Но самый главный вопрос — экономическая эффективность инициативы. Государственные расходы на выплату кэшбека, которые могут достичь 2−3 млрд грн в год, выглядят непропорциональными по отношению к ожидаемым выгодам в виде увеличения налоговых поступлений. По расчетам экспертов, для возврата израсходованных на кэшбек средств в бюджет в форме налогов производителям необходимо будет увеличить объемы производства, по меньшей мере, вдвое. В условиях кризиса и ограниченных ресурсов такие оптимистичные сценарии вызывают обоснованные сомнения.

Возникают вопросы и относительно способности программы в ее текущем виде стимулировать рост производства и создание новых рабочих мест. Ведь основными бенефициарами кэшбэка станут не производители, а потребители и торговые сети.

При этом дополнительные средства, которые получат покупатели, не обязательно будут направлены на приобретение других украинских товаров, как это предполагает концепция программы. Скорее всего, львиная часть Кэшбека будет направлена на коммунальные платежи, особенно после повышения с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения. Отсутствие четкой привязки полученного кэшбека к покупке отечественной продукции снижает потенциальный мультипликативный эффект для экономики.

Чем заметить кэшбек

В условиях войны и бюджетного дефицита более целесообразным представляется направление средств на более насущные нужды — финансирование армии, восстановление инфраструктуры, поддержку уязвимых слоев населения и т. д.

Если целью правительства действительно является поддержка украинских производителей, существуют более действенные и менее затратные способы ее реализации. В первую очередь, речь идет об улучшении общего бизнес-климата в стране, дерегуляции и обеспечении равных правил игры для всех участников рынка.

Это также реформы и перезапуск неэффективных контролирующих органов, которые вместо сбора налогов и таможенных платежей придумывают новые коррупционные схемы для сбора дани с бизнеса.

Эти меры не требуют значительных бюджетных расходов, но способны существенно улучшить условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Также эффективны адресные кредитные и налоговые стимулы для производителей в приоритетных отраслях с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет о расширении доступа к дешевым кредитным ресурсам, упрощении налогового администрирования, освобождении от налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в модернизацию производства и т. д.

Отдельного внимания заслуживает поддержка экспорта украинской продукции на международные рынки. В условиях глобальной конкуренции и ограниченности внутреннего спроса именно экспортный потенциал может стать драйвером роста для многих отраслей отечественной экономики.

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Вместо внедрения сложных и затратных схем стимулирования внутреннего спроса государству следует сосредоточиться на создании благоприятной бизнес-среды, развитии инфраструктуры и адресной поддержке приоритетных отраслей. Такой подход позволит более эффективно использовать ограниченные бюджетные ресурсы и создаст условия для устойчивого роста украинской экономики в долгосрочной перспективе.