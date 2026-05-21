Наперегонки с инфляцией: какие инвестиции позволяют ее обогнать, а какие — нет

Инфляция — главный соперник любого инвестора. Если вложенные деньги приносят доходы ниже ее уровня, значит, сбережения растут только формально, но на самом деле — сгорают. Какие инструменты позволяют опередить рост цен, а какие — работают «в минус», разбирался «Минфин».

В 2000 году буханка хлеба в Украине стоила около 1,5 грн за килограмм. А сейчас в супермаркете она обойдется ориентировочно в 60−70 грн. То есть цена увеличилась ориентировочно в 43 раза. Всему виной инфляция — рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике. В результате ее действия дорожает практически все, а покупательная способность каждой банкноты снижается.

Как объяснял американский экономист Милтон Фридман, основная причина инфляции в том, что объем денег в экономике увеличивается при том же количестве товара. Условно в магазине товаров на 1 млн грн, а денег у людей 2 млн — они могут легко купить все, между покупателями возникает конкуренция, ведь никто не хочет остаться с деньгами, но без еды. Как следствие — магазин повышает цены, ведь спрос ощутимо выше предложения.

Что-то подобное мы видели во время ковида, когда ключевые правительства заливали экономику деньгами, тем самым разгоняя инфляцию.

Другим фактором инфляции может являться избыточный спрос, когда люди покупают больше, чем производители успевают производить товаров. Например, из-за бума кредитования. Что-то подобное мы видели в Украине в 2006—2007 годах в канун мирового финансового кризиса.

Сейчас же ключевой фактор ускорения инфляции в Украине — рост себестоимости производства из-за ударов россиян по электростанциям, инфраструктуре и производственным мощностям, а также более дорогое топливо на фоне войны в Иране.

Мы привыкли воспринимать инфляцию, как сугубо негативное явление. Это можно понять, неприятно осознавать, что за 200 грн теперь ничего не купишь, а когда-то это была полная тележка в супермаркете. Экономисты тоже выделяют негативные моменты инфляции — падение покупательной способности, обесценивание сбережений, социальное напряжение.

В то же время умеренная инфляция необходима для развития. Она стимулирует потребление, мотивирует инвестировать, поддерживает экономический рост. При этом снижение цен или дефляция часто несет разрушительные последствия. Она проходила, в частности, в США во время Великой депрессии, а также в Японии в 90-х и 2000-х годах, что приводило к падению доходов бизнеса, росту безработицы, уменьшению инвестиций и закрытию компаний.

Инфляция и инвесторы

Если для экономики инфляция — это необходимое зло, то для инвесторов — это вечный соперник. Ключевое правило инвестиций — они должны опережать инфляцию, в противном случае, сбережения формально будут расти, но на самом деле — будут постепенно снижаться.

Здесь расчет очевидный: если актив подорожал на 5%, а инфляция за этот период составляла 7%, то в результате покупательная способность средств снизилась на 2%.

Как правило, как одно из преимуществ инвестиций, вспоминают сложные проценты — инвестиции растут быстрее, поскольку проценты начисляются не только на вложенную сумму, но и на начисленные ранее проценты. Однако следует помнить, что тот же принцип действует и для инфляции: если ежегодно цены растут на незначительные 2%, то по итогам 10 лет они увеличатся не на 20%, а почти на 22%, а за 20 лет — уже не на 40%, а на 48,6%. То есть чем дальше, тем более ощутимыми будут убытки.

Какая инфляция в Украине и США

Большинство украинцев хранят сбережения в гривне и долларах. Соответственно, для того чтобы понимать, к каким потерям приводит инфляция, в каждом варианте стоит посмотреть, соответственно, на рост цен в Украине и США.

Согласно последним расчетам НБУ, в этом году инфляция в Украине достигнет 9,4%, хотя предыдущий прогноз составил 7,5% — сказалось влияние отключений электроэнергии и подорожания топлива.

