Новая встряска валютного рынка: 3 варианта курсового сценария по евро в Украине

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно и динамично. Слишком уж много причин, которые способны серьезно расшатать ситуацию как на глобальном уровне, так и на нашем межбанке.

Главным «возмутителем спокойствия» на всех сегментах мирового и местного валютного рынков в ближайшее время будет евро.

На Ближнем Востоке сохраняется напряженность. Это провоцирует не только рост цен на нефть, но и усиливает нервозность на валютном рынке и рынке золота, которое всегда очень чутко реагирует на любые геополитические вызовы.

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Цены на золото в сентябре — октябре 2024 г.

С одной стороны, цена на желтый металл пока так и не взлетела выше уровня $2 700−2 750 за унцию, который прогнозировался на фоне обострения противостояния Ирана и Израиля. С другой стороны, и серьезного проседания золота также не наблюдается. Оно прочно закрепилось выше психологического порога в $2 600 за унцию: пока лишь видно, что консервативные инвесторы просто выжидают.

Приближающиеся президентские выборы в США и заседание ЕЦБ по ключевой процентной ставке 17 октября лишь усиливают вероятность того, что ценовой маятник как по золоту, так и по паре евро/доллар может очень быстро качнутся в ту или иную сторону на текущих военных, экономических и геополитических новостях.

А пара евро/доллар в последние дни и без того не демонстрирует особой стабильности как на публикациях текущих экономических новостей по Еврозоне и США, так и в силу усиления геополитической напряженности по всему миру.

Пара евро/доллар с начала октября 2024 г.

Украинский валютный рынок отреагирует на происходящее очередным усилением колебаний евро к гривне на межбанке 16−17 октября (в преддверии и в день оглашения решений ЕЦБ) и расширением спредов между покупкой и продажей наличной евровалюты как минимум в среду-четверг.

Опосредованно усилить скачки евровалюты в эти дни в Украине могут и более активные колебания доллара относительно гривны на нашем межбанке. Нацбанк, оставаясь главным продавцом доллара на торгах, способен существенно влиять как на складывающийся на межбанке курсовой тренд, так и в итоге на официальный курс доллара в стране. Делает он это через свои ценники интервенций, их объемы и оперативность выходов с продажами валюты.

Спрос на доллар ежедневно превышает предложение и основные продажи американской валюты — это продажи самого Нацбанка, стоит регулятору несколько раз замешкаться с выходом на рынок или «не заливать» на межбанке пару дней всей необходимой импортерам суммы, курс начинает быстро расти.

Таким образом, если тренды по курсу доллара к гривне в Украине на межбанке и тренд по паре евро/доллар на международном рынке в эти дни будут разнонаправленными, это несколько сгладит колебания курса евро относительно гривны на нашем рынке.

А вот если рост курса доллара на нашем рынке совпадет еще и с укреплением позиций евро относительно американской валюты на внешних площадках, то мы получим очередной скачок евро в Украине. Если же евро просядет на мировых рынках, а на нашем межбанке гривна еще и укрепит свои позиции относительно доллара, получим проседание курса евро относительно гривны.

Подобные курсовые риски всегда пугают финансистов. В такие периоды они предпочитают свои риски перекладывать на конечных покупателей и продавцов валюты, расширяя спред при покупке/продаже СКВ как на межбанке, так и на наличном рынке. Поэтому подобное произойдет и на этой неделе с пиковыми колебаниями курса евро в среду-четверг.

Кроме того, 14 октября в США выходной — отмечают День Колумба. Это заставит украинский межбанк работать по доллару на условиях поставки валюты ТОМ (расчеты в гривне — сегодня, поставка доллара — завтрашним днем, во вторник). Это не очень «любимая» форма расчетов по валюте для наших продавцов доллара и многие из них перенесут свои продажи сразу на вторник. В итоге статистика межбанка и активность клиентов в понедельник будет ниже, чем в последующие дни этой недели.

Из украинских событий на наш валютный рынок в ближайшее время существенно повлияют:

Адаптация банков к повышенным нормативам резервирования средств на их корсчетах в НБУ и расширение списка бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых можно будет на 60% покрывать это норматив. Повышение норматива резервирования сделает гривну более востребованной для банков, что в итоге снизит давление гривневого навеса на валютном рынке.

