Новый президент Аргентины решил перейти на доллар и ликвидировать нацбанк

Победа на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея обещает Аргентине проведение целого ряда масштабных реформ. Крупнейшая из них — отказ от национальной валюты. О том, возможны ли такие изменения, и на что следует обратить внимание Аргентине, рассказал предприниматель, экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

В Аргентине победил анархо-капиталист (что это вообще такое?) — так он себя называет, Хавьер Милей. 53 года, экономист, популярный телекомментатор, бывший учитель «тантрического секса» — так он про себя говорит.

Победил с разгромным счетом — набрав 56% голосов — самый большой процент с начала демократических выборов в стране после свержения диктатуры военных в 1983 году. То есть с тотальной поддержкой народа.

На своих предвыборных митингах он всегда в кожаной черной куртке, с бакенбардами и с бензопилой — ею он будет после победы отпиливать ненужные части от государства Аргентина.

Про него очень трудно писать с юмором. Вот например: он владеет пятью огромными собаками породы мастиф, все клонированы от одного пса, который умер и был особенно любим нашим героем. Всех пятерых зовут именами известных либеральных экономистов (есть Мюррей в честь Мюррея Ротбарда, Милтон в честь Милтона Фридмана — и так далее).

Милей много раз говорил что по вечерам советуются со своими собаками по текущим вопросам. Отмечая, что Мюррей — его советник по финансам, Милтон — по политике, и есть еще собака, которая советует по тарифам. Вот написал я, и вы думаете — автор на диване пишет юмор, но не смешно. А это не юмор, а правда! Подкрепленная личными его цитатами, а также свидетелями.

Или вот — он сказал: «Пеле — лучший футболист, чем Марадона!» Другой кандидат после этого до дома бы не дошел в Аргентине! А этот разгромно на выборах победил!

Социальные взгляды

Кроме правых воззрений, у Милея есть и неоднозначные взгляды. Он уже пообещал закон о торговле человеческими органами — то есть ты сможешь, например, продать одну из почек тому, кто больше готов заплатить. В принципе, очень рыночный подход, но я не знаю пока демократических стран, где такой закон действует.

Он полностью отрицает влияние человека на глобальное потепления — и Грету, и всех ее друзей тоже обзывает леваками.

Также предлагает полный запрет абортов — странное для либертарианца вмешательства в частную жизнь граждан. И, наоборот, отмена запрета на покупку и ношение оружия — все будет в Аргентине, как в Техасе.

Международная политика

Милей — любитель мощно высказаться: так, римский Папа Франциск (который аргентинец) для него «грязный коммунистический мудак» (jackass), — наверное, надо более тщательно думать, когда так сильно обзываешь лидера мировых католиков в полностью католической стране.

Китай (главного торгового партнера Аргентины) и россию он очень сильно критикует, называя диктатурами, и говорит, что не будет с ними торговать. Нам может это и приятно, а вот экспортерам аргентинского мяса и пшеницы — наверное, не очень. Бразильского Президента (второго торгового партнера) обзывает «отвратительным леваком» — я, кстати, согласен. Но такие выпады против самой большой экономики континента — точно не помогают в торговле и, вообще, в отношениях.

Зато он очень любит Израиль, на один из последних митингов он пришел с гигантским израильским флагом и им размахивал. Мне это тоже приятно, но как это поможет Аргентине, я не понимаю. Также очень высоко он говорит про Америку, но там его герой — это Трамп, который поздравил очень сердечно Милея с победой. Но Трамп еще когда там будет рулить (или вообще никогда), а денег Аргентине надо прямо сейчас и очень много!

Также Милей полностью на стороне Украины — хоть одна страна «глобального Юга» теперь будет за нас…

Доллар вместо песо

Главный пункт реформ — переход от валюты песо к доллару, то есть сделать доллар США единственной валютой страны. Такое, в принципе, было и ранее, сейчас доллар — официальная валюта в Эквадоре (там уже после этого были два дефолта страны), Сальвадоре и Панаме — как раз страны из Латинской Америки.

