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26 октября 2023, 18:17 Читати українською

Не патриотично и международные партнеры не поймут: НБУ раскритиковал покупку нашими госбанками облигаций G7

Национальный банк призвал государственные банки взвешено подходить к инвестициям в ценные бумаги иностранных государств, согласовывать свои валютные вложения с акционером (Министерством финансов) и принимать во внимание его позицию по этому вопросу.

Национальный банк призвал государственные банки взвешено подходить к инвестициям в ценные бумаги иностранных государств, согласовывать свои валютные вложения с акционером (Министерством финансов) и принимать во внимание его позицию по этому вопросу.►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОбо всем этом говорится в письме НБУ № 24−0006/79020, направленном в госструктуры и опубликованном впоследствии в соцсетях.
Фото: НБУ

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обо всем этом говорится в письме НБУ № 24−0006/79020, направленном в госструктуры и опубликованном впоследствии в соцсетях.

В нем НБУ рассказывает, как выяснил в ходе своих проверок, что украинские госбанки вкладывают свободную инвалюту в покупку бумаг стран «Большой семерки» (G7). Хотя, по мнению регулятора, могли разместить эти средства в валютные ОВГЗ нашего Минфина.

Намекая на слабый патриотизм госструктур во время большой войны. Такой подход к вложениям в НБУ связывают с «недостаточно эффективной коммуникацией между государственными банками и акционером».

При этом регулятор опасается, что валютные вложения наших госструктур в G7 могут неправильно понять международные партнеры Украины, которые после 24 февраля 2022 года предоставляют нашей стране гранты и дешевые кредиты.

«При принятии решений в отношении предоставления преимущества инвестированию государственных банков в ценные бумаги других стран вместо ценных бумаг государства Украины в период полномасштабного вторжения российской федерации следует обратить внимание на репутационный риск как для банков, так и для государства, который может влиять на получение поддержки международных партнеров», — говорится в письме НБУ № 24−0006/79020.

Мнение акционера госбанков — Министерства финансов — НБУ не приводит. Не указывает также доходность гособлигаций стран G7. Хотя известно, что после череды повышения ключевых ставок Федрезерва США, Европейского Центробанка и прочих регуляторов она находится в рамках 5−5,5% годовых по долларовым бумагам и 4−4,5% годовых — по ЦБ в евро.

В то же время последние размещения долларовых ОВГЗ новых выпусков происходили под 4,8% годовых, евро — 3,1−3,2% годовых.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 октября 2023, 18:33
#
Звідки держбанки заробили ту валюту? Наколядували в НБУ та ОВДП, перевели в валюту і на вихід? То держбанки, уряд є власником Примату, може просто заборонити, а не просити їх
+
0
Exba
Exba
26 октября 2023, 18:36
#
У госов в активах и без того ОВГЗ выше крыши. А бизнес в виде сбора депо у населения и выдачи кредитов (покупки бумаг) своему владельцу — трефная вещь. Спасает, что НБУ в нормативах по кредитованию связанных лиц читерит в части финансирования государства госбанками
+
+3
financialGenius
financialGenius
26 октября 2023, 18:49
#
Может просто запретить как запретили простому народу … что за цирк … партнеры просто в шоке когда видят что нам дают деньги и помощь, а мы возвращаем и прокручиваем ее у них же … просто капец … не патриотично мягко заказано — тут бы сбу занялось лицами которое это делают и делали . Это сравнимо с изменой родины так как подрывают международную репутацию , следствием нехваткой средств на войну, а что за этим последует не тяжело догадаться …
+
+18
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 октября 2023, 19:16
#
Все вкладывайте последнее в МЛМ под названием министерство финансов …
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
27 октября 2023, 2:42
#
В нас фінансова система схожа на її пародію. Нічого не можна все блокують банки закривають рахунки розривають договори. Раніше краще було.
+
0
Ivn
Ivn
27 октября 2023, 9:40
#
Трешняк
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 9:58
#
Вообще финансовая целесообразность у нас замещается проявлениями патриотизма . потом вкладчики получат палочку вместо денег , и осознание что они помогли стране …
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