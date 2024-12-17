ЕС приступил к подготовке 16-го пакета санкций против россии

Евросоюз приступил к подготовке очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в Палате депутатов итальянского парламента в преддверии предстоящего саммита Евросоюза.

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Что известно

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — заявила Мелони.

15-й пакет санкций

Ранее «Минфин» писал, что 16 декабря послы ЕС утвердили 15-й пакет санкций против россии. Очередной пакет направлен против так называемого «теневого флота». Под санкции попали 52 судна. Также в санкционный список внесены 54 человека и 30 организаций, в том числе в отношении 2 чиновников КНДР и китайских компаний.