Если же смотреть за период с 2000 года, то в среднем гривневая инфляция ежегодно составляла 12%. Самое высокое значение зафиксировано в 2015 году — 43%, но дважды за этот период в Украине фиксировали и незначительную дефляцию — в 2002 и 2012 годах.

В США сейчас инфляция в годовом измерении составляет 3,8%, это существенно выше 2,7% в прошлом году. Виновны все та же война в Иране и рост стоимости нефти. Нынешний рост цен в США существенно выше средних показателей — 2,6% с 2000 года. Самая высокая за этот период инфляция была в 2022 году — 6,5%. Минимальное значение — 0,1% в 2008 году, а вот дефляция не фиксировалась.

Вполне возможно, что нынешний рост цен в США завышен из-за временной блокировки Ормузского пролива, и к концу года итоговая цифра будет более скромной. В то же время прогнозировать, когда завершится война в Иране и цена на нефть нормализуется, — дело слишком ненадежное.

Теперь посмотрим, какую доходность могут предложить разные инструменты и как она соотносится с ростом цен.

Депозиты

Размещение денег в банке — самый простой и доступный способ защитить их от роста цен. Обычно проценты по вкладам опережают инфляцию, в том числе потому, что на них оказывают непосредственное влияние ставки центробанков. Регуляторы же, в свою очередь, повышают ставки на фоне роста цен.

Однако отрыв процентов по депозитам от инфляции невысокий. На данный момент средняя ставка по годовым депозитам в гривне составляет 13,8%, а самое щедрое предложение, которое удалось найти, — 16,75%. Отдельно нужно указать, что доходы по депозитам облагаются налогом — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Поэтому после уплаты налогов доходность составит, соответственно, 10,63% и 12,9%.

Исходя из этого, чистый заработок на гривневых депозитах, учитывая ожидаемую инфляцию, в среднем составляет символические 1,23%, а максимум — 3,5%.

Хуже обстоит ситуация с депозитами в долларах. Средняя ставка по ним сейчас 1,32%, а максимальная — 2,55%. После уплаты налогов это будет 1,02% и 1,96%. Это существенно ниже не только текущей инфляции в США, но и показателей роста цен за последние десятилетия.

ОВГЗ

Несколько более высокую доходность, чем депозиты, предлагают ОВГЗ — государственные ценные бумаги. Покупая их, инвестор занимает деньги правительству, а оно выплачивает проценты.

По гривневым облигациям с погашением примерно через год сейчас можно получить около 15,5%. Это несколько меньше, чем ставки самых щедрых банков, но доходы от ОВГЗ не облагаются налогом. Ввиду инфляционного прогноза, «чистая» прибыль от купленных облигаций будет составлять 6,1% годовых, а это на 2,6% больше, чем можно получить в банках.

А вот с валютными облигациями ситуация не так радужна. Доходность по долларовым бумагам с погашением через год на вторичном рынке около 3%. То есть если американская инфляция снизится до средних показателей, можно будет заработать около 0,4% годовых, но если удержится нынешний рост цен, то ценные бумаги будут работать «в минус».

REIT-фонды

Это способ инвестиций, когда большое количество инвесторов вкладывают средства в фонд, а тот за эти деньги покупает или строит недвижимость и выдает вкладчикам сертификаты, в соответствии с объемом вложенных средств. На основе этих сертификатов инвесторы владеют частью от общего объема недвижимости и получают дивиденды от ее аренды. Также вместе с удорожанием недвижимости растет цена сертификатов.

В зависимости от специализации, такие фонды могут инвестировать в квартиры, гостиницы, офисную недвижимость, складские помещения и т. д. Один из самых больших американских REIT-фондов специализируется на строительстве башен мобильной связи, которые сдает в аренду операторам.

В Украине, как пример REITов, можно рассмотреть инвестиционную компанию S1 REIT. Она работает со столичной доходной недвижимостью. Инвестировать можно в несколько фондов:

Фонд S1 Plaza Позняки, новый торговый центр по Познякам, запланирована доходность 10,4% годовых в валюте*;

Фонд S1 ВДНХ, уже построенный многоквартирный дом возле станции метро «Выставочный центр», квартиры в котором сдаются в аренду, запланирована доходность 8,2% годовых в валюте;

Фонд S1 Obolon, прибыльный дом на Оболони, который сейчас строится, запланирована доходность 10% годовых в валюте.

