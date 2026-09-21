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21 сентября 2026, 7:10 Читати українською

Обманчивое затишье на валютном рынке: чего ждать от доллара и евро на этой неделе

Вторая декада сентября на мировом валютном рынке была насыщенной событиями, которые кардинально повлияли на рынки. Так что на этой неделе всем нужна передышка для осознания новых реалий и выработки соответствующей стратегии поведения.

Вторая декада сентября на мировом валютном рынке была насыщенной событиями, которые кардинально повлияли на рынки.

Причем это касается как спекулянтов, так и консервативных инвесторов, и центробанков многих стран. С началом периода дорогих энергоносителей и осознания, что это как минимум еще на полгода-год (уже мало кто верит, что ситуация на Ближнем Востоке закончится реальным миром раньше), роль доллара США в мировых расчетах снова возросла.

Еще в январе 2026 года при средней цене нефти марки Brent на уровне $60,5 за баррель общий объем мирового рынка нефти в денежном выражении составлял около $187,5 млрд. А уже в августе 2026 года ОПЕК оценивал денежный объем мирового рынка физических поставок сырой нефти уже в пределах $255 млрд — 273 млрд при средней цене барреля около $88,08. И сентябрь явно превзойдет эти цифры на 10−20%, так как только в первой половине месяца стоимость нефти превысила $100 за баррель, а объемы добычи могут еще превзойти показатели предыдущих месяцев.

Растущий спрос на доллар для мировых расчетов за энергоносители в связке с последним решением ФРС США повысить ставки до 3,75−4% годовых и рекордными доходностями американских трежерис (10-летние облигации дают инвестору около 4,94−5% годовых, 2-летние облигации — около 4,71%, а 30-летние бумаги — в диапазоне 5,29−5,35% годовых) — серьезная поддержка американской валюте на мировом рынке.

Это мы пока и видим по усилению доллара относительно евро после решений Федрезерва и новых рекордов цен на энергоносители:

Динамика пары евро/доллар

И теперь все участники мирового рынка — от спекулянтов до крупных игроков и центральных банков — стоят перед дилеммой — снова поверить в доллар, несмотря на более $40 трлн госдолга США и инфляцию в 3,4% с начала года (при таргете ФРС на уровне 2%), или все же постепенно выходить из доллара в «защитные» или как минимум более прогнозируемые активы — золото, акции крупнейших компаний из списка S&P 500 и т. д. Для принятия решения каждой из этих групп участников финансовых рынков нужно время.

Период до конца сентября для этого идеально подходит: ЕЦБ и ФРС свои решения уже озвучили, нефть уже взлетела выше $100 за баррель, и потребители на фоне ценового шока сейчас не взорвут сырьевой рынок дополнительным спросом на энергоресурсы в физических объемах. Тем более, что из-за действий Ирана и хуситов их особо не поставишь на рынок, при всем желании отдельных арабских стран это сделать. Центробанки же на фоне ситуативных проседаний золота перед решением ФРС США уже подкупили его в свои резервы, и уже скорректировали свои ЗВР за этот месяц.

Единственное, что может сейчас спутать все карты — это новые «сюрпризы» от Дональда Трампа или глобальная скоординированная игра спекулянтов на дополнительные вложения в американские трежерис, пока они дают такую доходность.

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Но со стороны мировых спекулянтов пока таких попыток нет, а вот американский президент способен взорвать рынки своими решениями или высказываниями. И все же эта неделя, скорее всего, пройдет на мировых рынках в более спокойном ритме. Но не потому, что в мировой экономике все наладилось, а просто потому, что всем игрокам нужна пауза для перегруппировки своих ресурсов и стратегий.

Мой прогноз на период с 21 по 25 сентября:

Цена нефти Brent будет находиться в коридоре от $96 до $115 за баррель, в зависимости от развития событий в Ормузском проливе, поведения хуситов и возможного обострения военной фазы конфликта США-Иран.

Пара евро/доллар — коридор от 1,138 до 1,162 доллара за евро с ежедневными колебаниями пары в пределах до 0,4−0,6 цента. Для Украины это означает колебания в пределах 18−27 копеек на евро в течение всей недели. Причем, если евро будет проседать к нижней границе указанного коридора (ниже 1,14), я бы начал его покупать, так как считаю, что доллар сейчас ситуативно укрепил свои позиции и проблемы с гигантским внешним долгом Штатов скоро снова начнут работать против их валюты на мировых рынках. Тогда доллар может снова просесть к евро до уровней около 1,173−1,18 доллара за евро.

Цена на золото будет в пределах $4 240−4 490 за унцию с ежедневными колебаниями котировок до $35−60 на экономических, геополитических и военных новостях с Ближнего Востока.

Стоимость серебра будет находиться в коридоре от $61−70 за унцию с ежедневными колебаниями котировок в пределах до $1,4−2,3 на унции. Как и на прошлой неделе, главными драйверами ценников по серебру будут реальные потребности в этом драгметалле крупнейших потребителей, производителей электроники, электромобилей и «зеленой» энергетики. А вот геополитика на динамику цен на серебро в эти дни влиять практически не будет.

Из внутренних факторов, которые дополнительно влияют на курсовой тренд по доллару и евро в Украине, я бы выделил по степени важности:

Интервенции НБУ. Ключевой фактор, который практически на 70−80% влияет сейчас на поведение курса доллара на межбанке. Нацбанк продолжит ежедневно проводить интервенции по продаже доллара, чтобы закрывать высокую потребность клиентов банков в покупке валюты. Оставаясь на валютном рынке маркетмейкером, НБУ будет держать ситуацию под своим полным контролем. По моему прогнозу, с 21 по 25 сентября он потратит на поддержку гривны на межбанке не менее $1,1 млрд — $1,38 млрд.

Завершение периода бюджетных платежей у клиентов и их текущая хозяйственная деятельность в условиях интенсивных обстрелов объектов гражданской и производственной инфраструктуры Украины. В понедельник-вторник часть компаний еще будет активно рассчитываться с бюджетом, чтобы не «попадать» на штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов и сборов. Это несколько снизит спрос на валюту со стороны импортеров и увеличит продажу валютной выручки экспортерами.

С другой стороны, из-за разрушения большого числа гражданских объектов часть крупных компаний, у которых есть гривневые ресурсы или которые получают кредиты банков на восстановление, сейчас будут более активно покупать за границей необходимое оборудование и товары. Это может провоцировать ситуативный рост спроса на межбанке на валюту в те моменты, когда они одновременно будут выходить на торги со своими заявками на покупку валюты.

Население также продолжит активно покупать валюту из-за увеличившихся недавно лимитов. По моему прогнозу, превышение покупки валюты населением себе на карты и на наличном рынке над объемами валюты, которую граждане продают, будет в пределах $28 млн-63 млн в день.

Прогноз курса доллара и евро на 21−25 сентября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,138 до 1,162 доллара за евро и рассчитанном мною коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,35 до 44,95 гривен, реальный коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,05 до 51,80 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков в эти дни проработают со спредом по доллару в пределах до 15−20 копеек, и по евро — в пределах до 20−40 копеек, с периодическим изменением своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и пары евро/доллар в мире.

Но глобальной игры со стороны владельцев обменников или банков «на повышение» доллара или «на понижение» евро я на этой неделе не ожидаю. Котировки обменников будут отражать только динамику безналичного рынка без какой-либо «самодеятельности».

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,25 до 45,15 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,30 до 45,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,90 до 52,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 51,05 до 52,15 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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