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25 октября 2026, 11:38 Читати українською

Родители будут платить за разбитые витрины детей, а протестующие — до €10 000: что готовят Италия и Франция

Италия усилила ответственность за насилие во время протестов и предусмотрела финансовую ответственность родителей за ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми. Во Франции правительство готовит законопроект, который обяжет участников беспорядков компенсировать ущерб. Эти шаги стали реакцией на погромы, ограбление магазинов и стычки с полицией во время демонстраций в нескольких европейских странах.

Италия усилила ответственность за насилие во время протестов и предусмотрела финансовую ответственность родителей за ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми.
Европа усилит ответственность за погромы
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Италия: родители могут платить за погромы детей

Правительство премьер-министра Джорджи Мэлони одобрило пакет мер безопасности после беспорядков в Милане и других городах на севере Италии. Во время погромов участники разбивали витрины, грабили магазины и нападали на полицию.

По новым правилам участие в группе по меньшей мере из пяти человек, которая во время демонстрации создает угрозу общественной безопасности, может наказываться лишением свободы до пяти лет и штрафом до 20 000 евро. Наказание строже, если участники скрывают лицо или в результате насилия пострадали.

Отдельно власти усилили механизм возмещения материального ущерба. Если имущество повредили несовершеннолетние, финансовую ответственность могут возложить на родителей. Государство сможет взимать компенсацию через имущество и доходы, в том числе путем удержания средств по социальным выплатам.

Полиция также получила возможность задерживать подростков в возрасте от 14 до 17 лет, если есть доказательства, что они представляют опасность, даже если они еще не совершили преступления. Кроме того, правительство решило направить в Милан 500 военных для усиления охраны до конца года.

Принятый декрет вступил в силу, но для окончательного закрепления его положений парламент должен превратить его в закон в течение 60 дней.

Франция: компенсация до 10 000 евро

Во Франции после масштабных беспорядков 17 октября правительство готовит законопроект, известный как «мятежники платят». По информации RFI, его планируют обсудить 27 октября.

Если документ будет принят, виновных в вандализме могут обязать компенсировать убытки на сумму до 10 000 евро. Если имущество повредили несовершеннолетние, ответственность могут возложить на родителей. Также рассматривают возможность коллективной гражданской ответственности: при определенных условиях возмещения могут потребовать от участника группы, даже если он лично не причинял вреда.

В то же время во Франции уже действуют нормы гражданского законодательства, согласно которым родители могут отвечать за ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми. Новый законопроект должен усилить механизм компенсации ущерба, нанесенного во время беспорядков.

Параллельно французские власти ужесточили меры безопасности. 25 октября Bloomberg сообщило, что масштабных погромов, подобных произошедшим неделей ранее, удалось избежать. По данным МВД Франции, в демонстрации в Париже приняли участие около 110 000 человек, еще около 300 000 вышли на улицы в других городах страны. Профсоюз CGT оценивал общее количество участников в 800 тысяч.

Для охраны порядка привлекли около 70 000 силовиков, в том числе специальные антитеррористические подразделения. Несмотря на отдельные стычки, власти заявили, что предотвратили масштабные ограбления магазинов и повреждения зданий, которые происходили 17 октября.

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Протесты во Франции начались из-за проблем в школах, нехватки учителей и запланированных сокращений государственных расходов, а впоследствии к ним присоединились люди, недовольные стоимостью жизни и ценами на горючее.

Таким образом, Италия уже ввела новые меры декретом, который должен пройти парламентское утверждение, тогда как во Франции ужесточение финансовой ответственности за погромы пока находится на этапе законодательного предложения. В обеих странах власти стремятся сделать так, чтобы расходы на восстановление поврежденного имущества не переводились на государство и налогоплательщиков.

Как мы писали: Десятки тысяч немецких автоработников вышли на протесты: что происходит с Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
25 октября 2026, 13:09
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Демократія у всій красі)). Люди вибухнули через скорочення фінансування шкіл, вартістю життя і цінами на пальне, а їм штрафи впалюють. Хвору мелоні точно повинні вигнати з крісла!
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