Золото и не только: инвесторы назвали Bloomberg лучший защитный актив

Акции Nvidia и других технологических компаний конкурируют с золотом в качестве лучшей защиты от инфляции, — показал опрос , проведенный Bloomberg среди инвесторов. Хотя драгоценный металл по-прежнему лидирует с большим отрывом, бумаги IT-компаний предпочитают почти треть респондентов.

Переход в IT

Акции американских технологических гигантов лучшим защитным активом в условиях высокой инфляции назвали 30,4% участников опроса Bloomberg Markets Live Pulse. Это второе место среди четырех категорий. Золото лучшим вариантом для хеджирования рисков считают в полтора раза больше респондентов — 46,4%. На третьем месте (18,1%) оказались все прочие активы, кроме биткоина, который отдельной категорией выбрали 5,1% опрошенных.

Результаты опроса отражают доминирующую роль, которую такие технологические гиганты, как Nvidia, Amazon или Meta, играют на финансовом рынке США, считает Bloomberg. Влияние этих компаний на экономику растет, что позволяет им стабильно получать прибыль. Это, в свою очередь, подпитывает ралли акций и внушает инвесторам уверенность, что бумаги продолжат быть надежным источником дохода, пишет агентство.

Акции Nvidia подорожали более чем в шесть раз с тех пор, как инфляция превысила целевое значение властей США в 2% в марте 2021 года, сообщил Bloomberg. Даже Apple, акции которой в 2024 году ощутимо подешевели, за три года выросла более чем на 50%, что опережает рост основного индекса американского рынка S&P 500, который прибавил около 30%. Но, как и другие акции роста, бумаги технологических компаний чувствительны к инфляции и ставке ФРС, поскольку их стоимость во многом зависит от будущей прибыли.

Актуальна ли проблема инфляции

Темпы роста цен в США замедлились, в сравнении с уровнем, который был в 2022 году, однако в первые три месяца 2024 года они были выше ожиданий экономистов и по-прежнему превосходят целевое значение властей США в 2%. Из-за этого инфляция остается главной причиной беспокойства инвесторов: 59% участников опроса Bloomberg считают, что она представляет собой самый большой риск для финансовых рынков в 2024 году.

От инфляции зависит процентная ставка Федеральной резервной системы США (ФРС). С июля 2023 года она держится на самом высоком уровне примерно за 20 лет. Инвесторы надеялись, что снижение может начаться в марте 2024 года, но из-за высокой инфляции им пришлось пересмотреть свои прогнозы.

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Теперь некоторые участники рынка ожидают, что первое сокращение ставки может пройти в сентябре. Это мнение подвергнется проверке в среду, 15 мая, когда в США опубликуют статистику за апрель по одному из главных показателей инфляции — потребительским ценам (CPI). Консенсус-прогноз предполагает рост цен на 3,4% в годовом выражении — это на 0,1 процентного пункта ниже, чем было в марте.