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29 августа 2023, 14:20 Читати українською

Новые валютные послабления: чего на самом деле хочет НБУ

С 29 августа НБУ ввел очередные валютные послабления в части продажи безналичной валюты гражданам. Что заставило регулятора пойти на это решение, разбирался «Минфин».

С 29 августа НБУ ввел очередные валютные послабления в части продажи безналичной валюты гражданам.

Что случилось

Национальный банк 28 августа утвердил Постановление № 104, которым внес изменения в постановление НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года.

Уже с 29 августа, впервые с начала полномасштабной войны, банкам разрешено продавать своим клиентам-физлицам безналичную иностранную валюту без необходимости подтверждать основания или обязательства для проведения такой операции. Речь идет о покупке валюты онлайн — в мобильных приложениях.

Соответствующие операции будут производиться по рыночному курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте натекущий счет в одном банке.

Второе смягчение заключается в том, что теперь клиенты-физлица смогут покупать валюту с ее размещением на нерасторгаемом банковском депозите сроком от трех месяцев в сумме, которая эквивалентна 200 тыс. грн. Ранее лимит составлял 100 тыс. грн.

Итого, общая сумма, на которую у физлица есть возможность купить безналичную валюту в течение календарного месяца, составляет 250 000 грн или порядка $6 630. Это как та валюта, которую можно приобрести без каких-либо дополнительных требований, так и валюта, покупаемая при условии обязательного размещения на депозите.

Таким образом, украинцы смогут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, который предоставляет такие услуги.

Чего добивается НБУ

НБУ объясняет, что он ввел упомянутые выше правила для физлиц в рамках первого этапа валютной либерализации, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию.

При этом Нацбанк решает, как минимум, три основных задачи:

  • Первое: чтобы люди перестали покупать доллар в небанковских обменниках, где он дорогой. Финансовые компании, занимающиеся валютообменом, сейчас активно проверяют, находят нарушения, и выдворяют с рынка, как было недавно с одесской компанией «Финод», у которой было более 400 касс.
  • Второе: чтобы население не просто покупало инвалюту в банках, но покупало ее безналично, поскольку это позволяет серьезно экономить: сегодня наличный доллар, например, у Ощадбанка на продаже стоит 38,60 грн/$, а у Укргазбанка еще дороже —38,80 грн/$, в то время, как безналичный у Ощада 37,45 грн/$ и у Укргаза 37,50 грн/$. Зачем переплачивать больше гривны на каждом долларе, если можно взять в этих же банках дешевле? Нет смысла. Как только люди перестанут покупать кеш, а просто будут приходить за выдачей уже купленного сегодня доллара с карты, банки будут вынуждены опустить и свои наличные курсы.
  • Третье: НБУ хочет, чтобы люди больше денег светили на счетах, и чтобы меньше оборачивалось кеша — такая легализация наличности позволяет лучше контролировать денежный поток, а впоследствии — и собирать больше информации в рамках финансового мониторинга, наводя справки о происхождении средств (непрямые методы Налоговой и прочих заинтересованных).

Если безналичная покупка доллара/евро на текущие счета и правда заинтересует украинцев, то банкам придется лучше заботится о поставках наличной инвалюты в свои кассы. Причем пригодной, а не ветхой валюты. Люди уже все чаще соглашаются брать старый доллар/евро, но точно не захотят принимать затертые, постиранные, порезанные и пропечатанные банкноты, за обмен которых в будущем из-за ветхости придется заплатить 20% номинала.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
29 августа 2023, 14:36
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Вот от Елены не ожидал такого.
В постановлении написано, что раз в месяц на 50 тысяч гривен можно купить валюту по безналу и сразу же ее получить в кассе. Возможно, белым долларом.
А синий за наличные, и по другому курсу?
Ну что это за разводняк? 😂
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