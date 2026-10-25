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25 октября 2026, 14:18 Читати українською

Израиль готовится обходить санкции из-за криптовалюты: Нетаньяху уже заказал план

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить план использования блокчейна и альтернативных финансовых механизмов на случай введения международных санкций против страны. В частности, речь идет о возможных ограничениях для израильских банков, которые могут усложнить международные платежи. Об этом Нетаньяху заявил в интервью израильскому телеканалу Channel 10, сообщает The Block.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить план использования блокчейна и альтернативных финансовых механизмов на случай введения международных санкций против страны.
Израиль прибегнет к блокчейну, чтобы избежать санкций
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По словам премьера, Израиль должен быть готов к сценарию, при котором банковские санкции ограничат возможности страны проводить финансовые операции. Он подтвердил, что блокчейн рассматривается как один из возможных способов обойти такие ограничения, и сообщил, что уже попросил подготовить соответствующий план.

В то же время Нетаньяху не уточнил, кто будет разрабатывать его, какие цифровые валюты или блокчейн-сети могут использовать и когда решения могут ввести.

Нетаньяху предупредил о завершении военной помощи США

Премьер также заявил, что Израиль не должен рассчитывать на бессрочное продление американской военной помощи. По его словам, стране следует готовиться к большей самостоятельности в финансировании обороны и производстве оружия и боеприпасов.

Нетаньяху сообщил, что предусмотрел дополнительные 400 млрд шекелей — примерно $129 млрд — на оборонные нужды в течение следующих лет. Он также предостерег, что после завершения президентства Дональда Трампа позиция Вашингтона по отношению к Израилю может стать менее благосклонной.

Читайте также: Иран меняет правила для бизнеса: валюта и криптовалюта выходят из-под контроля

Поможет ли блокчейн обойти санкции

Криптовалюты и блокчейн могут создавать альтернативные каналы перевода средств, однако не гарантируют защиты от санкций. Публичные блокчейн-сети позволяют отслеживать транзакции, а эмитенты отдельных стейблкоинов могут замораживать активы на указанных адресах.

Идея Нетаньяху уже вызвала критику. По сообщению Financial Times от 25 октября, центральный банк Израиля предостерег, что криптовалюты не способны просто устранить риск санкций и призвал сохранять экономические связи с ключевыми торговыми партнерами.

Заявления премьера прозвучали на фоне усиления международного давления на Израиль из-за политики по поводу израильских поселений на Западном берегу Иордана. Великобритания и ряд других стран объявили или анонсировали ограничения, связанные с поселениями, что усилило опасения относительно возможных более широких экономических последствий.

Пока речь идет только о подготовке плана: Нетаньяху не объявил о запуске государственной блокчейн-системы или конкретных мерах по ее внедрению.

Как мы писали: США взялись за Binance после санкций против иранской криптобиржи: чем грозит новое дело

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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