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2 июня 2025, 16:33 Читати українською

Самая сильная валюта в мире: как ее сделали энергетиком для экономики

В последнее время в СМИ активно обсуждается идея о том, что США пытаются искусственно снизить стоимость доллара, чтобы оживить свою экономику. Однако на протяжении многих лет совсем другая валюта оставалась самой сильной в мире. О ней, в колонке для The Financial Times, пишет Ручир Шарма, председатель Rockefeller International и автор книг об инвестициях.

В последнее время в СМИ активно обсуждается идея о том, что США пытаются искусственно снизить стоимость доллара, чтобы оживить свою экономику.

На протяжении последних 50, 25, 10 и 5 лет самой успешной валютой был швейцарский франк. И даже в прошлом году, когда некоторые валюты пострадали, швейцарский франк оставался лидером. Ни одна другая валюта не может сравниться с ним по стабильности.

Швейцария опровергает тезис, что сильная валюта может навредить экономике страны, сделав её экспорт неконкурентоспособным. Экспорт Швейцарии растёт и приближается к историческому максимуму как в процентном отношении к ВВП (75%), так и в процентном отношении к мировому экспорту (около 2%).

Почему сильный франк не убивает швейцарскую экономику

Глобальное внимание к валютным курсам может привести к ошибочным выводам. Ведь курсы являются лишь одним из факторов, определяющих конкурентоспособность страны. Как и Германия, и Япония в период своего расцвета, Швейцария стала известна, как производитель высококачественных товаров и услуг, за которые остальной мир готов платить дополнительную премию.

Несмотря на репутацию страны-убежища для незаконных капиталов, экономика Швейцарии демонстрирует необычайную динамичность и конкурентоспособность. Уже более десяти лет она лидирует в рейтинге самых инновационных экономик ООН как по ресурсам, которые она вкладывает в инновации, так и по окупаемости этих инвестиций.

ВВП на один отработанный час составляет более 100 долларов, что выше, чем в любой из 20 крупнейших экономик. Децентрализованная политическая и экономическая система способствует развитию малого бизнеса, на долю которого приходится более 99% швейцарских компаний. В стране также высокая доля конкурентоспособных на мировом рынке предприятий в различных отраслях — от фармацевтики до производства предметов роскоши.

Лаборатория роста Гарвардского университета ставит Швейцарию на первое место среди стран с крупной экономикой по «сложности» её экспорта, то есть по уровню передовых навыков, необходимых для его производства. Экспорт Швейцарии варьируется от шоколада и часов до лекарств и химикатов, опровергая мнение о том, что сильные валюты убивают фабрики.

Производственный сектор Швейцарии, составляющий 18% ВВП, является одним из крупнейших среди развитых стран. Более половины её экспорта составляют «высокие технологии», что более чем в два раза превышает уровень США. Высокотехнологичные товары стоят дороже и это помогает Швейцарии поддерживать профицит платёжного баланса, который с начала 1980-х годов составляет в среднем более 4% ВВП.

Доходы от торговли направляются на значительные инвестиции за рубежом. В настоящее время в стране наблюдается чистый профицит международных инвестиций в размере более 100% ВВП, что помогает ей противостоять внешним потрясениям. Это противоположно ситуации в США, где наблюдается значительный дефицит по текущим операциям и чистым инвестициям.

Если у Швейцарии и есть слабое место, то это значительный рост частного долга по отношению к ВВП. Однако, в отличие от США и многих других европейских стран, в ней нет большого количества компаний-зомби, которые зарабатывают слишком мало, чтобы выплачивать даже проценты по своим долгам.

Рецепт успеха

Швейцарцы создали экономику, устойчивую к любым погодным условиям. Франк стабильно дорожал, независимо от того, рос или падал доллар, а также независимо от того, находилась ли мировая экономика в рецессии или восстанавливалась. Похоже, они просто понимают, как оставаться конкурентоспособными. В 2015 году франк вырос в цене из-за изменения политики центрального банка, и производители в ответ ещё более активно переключились на высокотехнологичный экспорт, который менее чувствителен к изменениям курса валюты.

Многие политики считают, что восточноазиатские «чудеса» были обусловлены занижением курса валюты на пути к процветанию. Действительно, заниженный курс валюты помог странам от Южной Кореи до Китая быстро нарастить экспортную базу в обрабатывающей промышленности. Однако другие факторы, включая инвестиции в инфраструктуру и привлечение иностранного капитала, сыграли более важную роль. По мере развития стран важность курса валюты снижалась.

Развитым странам необходимо конкурировать за счёт качества, а не цены. Девальвация может иметь неприятные последствия, поскольку она побуждает местных производителей сосредоточиться на производстве более дешёвых товаров. Урок Швейцарии для таких стран, как США, заключается в том, что дешёвая валюта не может исправить ситуацию в разрушенном производственном секторе.

Источник: Минфин
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