Из хорошего — это сразу же убивает инфляцию (у них сейчас инфляция 140% в год, просто безумие!). Из плохого — может повредить экономику. Сейчас у Аргентины примерно 30 разных курсов песо к доллару. У каждой экспортной индустрии свой — то есть, если ты продал на экспорт мясо, то ты сможешь обменять доллары на песо по одному (нерыночному) курсу. А если, скажем, продал пшеницу — то по другому, но тоже нерыночному.

Я читал, что бизнесмены носят 15% отката в сумках в разные министерства, чтобы им «улучшили» курс. Официальный курс (примерно) 350 песо за доллар (и по нему каждый житель может купить 200 долл в месяц), а реальный курс (примерно) 1 100 песо.

Всем это очень надоело, песо все не любят и, в частности, поэтому Милей и победил. Проблема только в том, что у страны вообще нет валютных резервов, а при переходе на доллар надо для начала все песо в обороте обменять на доллары. Это даже по рыночному курсу $30 млрд — а их и близко нет. И поскольку страна — самый большой в мире должник МВФ, новые не дадут в долг.

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Пишут, что на счетах за рубежом население и бизнес держит примерно $250 млрд. Не знаю, чем это поможет. Но пока первая и главная реформа — долларизация и закрытие Центробанка — выглядит сомнительной.

Меньше роли государства

Вторая реформа — резкое сокращение государства: сократить кабинет министров до восьми министерств: Экономики, Юстиции, Внутренних дел, Безопасности, Обороны, Внешних связей, Инфраструктуры и Человеческого капитала. Сейчас в стране 20 министерств — так что многим будет больно! Ликвидация множества руководящих должностей, которые были созданы просто для того, чтобы расставить друзей. За последние 4 года, когда правили «левые», количество чиновников выросло, пишут, на 80%. Эта реформа, наверное, самая простая — рычаги власти есть, доверие народа тоже. Посмотрим, как у него получится, и, заодно, поучимся для себя!

Третье — полная приватизация. В стране газеты, авиалинии, нефть и многое другое — все в руках государства. Он хочет их продать. На бумаге вроде все просто. А на практике? В Аргентине очень мощные профсоюзы, которые, когда им что-то не нравится, выводят на улицы сотни тысяч людей и, по сути, останавливают страну. Забастовки на транспорте, школах — были очень частыми при предпоследнем Президенте-реформаторе Макри (2015−2018 годы) и поэтому ему мало что удалось.

Но вот Милей получил больше всего (и в процентах, и в абсолюте) голосов избирателей на всех выборах, начиная с 1983 года — когда выгнали военных диктаторов. И у него есть своя группа поддержки — много молодежи — причем часто бедной молодежи. С его огромной харизмой, он может тоже вывести их на улицу и (впервые в истории страны) — показать профсоюзам «кузькину мать».

Четвертое —- либерализация торговли. Для того, чтобы не давать выводить из страны валюту, правительство придумало очень много препон в торговле. Мне говорили друзья, что каждая поставка любого оборудования требует сертификации каждой партии, а не поставщика. И это очень бюрократически и долго. Продавая на экспорт, наоборот, фирма потом должна продать стране всю валютную выручку. Налоги в стране безумные и часто тупые. Все это отменить легко — была бы воля.

Следующее —- трудовой кодекс. Уволить сотрудника в Аргентине почти невозможно. Или супердорого. Смотри снова тему «мощные профсоюзы». Думаю, что это он сможет изменить, иначе, большие иностранные инвестиции вряд ли придут. Он обещал, например, отмену штрафов, налагаемых на компании, которые увольняли работников без уважительной причины.

Отказ от государственных общественных работ и модернизация инфраструктуры страны за счет проектов, финансируемых частным сектором. Потому что сейчас частный сектор просто не допускается до проектов инфраструктуры. Странно очень это.

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Что я считаю суперважным: мы тут, в Украине, должны на его реформы смотреть, учиться и делать выводы для себя. Потому что Аргентина похожа на Украину (и по населению — у них 46 миллионов, и по огромному агросектору, и по коррупции).

У наших политиков, конечно, нет пяти огромных собак-мастифов, чтобы им посоветовать правильные реформы, — может, это и есть причина отсутствия реформ?