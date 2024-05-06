НБУ снял валютные ограничения на $4 млрд: как это отразится на курсе доллара

На прошлой неделе валютный рынок пережил курсовой откат, а Нацбанк в пятницу заявил о пакете новых валютных правил, анонсированных еще месяц назад. Казначеи считают ситуацию на межбанке относительно стабильной, но не исключают новых подорожаний доллара, особенно при увеличении спроса под новые правила и оборонные закупки.

Как рынок прожил неделю

В минувший понедельник торговля межбанка начиналась с уровней предыдущей недели, но котировки сразу пошли вниз. 29 апреля Bloomberg стартовал с 39,69 грн/$, а уже к вечеру ушел на 39,53 грн/$, и в последующие дни лишь раз фиксировалось непродолжительное валютное подорожание, но к пятнице безналичный рынок снизился.

Для понимания ситуации достаточно изучить рабочие диапазоны на торгах Bloomberg и итоговый официальный курс Нацбанка (в скобках — устанавливался на следующий день):

29 апреля — открытие на 39,69 грн/$ и закрытие на 39,53 грн/$ (39,67 грн/$);

30 апреля — открытие на 39,52 грн/$ и закрытие на 39,66 грн/$ (39,52 грн/$);

1 мая — открытие на 39,57 грн/$ и закрытие на 39,58 грн/$ (39,64 грн/$);

2 мая — открытие на 39,58 грн/$ и закрытие на 39,46 грн/$ (39,53 грн/$);

3 мая — открытие на 39,36 грн/$ и закрытие на 39,35 грн/$ (39,40 грн/$).

То есть мы видим укрепление текущего межбанковского курса гривны на 0,9%, а официального НБУ — на 0,7%. Регулятор не торопится сильно подрезать котировки и, по обыкновению, «сглаживает углы».

Ценообразование и определение курса межбанка на прошлой неделе чаще всего укладывалось в заявленную политику Нацбанка в рамках его «управляемости и гибкости». Чем меньше доллара продавалось регулятором из золотовалютных резервов, тем дешевле НБУ его отдавал и сильнее укреплял гривну.

«Минфин» собрал динамику по объемам торгов на Bloomberg и валютным продажам Национального банка:

29 апреля — $189,8 млн, из которых НБУ продал $109,7 млн (57,8% рынка);

30 апреля — $202,8 млн, НБУ — $96,7 млн (47,7% рынка);

1 мая — $136,7 млн, НБУ — $117,6 млн (86,1% рынка);

2 мая — $156 млн, $98 млн (63% рынка);

3 мая — $135,5 млн грн, около $90 млн (66% рынка).

Пятничные данные еще могут уточняться, но в целом ясно, что на прошлой неделе регулятор продал из резервов немногим более $510 млн, то есть сократил размер интервенций где-то на 4%. Неделей ранее НБУ официально отчитался о продаже на межбанке $532,35 млн.

Читайте также: В Украине классическая инфляция предложения: как ее может «вылечить» НБУ

Что с валютным резервом

Но если смотреть на апрельский отчет Нацбанка, то мы увидим существенное увеличение объема долларовых продаж из золотовалютных резервов страны — на 28%. За этот месяц на рынок выбросили $2,3 млрд против $1,8 млрд в марте. Больше регулятором продавалось только в январе 2024 года, когда он реализовал $2,5 млрд.

А всего за четыре месяца этого года Нацбанк отдал межбанку почти $8 млрд. Немалая сумма, на первый взгляд. Но это немного меньше показателя 2023 года, когда НБУ за тот же промежуток времени был вынужден продать $8,6 млрд.

$8 млрд — это 18% от размера международных резервов Нацбанка на 1 апреля 2024 года ($43,8 млрд) и 25% чистых резервов ($31,8 млрд). Как известно, чистые — это международные резервы за вычетом обязательств Украины перед МВФ.

Но даже с учетом крупных продаж НБУ, на начало мая ожидается увеличение валютного резерва страны за счет поступающей в Украину международной помощи. Есть надежда, что она будет приходить более активно, чем расходоваться. А регулятор сможет и дальше поддерживать гривну валютными интервенциями.

Казначеи спорят только о том, в каком темпе Нацбанк сможет дальше тратить резервы. Поскольку от этого будет зависеть текущий межбанковский курс гривна/доллар, на который ориентируются остальные рынки.

Как себя вел наличный курс

На прошлой неделе цена доллара на черном рынке опустилась с 39,86 грн/$ до 39,79 грн/$ на продаже, но поднялась с 38,97 грн/$ до 39,66 грн/$ — на выкупе у людей.

У банков средний наличный доллар в кассах опустился на 2 копейки на продаже — до 39,90 грн/$, и сразу на 9 копеек на покупке — до 39,41 грн/$. Курс 40 грн/$, который совсем недавно был массовым явлением, снова стал встречаться намного реже.

В тоже время банки активно используют 40-й ценник (с учетом комиссий) при безналичной продаже доллара физлицам на текущие счета в рамках лимита 50 тыс. грн в месяц. В пятницу он стоял у 24 из 50 банков, которые активно предлагают эту услугу. Минимальная цена продажи в этом сегменте в пятницу составляла 39,60 грн/$, а максимальная — 40,64 грн/$, средняя — 39,68 грн/$.