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А расширение с 15 октября 2024 года списка бенчмарк-ОВГЗ до 15 различных выпусков облигаций увеличит активность самих банков по покупке данных бумаг на аукционах Минфина, что поможет финансированию госбюджета на безэмиссионной основе. Это позитивные решения Нацбанка, с точки зрения поддержания стабильности курса гривны на валютном рынке и сокращения давления на нее.

Для понимания сути происходящего приведу несколько цифр: если с 11.09.2024 г. по 10.10.2024 г. сумма обязательных резервов для банков составляла 390,951 млрд грн, то с 11.10.2024 г. по 10.11.2024 г. она увеличивается до 512,080 млрд грн, то есть сразу на 121,129 млрд грн.

Если учесть, что до 60% от этой суммы банки в целом по системе могут закрыть покупкой бенчмарк-ОВГЗ, то потенциальный дополнительный спрос на такие облигации со стороны финучреждений составит около 72,67 млрд грн. Это неплохое подспорье для Минфина в части обеспечения финансирования бюджетного дефицита.

Судя по выросшей активности банкиров по покупке ОВГЗ на двух последних аукционах Минфина 1 октября (продано бумаг на 12,143 млрд грн) и 8 октября (продано облигаций на сумму в эквиваленте 30,260 млрд грн), часть финансистов «догадывались» о предстоящих действиях Нацбанка по расширению списка бенчмарк-ОВГЗ.

И регулятор «не подвел» этих банкиров, озвучив поздно вечером 8 октября (уже после оглашения результатов аукциона Минфина) именно такое свое решение. Поэтому эти финансисты приняли правильное соответствующее решение по оперативной покупке облигаций, выставленных Минфином на аукционе 1 и 8 октября, сработав, по сути, «на опережение».

Часть банков для выполнения повышенного с 11 октября норматива резервирования уже 10 октября забрала часть необходимых сумм в гривне со своих депозитных сертификатов, размещенных ранее в Нацбанке.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

За счет средств, изъятых из депозитных сертификатов НБУ, банки увеличили свои остатки на корсчетах в Нацбанке, чтобы частично закрыть повышенный норматив.

Обстановка на фронтах, частота атак рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и приближение отопительного сезона. Этот пункт уже традиционно остается одним из главных факторов, влияющих на настроения и поведение участников украинского валютного рынка.

Повышение объемов закупки энергоносителей для обеспечения потребности ЗСУ и коммунальных структур для успешного прохождения нового отопительного сезона по-прежнему будет серьезно влиять на объем конечного спроса на валюту на межбанке со стороны госкомпаний и частных структур, занимающихся поставкой ГСМ, энергетического оборудования и электроэнергии (если отечественной электрогенерации в моменты повышенной нагрузки в середине октября не будет хватать).

В итоге эта неделя в Украине на валютном рынке будет отличаться повышенной турбулентностью по курсу евро как на межбанке, так на наличном рынке, а также постепенным ростом спроса на валюту со стороны отдельных групп клиентов, связанных с энергоносителями и критической инфраструктурой страны.

Прогноз курса доллара и евро на 14−18 октября

Межбанк

НБУ по-прежнему будет продавать основные объемы доллара на торгах, а общий ежедневный спрос на валюту будет превышать ее предложение со стороны экспортеров. Недостающую разницу предложения (до 40−60% от общего объема спроса) и вынужден будет закрывать Нацбанк, проводя интервенции. По моим расчетам, на этой неделе он потратит на это от $640 млн до $890 млн.

Курс евро на торгах будет зависеть от двух составляющих: поведения пары евро/доллар на мировых рынках (где на этой неделе нас ждут ралли как минимум 16−17 октября) и динамики курса доллара к гривне на нашем межбанке.

На период с 14 по 18 октября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,085 до 1,103 доллара за евро с максимальными колебаниями 16−17 октября, во время оглашения решений ЕЦБ по процентным ставкам.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке на этой неделе будут в пределах коридора от 41,05 до 41,45 грн. Тогда через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в коридоре от 44,53 до 45,72 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред от 15 до 25 копеек по доллару и от 20 до 30 копеек — по евро. Но 16−17 октября многие обменники расширят спред по евро в пределах от 20 до 45 копеек из-за волатильности курса евро как в мире, так и на украинском межбанке.

Кроме того, в этот же период стоит ожидать от всех обменников более частой смены своих ценников по евро и доллару, в зависимости от происходящего на мировых финансовых рынках и от поведения нашего межбанка.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,65 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,50 до 45,85 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в более узких пределах — от 44,70 до 45,80 грн.