Не патриотично и международные партнеры не поймут: НБУ раскритиковал покупку нашими госбанками облигаций G7

Национальный банк призвал государственные банки взвешено подходить к инвестициям в ценные бумаги иностранных государств, согласовывать свои валютные вложения с акционером (Министерством финансов) и принимать во внимание его позицию по этому вопросу.

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Обо всем этом говорится в письме НБУ № 24−0006/79020, направленном в госструктуры и опубликованном впоследствии в соцсетях.

В нем НБУ рассказывает, как выяснил в ходе своих проверок, что украинские госбанки вкладывают свободную инвалюту в покупку бумаг стран «Большой семерки» (G7). Хотя, по мнению регулятора, могли разместить эти средства в валютные ОВГЗ нашего Минфина.

Намекая на слабый патриотизм госструктур во время большой войны. Такой подход к вложениям в НБУ связывают с «недостаточно эффективной коммуникацией между государственными банками и акционером».

При этом регулятор опасается, что валютные вложения наших госструктур в G7 могут неправильно понять международные партнеры Украины, которые после 24 февраля 2022 года предоставляют нашей стране гранты и дешевые кредиты.

«При принятии решений в отношении предоставления преимущества инвестированию государственных банков в ценные бумаги других стран вместо ценных бумаг государства Украины в период полномасштабного вторжения российской федерации следует обратить внимание на репутационный риск как для банков, так и для государства, который может влиять на получение поддержки международных партнеров», — говорится в письме НБУ № 24−0006/79020.

Мнение акционера госбанков — Министерства финансов — НБУ не приводит. Не указывает также доходность гособлигаций стран G7. Хотя известно, что после череды повышения ключевых ставок Федрезерва США, Европейского Центробанка и прочих регуляторов она находится в рамках 5−5,5% годовых по долларовым бумагам и 4−4,5% годовых — по ЦБ в евро.

В то же время последние размещения долларовых ОВГЗ новых выпусков происходили под 4,8% годовых, евро — 3,1−3,2% годовых.