Новые валютные правила в «ценах»

На фоне выравнивания ситуации на валютном рынке Нацбанк в пятницу, 3 мая, Постановлением № 56 утвердил новый пакет изменений, которые смягчают действующие валютные ограничения. Его общую «стоимость» оценивают на уровне чуть меньше $4 млрд — возможно, столько под них придется продать регулятору из резервов. Или меньше, если экспортеры будут более активно конвертировать выручку на межбанке.

В новом пакете НБУ семь пунктов с разнообразными послаблениями.

Во-первых, самым дорогим и самым весомым является разрешение для украинских компаний погашать проценты по старым кредитам, полученным за границей. Речь о займах, выданных до 24 февраля 2022 года, по которым наши заемщики до сих пор не могли платить за обслуживание. Теперь НБУ позволил по ним вносить старые проценты (насчитанные с 22 февраля до 4 мая 2024 года) в рамках квартального лимита 1 млн евро при выполнении трех дополнительных условий:

отсутствие просроченной задолженности на 24 февраля 2022 года;

отсутствие возможности досрочного погашения или реструктуризация просрочки;

запрет на осуществление покупки и перевода средств за счет кредитов или ссуд, полученных от резидентов.

Новые проценты, начисленные после 4 мая 2024 года, можно оплачивать без ограничений.

«Эти изменения позволят минимизировать вероятность дефолтов украинских заемщиков и обеспечат более благоприятные условия для реструктуризации внешних кредитов, а также улучшат условия для привлечения нового капитала в Украину», — говорится в официальном заявлении Нацбанка.

Во-вторых, Нацбанк смягчил требования по погашению новых иностранных кредитов, которые поступают после 20 июня 2023 года. НБУ с 3 до 1 года уменьшил срок пользования таким новым кредитом, если заемщик хочет покупать инвалюту на его погашение. Также по таким займам позволяется свободно покупать доллар/евро на выплату процентов.

В-третьих, нашим компаниям разрешили свободно покупать и перечислять инвалюту за границу под оплату импорта работ и услуг. А также под оплату аэропортовых и портовых сборов, штрафов и членских взносов. Эту норму очень просил бизнес и ее стоимость оценивается где-то в $100 млн в месяц.

В-четвертых, важное послабление — это разрешение на репатриацию выплат по новым дивидендам и корпоративным правам, начисленных по результату деятельности с 1 января 2024 года. Правило заработает с 13 мая 2024 года. Но здесь есть лимит — 1 млн евро в месяц.

«Предоставление возможности репатриировать новые дивиденды будет способствовать притоку новых инвестиций в Украину, минимизирует риски сворачивания деятельности предприятий с иностранным капиталом и поддержит экономику», — рассчитывают в НБУ.

В ближайшее время крупных покупок валюты по этой статье не предполагается, поскольку 2024 год только начался и компании не успели заработать новые дивиденды.

В-пятых, украинским юрлицам и ФОПам (физлицам-предпринимателям) позволили свободно оплачивать за рубежом аренду/лизинг транспортных средств.

В-шестых, международные карточные платежные системы (MasterCard, VISA и др.) и авиакомпании в рамках 5 млн в месяц смогут покупать инвалюту и перечислять за границу на счет родственных/партнерских компаний.

В-седьмых, НБУ разрешил заграничные платежи нашим спортивным федерациям — Национальному олимпийскому комитету, а также другим структурам и клубам. Еще позволяются платежи по штрафам/санкциям для исполнения решений Спортивного арбитражного суда и других подобных организаций. Вероятно, это стало особенно актуально накануне Олимпиады в Париже этим летом.

По всему видно, что регулятор прошелся по первоочередным запросам бизнеса, и все пожелания точно не учел. Однако источники «Минфина» в Нацбанке сообщили, что это не последний пересмотр валютных правил и их будет еще несколько. Ближайший ожидается в конце мая — начале июня 2024 года.

Общую стоимость всех валютных смягчений на этот год в НБУ оценивают в $5,5 млрд.

Читайте также: Портфель на $1 млн: во что могут вложиться состоятельные украинцы

Что будет с курсом

После снижения Нацбанком учетной ставки с 14,5% до 13,5% годовых с 26 апреля были опасения по активизации валютных спекулянтов, которые могли бы надавить на курс гривна/доллар. Но этого, как мы видим, пока не происходит.

Кто-то объясняет это так называемой разъяснительной работой НБУ с казначеями, а кто-то — еще и труднопредсказуемой цикличностью оборонных закупок. Время от времени спрос на доллар растет/падает именно под них.

В прошлом месяце пиковыми стали три дня, которые казначеи объясняли военными закупками и выделяли, особенно когда наблюдался максимальный спрос на доллар. Этот спрос приходилось покрывать регулятору. Ситуацию можно отследить по росту объемов торгов на Bloomberg: 2 апреля — $283 млн (Нацбанк продал $192 млн), 16 апреля — $244 млн ($155 млн) и 19 апреля — $270,5 млн ($216 млн). В другие дни средний объем торгов находится в рамках $120−160 млн.

Казначеи не исключают роста спроса на доллар на этой неделе, в том числе за счет новых смягчений правил Нацбанка, большинство из которых заработает с понедельника и лишь некоторые — с 13 мая. Хотя рассчитывают также на увеличение валютных продаж со стороны бизнеса, который будет готовится к уплате квартальных налогов в мае, и может начать более активно конвертировать в гривну свою валютную выручку.

Объем валютных торгов на Bloomberg может снова подбираться к $200 млн и превышать эту сумму. Особенно, если доллар будет покупаться также под оборонные закупки.

На следующей неделе изменение курса доллара на межбанке ожидается в рамках 39,30−39,70 грн/$.