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7 января 2025, 11:30 Читати українською

Последний год стабильности: что на самом деле происходит с экономикой рф

О прочности собственной экономики регулярно рапортуют российские власти. Однако, как отмечает сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, на самом деле все не так радужно, и правдивую информацию о ситуации в рф можно найти даже в местных СМИ.

О прочности собственной экономики регулярно рапортуют российские власти.

Люблю читать не отчеты диктаторских режимов, а собирать новости из открытых источников и составлять из них пазлики. Так вот. У нашего врага все уже очень нехорошо, и 2025 год — последний год «крепости». Итак, что там происходит, тезисно, со ссылками.

Экономические проблемы

Высокая инфляция. По данным на конец 2024 года, инфляция в россии достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка.

Причины: ослабление рубля, рост госрасходов (война и субсидии), дефицит трудовых ресурсов, потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов, печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).

В итоге — рекордно высокая ключевая ставка: ЦБ россии был вынужден повысить ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост. В итоге кредиты взлетели до 25%, включая почти только что умершую ипотеку.

Дефицит бюджета. В 2024 году дефицит бюджета россии превысил запланированные значения более чем в два раза, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета.

Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года, с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей. Это связано с увеличением расходов на войну. А это уже около 20% от запланированных расходов бюджета.

Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере $176 млрд, что составляет 41% федерального бюджета.

Экономисты выражают обеспокоенность по поводу возможности россии финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.

Замедление экономического роста. Прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году, и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни путину, ни российской статистике, то, скорее всего, рост будет близок к «нулю»). А вот и свежий прогноз ожидается, что рост будет меньше 1%.

Энергетические проблемы

Снижение экспорта газа. Прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 млрд м3.

Падение доли на европейском рынке. Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. А с прекращением транзита через Украину доля российского газа на европейском рынке будет составлять до 5%.

Необходимость переориентации на азиатские рынки и еще большая зависимость «большой» россии от Китая. И при этом ей необходимо переориентировать свои поставки на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Технологические проблемы

Отставание в инновациях. Несмотря на некоторые достижения, россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям (включая технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое).

Низкие затраты на НИОКР. Расходы россии на исследования и разработки остаются на низком уровне, по сравнению с ведущими инновационными экономиками. В частности, россия тратит на науку около 1% ВВП и занимает 43-е место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%) и Южная Корея (5,2%).

Социальные и гуманитарные проблемы

Рост нищеты. Несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции.

Усиление социального неравенства. Растет разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность.

Проблемы в здравоохранении. Недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей (и действительно, зачем им медицинская помощь? — так путин готовятся сэкономить на пенсиях).

Проблемы системы управления

Коррупция. Несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, подрывающей эффективность государственного управления.

Чрезмерная централизация. Концентрация властей и ресурсов в федеральном центре снижает эффективность управления на региональном уровне.

Перекос структуры экономики

Зависимость от сырьевого экспорта. Экономика россии продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен (в 2024 году более 31% поступлений в бюджет — это нефтегазовый сектор).

Недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.

«Черные лебеди» для рф

1. Близкий к кремлю аналитический центр прогнозирует «тихий кризис» в экономике россии (со второй половины 2024 года).

Несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его настоящая динамика замедляется из-за роста инфляции. «Это уже является признаком будущего охлаждения», — пишут аналитики.

В россии растет вероятность банковского кризиса. Падение качества активов и формальное наступление кризиса — лишь вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

О грядущем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают ЦМАКП:

  • Низкий уровень капитала в банках. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала.
  • Запретные ставки. Банк россии усилил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, которые по факту блокируют доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставками резко увеличился.
  • Закредитованность бизнеса. В таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

2. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обвал инвестиций. Об этом говорится в записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «О рисках стагфляции в российской экономике».

3. Государственный РФПИ — российский фонд прямых инвестиций — готовится выкупать доли российских компаний, которые не могут справиться с увеличенной ставкой кредитования и расходами на обслуживание выросших долгов.

4. В 2024 году с нехваткой персонала в россии столкнулось более 86% организаций, по другим данным — 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн человек.

5. По сравнению с сентябрем 2023 года, спрос на ипотеку для готового жилья в регионах снизился на 57%.

6. Российский рынок недвижимости идет в стагнацию из-за высоких ставок.

Это лишь быстрый анализ происходящих в россии событий, и он показывает, что не все у них так хорошо, как показывают в официальных источниках.

Читайте также: ЕС начал подготовку 16-го пакета санкций против россии

Кстати, при подготовке этого дайджеста ряд новостей, которые выдавались в Google, фактически были удалены или изменены (зачищают), следовательно, пределы прочности там точно уже близко!

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
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Комментарии - 3

+
+15
zevs1
zevs1
7 января 2025, 12:10
#
Анатолий отлично объяснил что будет происходить В кацапстане, смотреть на соседа это конечно хорошо, а что у нас в Украине всё цветет и пахнет в экономике.
+
0
angelvet
angelvet
7 января 2025, 13:18
#
То який висновок? Росія, уже в котрий раз, розвалиться за 2−3 дні?
+
0
KValera
KValera
7 января 2025, 13:28
#
Ніт! 2−3 тижні!
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