Ожидаемая годовая прибыль зависит от выбора фонда и составляет ориентировочно 8−10% годовых в долларах. Поэтому сравнивать эту доходность следует с инфляцией в США. При нынешнем высоком темпе роста цен доходность фонда будет опережать ее на 4,2−6,2%. Если же инфляция снизится до средних показателей, то заработок будет составлять 5,4−7,4%. Таким образом, у REIT-фонда достаточно высокий «запас» прочности.

«Даже если инфляция прыгнет в два раза из-за мирового кризиса, наши инвесторы все равно будут оставаться „в плюсе“ и заработают гораздо больше, чем просто храня наличные деньги под матрасом», — рассказал финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин.

Также стоит отметить, что инвестиции в недвижимость более защищены от инфляции, чем другие активы, ведь с общим ростом цен она также дорожает. «Арендные ставки — это мобильный и рыночный показатель. Когда цены на рынке растут, мы индексируем стоимость аренды. Таким образом, дивиденды инвесторов защищены от обесценения, потому что они автоматически подтягиваются к рыночным реалиям», — объясняет Вадим Павлушин.

То же касается и стоимости метров. Инфляция подталкивает цену на недвижимость, а, соответственно, стоимость самого актива фонда растет вместе с общим уровнем цен. Проще говоря, отмечает эксперт S1 REIT, если вы держите деньги в бумагах, инфляция — ваш враг. Если вы владеете доходной недвижимостью — инфляция работает на капитализацию имущества.

Акции компаний

Это самый популярный способ инвестиций в США и в Западных странах. Украинцы тоже могут покупать акции иностранных компаний, если откроют счет у глобального брокера и переведут средства через международные платежные системы.

Стоимость компаний растет благодаря повышению эффективности работы, росту выручки и прибылей, или ожиданию будущего роста. Инфляция на рынок акций оказывает неоднозначное влияние. С одной стороны, общее повышение цен приводит и к удорожанию продукции и услуг конкретной компании, соответственно, повышаются и ее доходы. В то же время высокая инфляция заставляет центробанки повышать ключевые ставки, деньги становятся дороже, инвестиции снижаются, а значит, для фондового рынка начинаются худшие времена.

Говоря о доходности фондового рынка, эксперты чаще всего обращают внимание на индекс S&P 500, который отражает среднее изменение цены акций 500 крупнейших компаний США.

Средний рост индекса с 2000 года составляет 7,3%, а если учитывать, что компании из него еще и платят дивиденды — около 8%. Это ощутимо выше как средних, так и текущих показателей инфляции в США. В то же время стоит помнить, что инвестиции на фондовом рынке рискованные — акции могут как дорожать, так и падать. К примеру, в указанном периоде оценка S&P 500, по итогам года, снижалась 7 раз. Самое ощутимое падение произошло в 2008 году — на 38%. В то же время рост цен акций бывает стремительным, например, в 2019 году рост превысил 30%.

Золото

Хотя фондовый рынок считается рискованными инвестициями, а золото — защитным активом, на практике у них много общего. В частности, в последние годы они часто растут и падают синхронно.

Драгметалл продемонстрировал феноменальную доходность в прошлом году — 64%, а в целом с 2001 года в среднем прибавлял ежегодно 12,9%, существенно опережая долларовую инфляцию.

В то же время эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших перспектив желтого металла. Часть считают, что импульс роста уже исчерпан. Также не стоит забывать, что золото — рисковый актив. У него были периоды не только роста, но и длительного падения, например в 2013—2015 годах.

В целом, как можно увидеть, большинство активов в долгосрочной перспективе все же опережают инфляцию. И даже если отдельные годы бывают неудачными, глобальный рост капиталов продолжается.